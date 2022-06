La ancha avenida 9 de julio no descansa. Este jueves se repitieron las masivas manifestaciones encabezadas por militantes del Polo Obrero, y apoyadas por otros movimientos sociales en su mayoría de izquierda, repitiendo las demandas de más planes sociales y asistencia alimenticia para comedores, mientras Eduardo Belliboni, el titular del Polo Obrero y cara visible de este momento de recrudecimiento de los reclamos, dejó cuando se desconcentraban advertencia tajante al gobierno de Alberto Fernández: "Si el miércoles que viene no nos dan respuesta, acamparemos, y no solo en la 9 de Julio, sino en todo el país...". Ya en marzo pasado las organizaciones piqueteras acamparon durante 48 horas en el centro porteño.

Las palabras de Belliboni dejaron este jueves un mensaje claro, las "respuestas" que esperan son simples, quieren que el Gobierno reabra los cupos del programa Potenciar Trabajo, y que refuercen las partidas en alimentos a comedores sociales "porque ya no aguantamos más". En ese marco, este jueves se anunció desde Desarrollo Social que el miércoles próximo Belliboni y otros dirigentes serán recibidos por el ministro Juan Zabaleta, que habrá que ver si mantiene la postura del gobierno de Alberto Fernández en el sentido de que "no se incrementará el número de planes sociales".

Belliboni y otros dirigentes fueron recibidos este jueves por el subsecretario de Inclusión Socioproductiva y Desarrollo Local, Pablo Pais, en el que se acordó el encuentro del próximo miércoles.



Desde las primeras horas de la mañana, masivas columnas de las organizaciones sociales provocaron enormes complicaciones en el tránsito, y luego del mediodía la multitud piquetera ocupaba la avenida céntrica casi desde la altura de la avenida Santa Fe hasta Independencia. El punto central de los reclamos era frente al edificio del Ministerio de Desarrollo Social, en 9 de Julio y Moreno.

Luego de más de 10 horas de protesta, Belliboni señaló que se encuentran en "estado de alerta máxima”, señalando que en la cita con Zavaleta no aceptarán otra más que una respuesta positiva a sus reclamos. "Esto no se aguanta más, si no hay respuestas a lo que pedimos, la semana que viene acamparemos, y no solo acá (por la 9 de Julio) sino en todas las ciudades del país".

Las demandas piqueteras apuntan a exigir que "se llegue a un salario mínimo de 100 mil pesos" y además que "haya más empleo genuino y alimentos para comedores".

En determinado punto de la jornada estuvo en duda si la protesta se tranformaría ya este jueves en un nuevo acampe en la 9 de Julio, pero desde el entorno del ministro Zabaleta ya habían insistido en que no recibiría a los dirigentes sociales de izquierda "en medio de una movilización".

De hecho, cada vez que Belliboni y otros dirigentes fueron recibidos se encargaron de esos contactos segundas y terceras líneas de Desarrollo Social, pero no Zabaleta.

Sin embargo, la virulencia de los reclamos está alcanzando una magnitud tal que la semana que viene se sentarán frente a frente con Zabaleta. Una vez que escuchen en las palabras del ministro la postura del Gobierno sobre la coyuntura actual, los líderes piqueteros definirán como seguirá el plan de lucha.

Desde el Polo Obrero, habían deslizado este miércoles la posibilidad de ser recibidos por Zabaleta, pero el titular de Desarrollo Social estaba este jueves en Asunción (Paraguay) para participar de la 38° Cumbre de Ministros y Autoridades de Desarrollo Social del Mercosur (RMADS).

"Era un viaje que ya estaba pautado de antemano", indicaron en Desarrollo Social, pero el tema redobló la bronca entre los dirigentes sociales. "Desde la Unidad Piquetera repudiamos ese incumplimiento de su palabra y lo llamamos a reflexionar para que nos reciba", se quejó Belliboni este jueves. Luego se conocería el anuncio de la reunión del próximo miércoles.

Además del Polo Obrero, en la marcha de este jueves hubo columnas de Barrios de Pie, el MST-Teresa Vive, el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), el Bloque Piquetero Nacional, el Frente Popular Darío Santillán y el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social, entre otras organizaciones.

NA/HB