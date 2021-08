Sabina Frederic sobre la inseguridad: "Suiza es más tranquilo, pero más aburrido"

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, se refirió al asesinato a tiros de un hombre de 69 años durante un asalto en la localidad bonaerense de Ituzaingo, diciendo que fue un hecho “un hecho espantoso”, pero relativizó el asunto de la inseguridad diciendo que “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”.

Roberto Conte, jubilado, murió como consecuencia de las herida recibida al enfrentarse a tiros con entre tres o cuatro delincuentes armados que asaltaron su casa y lograr abatir a uno de ellos. El violento episodio se registró el sábado. La víctima logró matar de un disparo a uno de los delincuentes antes de ser alcanzado por una bala en el abdomen.

Sabina Frederic, sobre el ataque a Miguel Arias: "En nuestra democracia no existe el lugar para la violencia"

“Es un hecho espantoso, nadie quiere que eso ocurra en Argentina, estamos trabajando a destajo para que ese tipo de hechos no ocurra”, dijo Sabina Frederic este domingo, en declaraciones a Radio Mitre. “Hay una necesidad de cooperación del sistema judicial, que no tiene los elementos para tramitar una sanción cuando hay antecedentes”.

“Son chicos muy jóvenes. La cuestión de la extranjeridad es un dato, pero también hay muchísimos argentinos y chicos cada vez más jóvenes”, dijo Frederic. “Nunca uno termina de entender bien cuáles son los obstáculos que tiene la Justicia para imponer una sanción. La sanción no tiene porqué ser únicamente la cárcel, aunque hay que ver”, agregó.

Al ser consultada sobre si la única salida a la inseguridad que se vive es irse del país, la ministra respondió: “Suiza es más tranquilo, pero más aburrido”. “Hay que tratar de hacer de este país el mejor país posible. No poder parar este tipo de hechos genera una gran impotencia”, aseguró.

“No soy zaffaronista”

“No soy zaffaronista”, respondió Frederic al ser preguntada sobre cuál es su posición ante la delincuencia. “En la práctica, la Justicia tiene interpretaciones variables de la norma. No creo en la polarización de las posiciones. No funcionan así las cosas. Hay muchos jóvenes pobres detenidos en cárceles. La Justicia argentina no funciona con el garantismo ni con la mano dura”, afirmó.

“El sistema carcelario está saturado, hay detenidos en las comisarías, por eso muchas veces la Justicia toma estas decisiones”, dijo. “No se pueden tener políticas en abstracto, aquel que roba merece una pena. El tema es que tenemos que discutir en términos de las herramientas que nos dan. El sistema penal no da abasto con lo que está ocurriendo en la calle. La política de este gobierno está haciendo lo imposible para que no se sigan reproduciendo estas situaciones”.

ds