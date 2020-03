El coronavirus empuja el tráfico de internet: aumentó 25% en la semana

Con cada vez mayor cantidad de actividades restringidas, mucha gente en cuarentena, en casos forzosa y en caso autoimpuesta, y además la suspensión de clases dejando a chicos y jóvenes en sus casas, y la Cámara Argentina de Internet (CABASE) midió para los dos primeros días de esta semana una suba del tráfico de 22% a 25%.

"Lo registramos el fin de semana, en especial, en el horario nocturno, impulsado por el consumo de video, pero también por la demanda generada por los videojuegos", señaló Ariel Graizer, titular de presidente de CABASE, al diario La Nación, indicando que "la actividad hogareña por ahora no modifica prácticas y costumbres" en materia de conectividad, y resaltando que todavía no puede hablarse de un aumento permanente de la curva de consumo.

Graizer resalto también que el volumen de datos se incrementó al doble respecto a cifras del año pasado, remarcando que el uso de escritorios remotos, la herramienta usada generalmente en el trabajo remoto, consume muy poco comparado al video HD".

Ya hace unos días se había informado además del aumento en las compras por internet, también derivado de las restricciones derivadas del avance de coronavirus, y la posibilidad de una "cuarentena total", sugerida este miércoles 18 de marzo por el titular de Diputados Sergio Massa y otros legisladores al presidente Alberto Fernández, no hace sino vislumbrar un horizonte en el que el tráfico y la conectividad seguirá en ascenso.

También este miércoles, las empresas de telecomunicaciones llamaron a hacer "un uso responsable de internet", destacando que esa cuestión "no solo tiene que ver con el contenido que se replica en redes sociales, sino con algunos hábitos para evitar una sobredemanda de tráfico" mientras se 4xtienda la pandemia de coronavirus.

Entre esas recomendaciones, las empresas incluyeron "minimzar la calidad de las imágenes" que se envían, lo que significa cambiar la configuración y evitar que el dispositivo (sea un smartphone o un smartTV) transmita en 4K o en HD.



Según los técnicos, el video en línea "se come" el tráfico disponible y genera una "lentificación" para todos los otros servicios. Para aliviar el tráfico de datos, desde las empresas recomiendan usar líneas fijas para llamadas de voz, y volver al mensaje de texto en lugar del servicio de mensajería instantánea (como Whatsapp) porque este último usa internet.



Algunas recomendaciones tienen mas que ver con comportamientos humanos que con tips técnicos, por la de "ser lo más precisos posible en los mensajes para no generar idas y vueltas innecesarias" y "desconectar de la red aquellos equipos que no se están utilizando, ya que estando en standby (o modo dormido) continúan utilizando la red para actualizaciones".