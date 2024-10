Con Elon Musk a los saltos, Trump volvió a Butler, el pueblo de su atentado: "Nunca me rendiré"

La campaña del expresidente estadounidense y candidato republicano, Donald Trump, regresó este sábado a Butler, la ciudad de Pensilvania donde le dispararon en julio y con tono épico junto al megamillonario Elon Musk prometió que "nunca" se rendirá. El acto se dio en medio de una carrera hacia la Casa Blanca aún marcada por la sombra de la violencia política, una amenaza que este viernes admitió incluso el presidente Joe Biden en uno de sus mensajes.

"Hace exactamente 12 semanas, esta noche, en este mismo lugar, un asesino a sangre fría intentó silenciarme", dijo el republicano mientras sus seguidores lo vitoreaban, esta vez hablando detrás de un cristal a prueba de balas.

"Un hombre asombroso"

"Tenemos el privilegio de que esta noche nos acompañe alguien que nos va a ayudar a construir un futuro brillante. Es un hombre asombroso, y no digo esto muy seguido.... Un caballero maravilloso que creó una de las compañías más exitosas de nuestro país", así presentó Trump a Elon Musk en el acto de Butler, y el entró dando unos saltos que generaron más aplausos de los asistentes.

"Tengo el gran honor de estar acá, creo que la verdadera prueba del carácter de una persona, se ve cómo se comporta bajo fuego. Y hoy tenemos a un presidente que apenas puede subir las escaleras de un avión y tenemos a otro que agita el puño luego de que le hayan disparado", señaló Musk.

Además arengó "esta no es una elección ordinaria, esta es la elección más importante de nuestra vida. Del otro lado, les quieren quitar la libertad de expresión, el derecho a tener armas. Efectivamente les quieren sacar el derecho a votar. En California están vetando la documentación de los votantes, no los dejan votar. No puedo creer que eso sea real", indicó, visiblemente exaltado.

"El presidente Trump debe ganar para preservar la Constitución", precisó, para agregar "le hago un pedido a toda la ciudadanía, por favor, regístrense para votar. Escríbanles a sus conocidos, ahora para que se registren y asegúrense de que hayan votado. Si no lo hacen, esta sera la última elección. Esa es mi predicción", alertó Musk.

Trump calificó al joven tirador Matthew Crooks, que le disparó y fue abatido en Butler en julio como "un monstruo atroz" y fue entonces cuando repitió "nunca me rendiré, nunca me doblegaré, nunca me quebraré...".

La de Butler fue la primera aparición pública del magnate mostrando directamente el apoyo al candidato republicano. En redes y mensajes Musk ya había mostrado su aprobación hacia el candidato republicano, pero esta vez enfrentó al público y al micrófono con Trump sonriente a su lado.

