Coscu aclaró porqué no promociona las criptomonedas

Luego de recibir varias ofertas de personas vinculadas al mundo de las criptomonedas, Coscu pidió que no lo contacten más porque considera que su palabra puede influenciar a muchos chicos que lo siguen y no tienen conocimientos sobre el tema. Además, el streamer aclaró que vincularse a este mundo digital puede implicar un riesgo en el cual terminan perdiendo dinero.

“Hola gente, ¿cómo andan? Es la decimonovena vez que me contactan de criptomonedas, no vendo ni promociono ni hago nada con criptomonedas en mis redes sociales. Hace mucho que tomé esa decisión, no me contacten más por favor. Está todo bien, pero yo no voy a vender criptos en mis redes ni a promocionar porque me parece que es algo que no va. Los que lo hacen que lo hagan, pero para mí no se hace o no deberíamos hacerlo”, indicó Coscu en relación al tema.

En el último tiempo, las criptomonedas se hicieron famosas, no solo por los expertos de la materia sino también por aquellos que no tienen mucha idea sobre el tema. Cada vez son más las transacciones que se realizan en todas partes del mundo a través de ellas. Las criptomonedas son un medio de intercambio intangible que existe en el universo digital como valor numérico y para ser almacenadas, se usa lo que se conoce como billetera electrónica o e-wallet.

“Tenemos mucho poder de influencia como para andar vendiéndole, promocionándole u ofreciéndole a la gente cosas tan volátiles y tan peligrosas. Y cuando digo peligrosas, no digo que sean peligrosas en sí, pero si quizás los chicos porque nosotros andamos promocionando tal criptomoneda y tal otra, compran compran compran, después la cripto baja o se funde, no sé cómo se dice, y quedamos pegados nosotros porque las promocionamos”, concluyó Coscu.

