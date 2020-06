Insaurralde sin fiebre, pero uno de sus médicos advirtió que "en 48 horas puede ir a terapia"

Mientras cada vez más pacientes son transfundidos con plasma de personas recuperadas de coronavirus, el nombre del intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde aparece en esa lista y su cuadro todavía se encuentra en una fase crítica de coronavirus. El informe oficial del gobierno bonaerense indicó este jueves 18 de junio que ya son 147 los pacientes tratados con la terapia de administración de plasma de pacientes curados, y que de ese total 79 contagiados experimentaron una "alentadora mejoría", mientras que otros 20 se recuperaron por completo y fueron dados de alta.

Insaurralde recibió plasma el miércoles en el Hospital Municipal de Lavallol, y se señaló oficialmente que “se siente mejor, está afebril y comió”. Ahora se espera que, tal como ocurrió en la mayoría de los casos del “Protocolo Provincial de Investigación sobre Plasma de Convalenciente de COVID-19”, los anticuerpos presentes en ese componente sanguíneo hagan su trabajo y ayuden a que el jefe comunal de Lomas de Zamora pueda salir del serio trance del coronavirus

El caso de Insaurralde tiene varias aristas de riesgo, porque el cáncer que sufrió hace algunos años le dejó como secuelas un cuadro de insuficiencia renal y también asma, circunstancias que ante un ataque viral como el del coronavirus pueden convertirse en sumamente graves. De allí que este jueves 18, uno de los médicos que sigue de cerca su caso, el doctor Luis Cámera, consideró que Insaurralde "la tiene difícil, yo me la veía venir, ahora tiene 48 horas, no más que eso, para responder al tratamiento, si no lo van a tener que ingresar a terapia intensiva".

Cámera, médico del Hospital Italiano y uno de los profesionales que integra el cuerpo de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández en la pandemia, habló con el programa Crónica Anunciada (Futurock). "Martín está entre los grupos de más riesgo porque tuvo cáncer y tiene asma", y estimó que la situación general "se va a complicar, por eso nosotros pedimos desde la Sociedad Argentina de Medicina que se de a los médicos cursos cortos de corticoides.

Finalmente sobre la terapia de transfusión de plasma de pacientes recuperados, que se esrá aplicando a Insaurralde, Cámera dijo que "no es 'guau' pero ayuda, y ahora con Martín hay que esperar a ver si responde al tratamiento". Insaurralde había anunciado días pasados que se había contagiado coronavirus en un video que subió a sus redes sociales:

Los expertos bonaerenses que forman parte del estudio de la aplicación de plasma a contagiados, sin embargo, mantienen la cautela, y ese marco la directora provincial de Hemoterapia, Nora Etchenique, advirtió que “hay que evaluar varias cosas todavía para decir que éste es un tratamiento, ya que es una enfermedad nueva, pero sí se ya sabemos que la gente que se recuperó formó anticuerpos contra el coronavirus y, también, que el pico máximo de formación de anticuerpos se da a los 40 días de haber contraído el virus, cuando ya pasaron los síntomas y la persona está bien”.

Las personas que superaron el coronavirus y quieran informarse y donar plasma pueden llamar al 0800-222-0101, que es la línea gratuita del CUCAIBA, el Centro del ministerio de Salud bonaerense que aporta la logística al ensayo y se ocupa del traslado de los donantes hacia el lugar de donación de sangre más cercano a su domicilio.

Los ensayos para aplicar la donación de plasma de personas recuperadas de coronavirus al tratamiento de pacientes infectados ya se realizan en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, Santa Fe, Jujuy, Río Negro, San Juan, Corrientes y Córdoba mientras que San Luis, Mendoza, La Pampa, Neuquén y Santa Cruz ya preparan las logísticas para implementar las donaciones.



Etchenique aseguró que cada donación de plasma que hacen los pacientes recuperados de coronavirus "podrían salvar hasta cuatro personas" enfermas". "Si bien el plasma no reduce el daño ya provocado por el virus, lo que hace es "detener la viremia, la replicación del covid-19", agregó.



En la capital bonaerense, la extracción y procesamiento está a cargo del Instituto Provincial de Hemoterapia, en La Plata, y 26 de un total de 29 pacientes con coronavirus evolucionan favorablemente gracias al plasma donado por personas recuperadas. Por eso, desde el Ministerio de Salud bonaerense insisten en que quienes se recuperaron se comuniquen con la línea gratuita para donar sangre.



En el marco del Ensayo Clínico Nacional, que busca evaluar la seguridad y eficacia del plasma de pacientes recuperados en el tratamiento de coronavirus, el miércoles pasado fue la primera experiencia en Santa Fe, en el Hospital Eva Perón de Granadero Baigorria y el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario. Participaron dos donantes anotados en la convocatoria del Ministerio de Salud provincial.

Un tratamiento contra el coronavirus aprobado en Argentina se aplica en EE.UU. a 5000 pacientes



En Corrientes, por su parte, este lunes fue dado de alta el primer paciente con diagnóstico positivo de coronavirus que recibió tratamiento de plasma luego de que la investigación de esa terapia se comenzara a realizar en el Banco de Sangre Central de la provincia: "Se evalúa a todos los pacientes recuperados con alta médica para saber si están aptos para hacer el procedimiento de plasma convaleciente", explicó el especialista en Hemoterapia y Medicina Transfusional Gustavo Armoa, responsable de los procedimientos de plasma convaleciente en el Banco de Sangre de Corrientes.



También en Jujuy se inició el trámite para participar del protocolo expandido propuesto por Nación, a través de la Dirección de Sangre y Hemoterapia dependiente del Ministerio de Salud. Así lo afirmó a Télam Ida Severich, directora del Centro Regional de Hemoterapia, el organismo que será el encargado en la provincia de la aplicación del plasma de los ex pacientes de Covid-19. No obstante, señaló que al ser una provincia que no registra circulación viral, "son muy pocas las posibilidades de poder conseguir el plasma".

Finalmente, la buena noticia en el ámbito bonaerense de la pandemia en este jueves 18 de junio es que ya son 64 los distritos provinciales que no registran casos desde hace 21 días. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires indicó que todas esas zonas ya se hallan en la etapa 5 de la cuarentena, mientras que otras 30 comunas permanecen en la fase 4, porque tuvieron casos últimamente; y los 41 restantes, correspondientes al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), continúan en la fase 3.

La fase 5 permite que reanuden nuevas actividades, como por ejemplo, la venta al por menor de ropa, calzado y juguetes en comercios de cercanía con ingreso de clientes. Además se podrá realizar salidas de esparcimiento, y estará habilitado el servicio de comidas y bebidas para consumo en locales gastronómicos, eventos culturales pero en el formato de transmisión remota y grabación de shows; actividades deportivas al aire libre, recreativas con distanciamiento social; y actividades sociales con distanciamiento físico de hasta diez personas.

Algunas de las localidades que se encuentran en esta etapa son: Azul, Bragado, Carlos Casares, Dolores, General Alvear, Lincoln, Monte Hermoso, Pinamar, Roque Pérez, y Tandil, entre otras.

