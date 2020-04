Coronavirus: 5 profesionales del Hospital Paroissien dieron positivo y hay 20 casos en estudio

Cinco profesionales del Hospital Paroissien fueron diagnosticados con Covid-19 y hay además otros veinte profesionales aislados, todos trabajadores de la planta del hospital. Se trata del centro de salud ubicado en la Ruta 3 al 5975 en Isidro Casanova, La Matanza.

Así lo confirmaron desde el ministerio de la Salud de la Provincia de Buenos Aires al medio local No Ficción. De acuerdo a los primeros indicios de cómo se había producido el contagio, estiman que fue el domingo de Pascuas pasado, cuando todos compartieron una comida.

El Gobierno implementa el bono de salud para médicos expuestos al coronavirus

"Lo que pasó fue que el día de Pascuas se hizo una comida entre el personal de la Guardia, eran alrededor de 25 o 30 personas. Entre ellos había un positivo que no lo sabía, y se contagiaron varios. No estaban con barbijos y por eso se contagiaron supervisoras, médicos, enfermeros, todos", detallaron.

No obstante, hasta el momento no hay aún no hay precisiones oficiales respecto de cómo se produjo efectivamente el contagio dentro del Hospital, aunque la posibilidad que se contempla es la de ese encuentro del domingo 12 de abril.

15 médicos y enfermeros con coronavirus en un hospital que visitó Kicillof días atrás

De acuerdo a estimaciones del Gobierno nacional, se contabiliza que el 14 por ciento del total de casos positivos de coronavirus corresponden al personal de la salud del país. En los hospitales Zubizarreta y Ramos Mejía, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, debieron clausurarse de manera temporaria los servicios de Terapia Intensiva y Neonatología, respectivamente.

La medida fue dispuesta por Ministerio de Salud porteño luego de que se conociera que 42 profesionales de esos centros sanitarios se contagiaron de COVID-19. Otro de los casos es el hospital Manuel Belgrano del partido bonaerense de San Martín, que tiene un pico de contagiados de coronavirus entres sus profesionales, donde son 15 los trabajadores del personal médico que tienen resultado positivo por COVID-19: cinco médicos y diez enfermeros.

A.G.