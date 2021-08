Cristina Pérez, contra Victoria Tolosa Paz y Sabina Frederic: “No tienen vergüenza”

Cristina Pérez le dedicó un comentario editorial a Victoria Tolosa Paz y Sabina Frederic, a raíz de sus recientes apariciones públicas. La periodista cuestionó a la precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires por la expresión en la que intentó vincular a su partido con la felicidad indicando que “en el peronismo siempre se garchó”. Al la ministra de seguridad de la nación, en tanto, le achacó su comparación “indolente” de los delitos en el conurbano con la calma “aburrida” de Suiza.

“Tendrían que pedir perdón pero no sienten ni vergüenza”, manifestó Cristina Pérez en su programa de Radio Mitre, el lunes 30 de agosto. La periodista, crítica del accionar del gobierno, analizó el comentario de Victoria Tolosa Paz, desde su significado, y resaltó que la palabra “garchar” es de uso vulgar “impropio de personas cultas o educadas”. También la relacionó con “estafar”.

“El intento desesperado de Victoria Tolosa Paz por empatizar con los jóvenes, sólo mostró la superficialidad con la que los considera”, evaluó Pérez y brindó datos: “Los jóvenes son más de la mitad de los desocupados del país. Muchos no logran siquiera terminar el secundario. Son el 20% del padrón general, 6 millones de personas”, informó.

En ese marco, calificó las declaraciones de la actual concejala de La Plata como “una insultante frivolidad” y le advirtió que en la audiencia que la observaba podía haber “víctimas de abuso” o “madres adolescentes”.

“En la voracidad por cazar un voto no tuvo pudor”, indicó la periodista y remarcó que “si a esa frase la decía un hombre lo tildaban mínimamente de machirulo, de cosificar a los demás”.

La crítica de Cristina Pérez a Sabina Frederic

Por otro lado, la periodista y conductora expresó su rechazo a otro comentario de una funcionaria del gobierno nacional, la ministra de seguridad Sabina Frederic.

Frederic había generado revuelo al referirse a los hechos de inseguridad en el conurbano bonaerense. Intentando persuadir a quienes quieren abandonar la zona por la cantidad de delitos que se cometen, la funcionaria destacó que “Suiza es más tranquilo pero también más aburrido”.

Esa frase mereció incluso un irónico posteo del embajador suizo en Argentina. Para Cristina Pérez, se trata de una muestra de “indolencia”. “Era difícil superar ´la sensación de inseguridad´ (recordada frase atribuida al ex jefe de gabinete Aníbal Fernández), es cierto, la gente no se aburre en el conurbano, no porque se divierta, porque está demasiado ocupada en tratar de que no la maten”.

“No les sale ni piedad, ni comprensión ni responsabilidad”, finalizó.

