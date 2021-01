Donald Trump se queda sin redes sociales en menos de un día

El 2020 fue un año donde los dueños de las redes sociales más populares del mundo tuvieron que tomar posición con respecto a Donald Trump. Mientras que Jack Dorsey, CEO de Twitter, lo criticó con dureza y bloqueó varios tweets del ex presidente, Mark Zuckerberg tuvo problemas tanto con organizaciones exteriores a Facebook como con empleados de la empresa por no hacer lo mismo. Pero lo ocurrido en Washington cruzó un límite y cuatro de estas plataformas decidieron suspender o bloquear las cuentas del ex mandatario.

Al igual que el año pasado, los primeros en tomar la decisión de suspender comentarios de Trump fueron los directivos de Twitter. “Cometió severas violaciones a la integridad cívica de nuestro país”, indicaron desde la compañía al anunciar que sancionaron al usuario por 12 hs y que pidieron que se removieran tres publicaciones de la cuenta. Y agregaron al respecto: “Permanecerá bloqueada hasta ese momento y en caso de no cumplir el resultado será una suspensión permanente”.

Facebook tomó una posición similar y decidió bloquear la cuenta de Trump durante un día por realizar comentarios que violan las leyes de convivencia de la plataforma. En las últimas horas, se difundió un comunicado que Mark Zuckerberg envío a sus trabajadores explicando la medida. “Una transición pacífica es de suma importancia para el funcionamiento de nuestra democracia. Necesitamos que nuestros líderes políticos sean el ejemplo y debemos monitorear su accionar para impedir que apoyen a los violentos”, escribió el dueño de Facebook.

De esta manera, Zuckerberg, quien en 2020 evitó tomar este tipo de decisiones con respecto a Trump, mostró su descontento con el ex presidente. A su vez, el también dueño de Instagram tomó la misma medida con esa plataforma. “Estamos bloqueando la cuenta por 24hs”, afirmó Adam Mosseri, jefe de esa red social.

Por último, Snapchat se unió a las otras redes sociales al bloquear la cuenta de Trump. Según informaron desde la compañía, “se tomarán un tiempo para analizar la situación antes de re activarla”. Evan Spiegel, CEO de la empresa, ya había tomado medidas similares en 2020 al suspender comentarios y al declarar públicamente que él no iba a permitir que se fomentara la violencia en su plataforma. Por ese motivo, no sorprendió que se sumara al resto de sus competidores.

Por el momento, la única gran red social que le queda a Trump es TikTok. Sin dudas, una situación irónica ya que el ex presidente nunca abrió una cuenta allí por considerarla “una app espía China que va contra los derechos de las personas”.