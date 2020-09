Día de la Primavera con distanciamiento social y sin aglomeraciones en parques porteños

Con distanciamiento social, tapabocas y sin aglomeraciones, así es el panorama que se vio en las primeras horas de la tarde de este Día del Estudiante en los principales parques de la Ciudad de Buenos Aires, algo que las autoridades porteñas atribuyeron a la “responsabilidad” de los ciudadanos.

Con más de 117 mil contagios de coronavirus y para evitar una propagación de la enfermedad por las reuniones, la administración de Horacio Rodriguez Larreta lanzó un "Operativo Primavera" durante este 21 de septiembre, que prevé la movilización de 600 agentes de prevención, guardaparques, bomberos, defensa civil y concientizadores que recorrerán durante todo el día los 12 parques y plazas de mayor concurrencia en el distrito.

Desde la Secretaría de Atención Ciudadana y Gestión Comunal de la Ciudad dijeron a PERFIL que por estas horas el panorama en los principales parques porteños “es muy ordenado y con poca gente”. “Parece que la gente fue responsable, todo está muy ordenado y en los parques grandes donde suele haber concentraciones hay poca gente”.

En tanto, resaltaron que a los grupos que hay en los espacios públicos se los ve cumpliendo las normas de distanciamiento, con tapabocas, y sin compartir comidas o bebidas, una de las medidas estipuladas en el protocolo. Al estar restringido el uso de transporte público, que solo puede usar personal esencial, y con los operativos de control en distintos espacios públicos, desde la Ciudad apuntan a que la jornada se está desarrollando con los cuidados necesarios para evitar contagios en el Día de la Primavera.

En la misma línea se expresó Clara Muzzio, ministra de Espacio Público de la ciudad de Buenos Aires. En diálogo con TN, la funcionaria dijo que el panorama en los parques “está tranquilo” y que se ve “muy poca gente”. “Desde la Ciudad sabemos que es un día importante para todos los jóvenes que hace mucho están encerrados, y por eso nos anticipamos y preparamos un operativo de prevención en doce grandes parques de la Ciudad donde habitualmente se juntan”, explicó.

Muzzio señaló, pasadas las 14 horas, que habían realizado recorridas por Parque Chacabuco, Parque Centenario, Barrancas de Belgrano y Palermo, donde se repetía ese panorama. El gobierno porteño pide, entre las medidas de prevención, el uso de tapabocas, la distancia social de 2 metros, si se juntan en grupos que sean de hasta 10 personas en espacios cercanos a sus domicilios, usar alcohol en gel con frecuencia y no compartir alimentos ni bebidas.

“Lo que vemos es que todos los chicos se están comportando bien, no hay grupos de más de 10 personas. Insistimos que se junten en los parques cerca de sus casas y no usen el transporte público que es solo para esenciales”, agregó. No obstante, aclaró que en la tarde de este 21 de septiembre continuarán con los controles para ver cómo se realizan las actividades deportivas.

Cómo es el operativo

Entre las medidas, se cortaron las vías de circulación vehicular alrededor de los espacios verdes para su peatonalización. Según detalló la administración porteña, en el sur de la Ciudad "el operativo alcanza al parque Avellaneda, Chacabuco y el corredor Costanera Sur".

En el centro, los agentes cubren el parque Rivadavia y Centenario del barrio de Caballito; la plaza Arenales, en el barrio de Devoto; y el corredor Rubén Darío. En el norte porteño, hay presencia de agentes de prevención en los parques 3 de Febrero, el Paseo de las Américas, Barrancas de Belgrano, Saavedra y General Paz.

El Gobierno porteño informó que también los agentes verificarán que solo el personal esencial use el transporte público, tal como lo dispuso el decreto nacional, y controlarán los principales centros de trasbordo en las plazas Miserere, Constitución y Retiro. Asimismo, detallaron que habrá inspectores para ordenar el tránsito vehicular en Puerto Madero, la zona de plaza Francia y Parque Lezama, y áreas de peatonalización de calles en el horario de 10 a 18 en vías aledañas a los parques de mayor concurrencia de diferentes barrios porteños.

