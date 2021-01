"Corte Suprema" de Facebook definirá qué hacen con la cuenta de Donald Trump

La cuenta de Facebook del expresidente estadounidense Donald Trump fue suspendida a principios de enero por "fomentar la insurrección y violar las leyes de convivencia", en medio de las reacciones provocadas por un grupo de sus fanáticos tomando el Capitolio en Washington. Trump ya no está en el poder, fue remplazado este martes por Joe Biden en la Casa Blanca, mientras tanto Facebook anunció que un grupo de expertos independientes analizará qué debe hacerse con la cuenta de Trump, es decir si la suspensión se transforma en definitiva o se le permite volver a operar.

Esa junta de supervisión, habitualmente conocida como “la Corte Suprema” de Facebook, es la que se ocupa de tomar decisiones en las apelaciones sobre material eliminado o mantenido en el sistema.



Facebook e Instagram vetaron a Trump luego de que sus simpatizantes ocuparon el Capitolio, el miércoles 6 de enero, en un ataque que empujó al ahora expresidente estadounidense a un segundo juicio político.



Con el anuncio de este jueves 21 de enero, Facebook derivó la decisión a su junta de supervisión independiente, cuyas resoluciones son vinculantes y debe aceptar hasta su director ejecutivo, Mark Zuckerberg.





"Creemos que nuestra decisión fue correcta y necesaria", dijo el vicepresidente de asuntos mundiales de Facebook, Nick Clegg, en un blog en relación a la suspensión de la cuenta de Trump.

"Nuestra decisión de suspender el acceso del entonces presidente Donald Trump fue tomada en circunstancias extraordinarias: un presidente de Estados Unidos fomentando una violenta insurrección concebida para torcer la transición pacífica del poder, cinco personas muertas, legisladores huyendo de la sede de la democracia", reportó Clegg, ex viceprimer ministro británico.



"Esperamos, dadas las justificaciones de nuestras acciones del 7 de enero, que la junta de supervisión decida mantener la opción que tomamos", afirmó. Además del fallo, Facebook dará la bienvenida a "recomendaciones de la junta sobre suspensiones cuando el usuario es un líder político", añadió, según la agencia AFP.



Clegg subrayó que “en las democracias abiertas la gente tiene derecho a escuchar lo que dicen sus políticos -lo bueno, lo malo y lo feo- para que se les pueda exigir cuentas", pero dejó en claro que “eso no significa que puedan decir cualquier cosa que se les antoje".



Los integrantes de la junta son de varios países y entre ellos hay juristas, activistas de los derechos humanos, periodistas, laureados con el Premio Nobel y un ex primer ministro de Dinamarca.