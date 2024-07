Se presentó el primer Observatorio de Organizaciones de Migrantes en Argentina

Pensar la gestión de la migración en nuestro país y en el mundo de hoy exige la necesidad de contar con evidencia y datos estadísticos para diseñar políticas públicas más eficaces y más participativas, sobre todo, a escala de los municipios y los gobiernos subnacionales que son los que están más cercanos a las demandas de sus pobladores y comunidades.

Desde las universidades y desde el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación se crean herramientas y dispositivos que permiten analizar y conocer las estrategias de acción colectiva que desarrollan las distintas colectividades migrantes del país para dar a conocer sus actividades y para vincularse con los gobiernos en los países de acogida y así facilitar su integración socioeconómica y política en contextos locales específicos.

Con la idea de dar a conocer una nueva herramienta de recolección de datos y promover la participación de nuevas organizaciones migrantes en un mapa georreferenciado, el pasado 26 de junio, el Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL), que depende de FLACSO y CONICET, realizó el lanzamiento oficial del Observatorio de Organizaciones de Migrantes en Argentina (OBSOMA), un espacio colaborativo de recopilación, sistematización y difusión de información sobre las organizaciones sociales de migrantes en Argentina.

Claudia Capurro y Mercedes Botto en el lanzamiento del Observatorio de Organizaciones de Migrantes de Argentina.

“Este Observatorio marca un hito importante, es esencial para construir una sociedad más justa e influir positivamente en la vida de los migrantes, para promover su integración a la sociedad”, sostuvo en la apertura del evento, la vicepresidenta de Asuntos Científicos del CONICET, doctora Claudia Capurro. “Este Observatorio es fruto de una acción colectiva, articulada con la sociedad civil y para el CONICET es de suma importancia, porque demuestra que la investigación y el conocimiento puede contribuir de manera directa al desarrollo social y económico de un país”, agregó Capurro.

Por su parte, la directora del IICSAL doctora Mercedes Botto señaló que “la investigación no tiene sentido si no tiene un destinatario”, y antes de dar paso a la presentación del Observatorio, subrayó su carácter novedoso para “focalizar en la acción colectiva y no en los sujetos sueltos“. Botto también agregó que “esta herramienta va a permitir que los gobiernos subnacionales puedan plantear políticas más participativas, y que los migrantes se puedan dar visibilidad a sus proyectos”.

Bajo la coordinación de Botto, durante la primer mesa titulada “La importancia de los datos en la gestión de programas y políticas” Mariela Acevedo, Profesional Adjunta del CONICET especializada en metodología, realizó la presentación de la página web del Observatorio, donde se destacó el acceso abierto de los datos recolectados y su disponibilidad en dos formatos: como base de datos de procesamiento libre y como mapa georreferenciado de las organizaciones elaborado bajo la plataforma poblaciones.org, que permite identificar, entre otros indicadores, la concentración poblacional de las personas migrantes de acuerdo al Censo 2022 y los principales campos de acción de las organizaciones.

En esta primera etapa, indicó Acevedo, se relevaron organizaciones migrantes venezolanas, pero el objetivo es sumar organizaciones de otras poblaciones y caracterizarlas de acuerdo a categorías comparables con informes de otros países. Asimismo, se puso a disposición el Primer Informe Estadístico, que presenta una selección de los indicadores relevados.

Luego se abrió el debate a la participación de representantes de organismos internacionales y de la gestión pública entre los que se encontraban; Carolina Munin, de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR); Natalia Escoffier, de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM); Cynthia Sosa, de la Subsecretaría de Colectividades y Tradicionalismo de Lomas de Zamora; Carla Artunduaga, de la Dirección General de Colectividades y Migrantes del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; y Mariano Barrios, de la Dirección Provincial de Planeamiento y Cooperación Internacional quienes destacaron la utilidad de contar con evidencia para el desarrollo de actividades, programas y políticas orientadas a atender las necesidades y derechos de las personas migrantes.

El equipo del Instituto de Investigaciones Sociales de América Latina (IICSAL) de FLACSO-CONICET.

Posteriormente se dio inicio a la mesa denominada “Estrategias y desafíos en el trabajo con migrantes”, que estuvo integrada por organizaciones de la sociedad civil y referentes del ámbito académico, que dialogaron sobre las acciones que llevan a cabo, sus estrategias de trabajo con la población migrante y las dificultades y desafíos en la implementación de sus proyectos.

Con la coordinación de Verónica Soto Pimentel, Investigadora del IICSAL, participaron Jonathan López Márquez, Cruz Roja Argentina, Marianny Pacheco Rivero, Ashoka, Marcos Pérez Rabasa, ADRA, Gabriela Brizuela de Fundación MIRARES, Gabriela Liguori de CAREF, Julio Villavicencio del Servicio Jesuita a Migrantes Argentina-Uruguay, Patricia Funes de la Fundación Comisión Católica Argentina de Migraciones, Belén López de Migrantas en Reconquista–UNAS y Ana Paula Penchaszadeh, de la ENMA-Red de Investigaciones en Derechos Humanos del CONICET.

El cierre estuvo a cargo de la vicedirectora del IICSAl, Laura Golbert, quien destacó el aporte que realizan los gobiernos subnacionales, los organismos internacionales, las organizaciones y la academia para atender las demandas y ofrecer respuesta a la población migrante. Por último el evento finalizó con la proyección del documental “Al menos están vivos” (2021), dirigido por Maryoly Ibarra, becaria IICSAL, Flacso-CONICET.

*Profesional técnica FLACSO-CONICET