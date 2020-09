Dueños de canchas de fútbol 5 desafían la cuarentena y abrirán este jueves

Tras pasar más de seis meses sin trabajar por la cuarentena, un grupo de dueños de canchas de fútbol 5 aseguraron a PERFIL que mañana jueves 1 de octubre abren en el Conurbano bonaerense pese a no estar habilitados. Además, encabezaron una protesta frente a la municipalidad de La Matanza, donde armaron un "picadito", para exigir volver a trabajar con protocolos.

La desesperada medida la anunció en diálogo con PERFIL Mauro Chávez, fundador y vocero de la Cámara de Complejos Argentinos de Fútbol 5, organización que nació en plena pandemia para fortalecer los reclamos del sector y que agrupa alrededor de diez empresarios del sector que cuentan con varios complejos deportivos en el Conurbano.

"Hace seis meses que no nos dejan trabajar. Tengo más de 30 complejos, no abrí ninguno. Mañana 1 de octubre abrimos en un montón de lugares de todo el AMBA como Morón, La Matanza, Ituzaingó, Ezeiza, Lomas de Zamora. Nos bancamos las multas, la que venga, pero necesitamos trabajar", expresó a este medio Chávez, que está hace 20 años en el sector.

"1 de octubre decimos basta! 200 días sin trabajar. Hasta acá llegamos sr. gobernador @kicillofok . Usted piensa que nosotros vivimos del aire? NO! Vivimos de nuestro trabajo que nos costó SA-CRI-FI-CIO! Por eso mismo, no queremos un subsidio, queremos trabajar! Porque el contagio ya está en todas partes, en lo cotidiano, pero mucho menos está en un complejo de fútbol. Y como vemos que ya hace 3 meses! Que se juega en todos los espacios públicos, plazas y potreros, decimos basta! Y queremos que se juegue en nuestros complejos, ya que que estamos, fundidos, endeudados y estigmatizados. 1 de octubre re-apertura de complejos de fútbol privado", manifestó Chávez desde su cuenta de Instagram en un video junto a otros dueños de canchas de fútbol 5.

El reclamo tomó más fuerza luego de que una importante cantidad de dueños y empleados de complejos deportivos se manifestaron este miércoles 30 de septiembre frente a la Municipalidad de La Matanza, donde llevaron bombos y hasta arcos de fútbol para armar un "picadito" de protesta.

Chávez dijo presente en el lugar, contó que logró dialogar con el intendente Fernando Espinoza y si bien abrieron un canal de diálogo, le avisaron que mañana van a abrir igual: "Me invitaron a hablar con el intendente, abrimos mesa de diálogo para tratar la vuelta, pero que no se dilate. Vinieron hasta los empleados porque no tienen para comer. Mañana le tenemos que llevar un protocolo y la propuesta. Por lo menos nos escucharon. Pero ya le dijimos que íbamos a abrir, abrimos sin permiso, necesitamos trabajar".

En cuanto a la situación actual, Chávez admitió que en un municipio opositor al actual gobierno nacional y provincial abrió uno de sus complejos. Sin embargo, pese a tener un predio en Liniers, de la Ciudad de Buenos Aires, no abrieron porque en la "Capital es jodido".

Más allá de la situación en el AMBA, las canchas de fútbol 5 pudieron volver a abrir en algunas provincias como en Santa Fe donde había pocos contagios cuando en Buenos Aires estaba en el "pico". Sin embargo, con el crecimiento de los casos en el interior, la mayoría de las provincias dieron marcha atrás.

Incluso dentro de la Provincia de Buenos Aires hubo aperturas como en Campana, donde se estableció la modalidad de "metegol humano", aunque solo duró una semana ya que dieron marcha atrás porque no se cumplían los protocolos.

EuDr CP