Cuánto costaron los viajes de Javier Milei al exterior y cuáles fueron los regalos más curiosos que recibió

Los viajes al exterior de Javier Milei como presidente de la Argentina ha sido uno de los ejes que la oposición ha enarboló como bandera para cuestionar la agenda pública y privada del presidente de los argentinos.

En total, realizó 19 viajes al exterior desde que asumió el 10 de diciembre de 2023. Estados Unidos fue el destino más frecuente, con 5 de los 19 viajes.

En el informe que el jefe de Gabinete Guillermo Francos brindó en su informde gestión al Congreso, se detalla con lujo de detalles cuánto costó cada uno de sus viajes y los regalos más curiosos que recibió.

A continuación el detalle de cada una de las salidas al exterior de Javier Milei.

1. VIAJE A OFICIAL A LA CONFEDERACIÓN SUIZA EN LA CIUDAD DE DAVOS:

Vsitó a la ciudad de Davos entre el 16 y el 18 de enero de 2024. Disertó en ocasión de la 54° Reunión anual al Foro Económico Mundial (WEF). Reunión con el Fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, Prof. Klaus SCHWAB; y encuentro con la señora Directora Ejecutiva del Fondo Monetario Internacional (FMI), Da. Kristalina GEORGIEVA. Encuentro con el Secretario de Estado para Asuntos Exteriores del Reino Unido de Gran Bretaña, David CAMERON. Encuentro con la Reina Máxima de los Países Bajos, y con el Primer Ministro de los Países Bajos Mark RUTTE.

Javier Milei en el Foro de Davos

El traslado se efectuó por vuelo de línea comercial. El gasto erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de PESOS TREINTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 54/100 ($ 36.457.666,54.-)

Regalos

• Un (1) Peluche "Perro San Bernardo" + Chocolate Toblerone. Obsequiado por unCiudadano

2. VIAJE OFICIAL AL ESTADO DE ISRAEL, A LA REPÚBLICA ITALIANA Y A LA SANTA SEDE; VIAJE AL ESTADO DE ISRAEL:

Visitó al Estado de Israel entre el 6 y el 9 de febrero de 2024. Se reunió con el Presidente del Estado de Dn. Israel Isaac HERZOG, y reunión con el Primer Ministro Dn. Benjamín NETANYAHU. Disertó ante empresarios tecnológicos de principales empresas de tecnología israelí. Visitó el Museo del Holocausto (YAD VASHEM). En el “Bosque de las Naciones de Keren Kayemet LeIsrael” realizó la plantación de un árbol. Encuentro con el señor Ministro de Asuntos Extranjeros del estado de Israel D. Yirael KATZ. Encuentro con el empresario mexicano Isaac ASSA. Encuentro con empresario israelí Simón FALIC. Visitó el Muro de los Lamentos en la Ciudad de Jerusalém. Visitó junto al Presidente del Estado de Israel el Kibutz NIR OZ, donde se llevó a cabo el ataque terrorista el 7 de octubre de 2023. Encuentro con familiares de secuestrados por HAMAS en la sede de la Embajada Argentina

El traslado se efectuó en un vuelo de línea comercial. (No se informa el gasto)

Javier Milei en el Muro de los Lamentos en Israel.





Regalos

• Una (1) Remera de la Selección Argentina". Obsequiado por Ciudadano.



3. VIAJE OFICIAL A LA REPÚBLICA ITA LIANA:

Visitó a la ciudad de Roma - República Italiana entre el 9 y el 12 de febrero de 2024. Se reunió con el Presidente Sergio Mattarella; y se reunió con la Primera Ministra Giorgia Meloni.

El traslado se efectuó en un vuelo de línea comercial. (No se informa el gasto)

Javier Milei y Giorgia Meloni





Regalos

• Una (1) Caja con 3 botellas de vino + Una (1) Botella de aceite de oliva. Obsequiado por Giorgia Meloni, Presidente del Consejo de Ministros de Italia.



4. VIAJE A LA SANTA SEDE:

Vajó a la Santa Sede, entre el 9 y el 12 de febrero de 2024. Mantuvo una audiencia con Su Santidad el Papa Francisco y participó en la ceremonia de canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, “Mama Antula”.

El papa Francisco y Javier Milei.

El traslado se efectuó mediante vuelo de línea comercial. El gasto erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de PESOS CIENTO CINCO

MILLONES CIENTO TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTICUATRO CON 69/100 ($ 105.138.924,69.-).



Regalos

• Catorce (14) Medallas de la Virgen María. Obsequiado por Ciudadano.

5. VIAJE OFICIAL A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Visitó a la ciudad de Washington – Estados Unidos de América los días 24 y 25 de febrero de 2024. Participó de exposiciones en el marco de la Conferencia de la Acción Política Conservadora. Se reunió con el Vicepresidente de Heritage Foundation, Derrick Morgan; y mantuvo un encuentro con el Presidente de la CPAC, Sr. Matt Schlapp y señora.





El traslado se efectuó por medio de una aerolínea comercial. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de PESOS TREINTA

Y OCHO MILLONES VEINTITRÉS MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE CON 81/100 ($ 38.023.927,81.-).



Regalos

• Una (1) Corbata + Una (1) Medalla conmemorativa "General George Marshall"

6. VIAJE OFICIAL A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Visitó a los estados de Florida y de Texas – Estados Unidos de América entre el 10 y el 14 de abril de 2024. Dsertó en el Instituto de Políticas Públicas Jack D. Gordon (FIU). Recibió distinción por The Shull our Jewish Home. Se reunió con el Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), D. Ilan Goldfajn. Encuentro con el empresario argentino Daniel Hadad. Entrevista con Ben Shapiro, y otra con el periódico Washington Post. Mantuvo encuentros con los empresarios Daniel Pinto (JP Morgan), Martín Migoya (Globant), Francisco Alvarez Demalde (Riverwood Capital), Guibert Englebienne (Globant), Gastón Taratuta (Aleph), Marc Lisker (DFO Partners), y, por último, se reunió con el Cofundador y Director General de TESLA, Elon Musk y visitaron la fábrica de Tesla Giga Texas.

El traslado se efectúo en vuelo comercial y servicio de traslado privado. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de PESOS SESENTA

Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UNO CON 45/100 ($ 65.147.591,45.-) y DOLARES

ESTADOUNIDENSES TREINTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUNETA CON 95/100 (U$D 39.750,95.-).

Regalos

• Una (1) Conmemoración "Honorary King David". Obsequiado por Society Philanthropist Chaver (Friend) of Israel.

7. VIAJE OFICIAL A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA

Visitó a la ciudad de Los Ángeles – Estados Unidos de América los días 5 y 6 de mayo de 2024. Disertó en la Conferencia Global “Shaping a Shared Future” que realizó el Instituto Milken. Mantuvo una reunión con el señor Michael Milken, Fundador del Instituto Michael Milken; y sostuvo una disertación ante inversores del Citi, Exxon, IBM, Chevron, KKR, Blackstone Apollo, Carlyle, Fortress, Davidson. Kempner y Eldridg. Mantuvo una reunión con el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y se reunió con el Director Ejecutivo de Tesla Inc. Elon Musk. Tuvo un encuentro con el pintor argentino Fabián Pérez

El traslado se efectuó mediante aeronave de la presidencia de la nación. El costo total erogado por este SAF 301 ascendió a la suma de PESOS

SETENTA Y UN MILLONES QUINIENTOS VEINTISEIS MIL OCHOCIENTOS TRAINTA CON 05/100 ($71.526.830,05) y DOLARES ESTADOUNIDENSES

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 62/11 (U$D 197.791,62).



Regalos

• Una (1) Pelota de futbol con el nombre del Pte. Javier Milei+ Una (1) Remera de futbol Argentina+ Un (1) Pin de la Copa Mundial + Una (1) mini estatuilla de

la copa mundial+ Un (1) Banderin conmemorativo de la FIFA. Obsequiado por Giani Infantino- Presidente de la FIFA.

8. VIAJE OFICIAL AL REINO DE ESPAÑA

Visitó la ciudad de Madrid – Reino de España, entre el 17 y al 19 de mayo de 2024. Presentó su libro “El Camino del Libertario” en el auditorio del Diario La Razón. Reunión con CEOs de empresas españolas en embajada argentina en Madrid, a saber: de Telefónica sr. Alfonso Gómez Palacio; BBVA y CEO de LATAM sr. Jorge Sáenz Azcúnag, Banco Santander sr. Héctor Grisi Checa, MAPFRE sr. José Manuel Inchausti Pérez, IBERIA sr. Marcos Sandavini, NATURGY Francisco Raynés MASSANET, SUPERMERCADOS DÍA Martín Tolcachir, IBERDROLA sr. Ignacio Sánchez Galán y Armando Martínez, ECOENER sr. Luis De Valdivia, CONSELLO GROUP sr. Alonso Aznar, ROTHSCHILD & Co. Íñigo Fernández de Meza, ABERTIS sr. José Aljaro, INDRA sr. Marc Murtra, Confederación Española de Organizaciones Empresariales CEOE sr. Antonio Garamendi. Además, tuvo una entrevista con el periódico El Observador y luego mantuvo una audiencia con el Diputado Nacional por España, Santiago Abascal. Por último, asistió al encuentro “Europa Viva 24”.





El traslado de efectuado en una aeronave de la flota presidencial. El costo total erogado por este SAF 301 ascendió a la suma de PESOS

SETENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE CON 61/100 ($78.564.889,61) y

DOLARES ESTADOUNIDENSS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO CON 93/100 (USD 92.354,93)

Regalos

• Un (1) libro: "Me viene mal que te mueras". Obsequiado por Maite Cabrerizo.

9. VIAJE OFICIAL A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

Vsitó la ciudad de San Francisco – Estados Unidos de América del 28 al 31 de mayo de 2024. Disertó en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, en la ciudad de San Francisco. Reunión con empresarios del sector de Inteligencia Artificial: encuentro con el señor CEO de Open AI, D. Sam Altman, encuentro con el Sr. CEO de Google, D. Sundar Pichai, encuentro con el señor CEO de Apple, D. Timothy Donald Cook, encuentro con el señor CEO de Meta, D.

Mark Zuckerberg y Javier Milei.

. Visitó las sedes de las empresas Google, Apple y Meta. Mantuvo una entrevista con la señora Bari Weis para el Medio “The Free Press”.

El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación (No se informa el gasto)



Regalos

• Un (1) Cuadro con la imagen de Google. Obsequiado por Sundar Pichai- CEO de Google.

10 . VIAJE A LA REPÚBLICA DEL SALVADOR:

Visitó la ciudad de San Salvador – República del Salvador, los días 31 de mayo y 1 de junio de 2024. Participó de la Ceremonia de Investidura Presidencial al señor Presidente electo de la República de El Salvador, D. Nayib BUKELE, en la ciudad de San Salvador. Audiencia con el señor Presidente de la República del Salvador D. Nayib BUKELE.

Javier Milei con Nayib Bukele

El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El costo total erogado por este SAF 301 ascendió a la suma de PESOS

SESENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA Y TRES MIL NUEVE CON 59/100 ($ 66.163.009,59) y DOLARES ESTADOUNIDENSES DOSCIENTOS

OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS CON 91/100 (U$D 208.866,91)



Regalos

• Una Caja con: Un (1) paquete de café "Simplemente Especial" + Una (1) Botella de Ron "Cihuatán"+ Un (1) Corbata de seda + Una (1) Manta. Obsequiado por

Gobierno de la República de El Salvador.

11. VIAJE OFICIAL A LA REPÚBLICA ITALIANA Y A LA CONFEDERACION SUIZA. VIAJE A LA REPÚBLICA ITALIANA:

Visitó la ciudad de Bari – República Italiana, del 13 al 15 de junio de 2024. participó de la Cumbre de Jefes de Estado del G7. Mantuvo una reunión bilateral con el señor Presidente del Banco Mundial, D. Ajay Banga. Reunión bilateral con la señora Directora del Fondo Monetario Internacional, Da. Kristalina Georgieva. Encuentro con el señor Primer Ministro del Japón, D. Fumio Kishida. Saludo con el señor Presidente de la República Francesa, D. Emmanuel Macron. Entrevista con el señor periodista y ex Vocero de la Presidente del Consejo de Ministros de la República Italiana, D. Mario Sechi. Disertó en la Cumbre de Jefes de Estado del G7 sobre Inteligencia Artificial y Energía

Kristalina Giorgieva y Javier Milei.





El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. (No se informa el gasto)



Regalos

• Un (1) Frasco de Nutella "Javier" edición especial. Obsequiado por Giorgia Meloni, Presidente del Consejo de Ministros de Italia.

12. VIAJE A LA CONFEDERACIÓN SUIZA

Visitó la ciudad Zurich – Confederación Suiza, el día 15 de junio de 2024. El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. Asistió a la Cumbre Global por la Paz de Ucrania. Reunión bilateral con el Presidente de la República de Ucrania, D. Volodimir ZELENSNKI. Recibió la condecoración “Orden de la Libertad”.

Volodimir Zelisnki y Javier Milei.





El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de PESOS CIENTO OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y CUATRO CON 86/100($ 108.392.374,86-) y DOLARES ESTADOUNIDENSES CIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL QUIIENTOS

SETENTA Y OCHO CON 04/100 (U$D 185.578,04)

13. VIAJE OFICIAL AL REINO DE ESPAÑA, A LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA Y A LA REPUBLICA CHECA. VIAJE AL REINO DE ESPAÑA

Visitó el Reino de España los días 21 y 22 de junio de 2024. Se reunió con la señora Presidenta de la Comunidad de Madrid, Da. Isabel Díaz Ayuso y recibió la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid. Participó de la Ceremonia de Entrega del Premio Juan de Mariana 2024.





El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación.(No se informa el gasto)

Regalos

• Un (1) Llavero motosierra. Obsequiado por Ciudadano.

• Una (1) Prenda de ropa interior masculina. Obsequiado por Ciudadano.



14. VIAJE A LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA

Viajó a la República Federal de Alemania los días 22 y el 23 de junio de 2024. Se reunió con el Canciller, D. Olaf Scholz. En la ciudad de Berlín, visitó el Monumento de los Judíos Asesinados de Europa. En la ciudad de Hamburgo, participó de la Entrega del Premio de la Sociedad Hayek.

Javier Milei con Olaf Scholz.

El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. (No se informa el gasto)



Regalos

• Una (1) Taza de cerámica "Socialism Kills". Obsequiado por Ciudadano.



15, VIAJE A LA REPÚBLICA CHECA

Vajó a la República Checa los días 23 y el 24 de junio de 2024 Mantuvo una reunión con el señor Presidente de la República Checa, D. Petr Pavel; otra reunión con el señor Primer Ministro, D. Petr Fiala; y recibió el Premio del “Instituto Liberal”.

Javier Milei con Petr Fiala





El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de PESOS CIENTO

DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETENTA Y SIETE CON 22/100 ($ 102.787.077,22-); DOLARES ESTADO UNIDENSES CIENTO

TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 11/100 (U$D 138.629,11) y EURO CUATRO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO CON 80/100 (€

4.135,80)



Regalos

• Un (1) Juego de 12 copas + Un (1) Copón de vidrio "Bohemia". Obsequiado por Primer Ministro de la República Checa, D. Petr Fiala.

16. VIAJE OFICIAL A LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL

Visitó la localidad de Camboriú – República Federativa del Brasil del 6 al 7 de julio de 2024. Mantuvo reuniones oficiales con el señor Gobernador del Estado Santa Catarina, D. Jorginho Mello, y con el señor Gobernador del Estado de São Paulo, D. Tarcísio de Freitas. Encuentro con la Federación de las Industrias del Estado de Santa Catarina (FIESC): participaron el Sr. Presidente de FIESC, D. Mario Cézar de Aguiar Sr. CEO del Grupo Tigre S.A., D. Otto Sothe, Sr. Vice-Presidente de FARBEN Tintas S.A., D. Edilson Zanatta, Sr. Presidente del Grupo DASS, D. Vilson Hermes, Sr. Gerente General de Exportaciones AURORA, D. Dilvo Casagranda, Sra. Gerente de XP Inversiones, Da. Sol Azcune, Sr. Gerente de Etesco Ltda., D. Sérgio Luiz de Oliveira Machado Filho. Disertación en la Conferencia Política de Acción Conservadora (CPAC).

Javier Milei con Bolsonaro





El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El gasto total erogado por el SAF 301 ascendió a la suma de PESOS TRECE

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS A CON 99/100 ($ 13.690.962,99) y DOLARES ESTADOUNIDENSES OCHO MIL

SEISCIENTOS SESENTA CON 29/100 (U$D8.660,29).

Regalos

• Dos (2) Calcamonías "Brasil Sem Aborto". Obsequiado por Renata Gallas.



17. VIAJE OFICIAL A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA:

Visitó la ciudad de Sun Valley – Estados Unidos de América, del 12 al 14 de julio de 2024. Dsertó en la Conferencia de Sun Valley y mantuvo reuniones con importantes CEOs e inversores, entre ellos, el señor CEO de Preylock Holdings, D. Brett Lipman; el señor cofundador de Timberland, D. Noah Swartz; el señor socio del Grupo del Capital de Riesgo, D. Abraham Zilkha; y el señor Representante del Grupo Adelson Family, D. Ezra Gontownik.





El traslado se efectuó por medio de un Vuelo privado. El costo total erogado por este SAF 301 ascendió a la suma de PESOS TREINTA

Y TRES MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA CON 50/100 ($ 33.344.750,50.-) y DOLARES

ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL (U$D 376.000).



Regalos

• Una (1) Estatuilla de un toro. Obsequiado por Herb Allen-Presidente de Allen & Company.



18. VIAJE OFICIAL A LA REPÚBLICA DE FRANCIA

Vsitó la ciudad de Paris, Francia, entre el 25 y el 27 de julio de 2024. Tuvo un encuentro con el señor Presidente de la República Francesa, D. Emmanuel MACRON. Reunión con empresarios franceses: Sr. Presidente y CEO de Total, D. Patrick Pouyanné, Sr. fundador de Iliad Free Station, D. Xavier Niel, Sr. Presidente y CEO del Banco Rotschild, D. Alexandre de Rotschild, Sr. CEO de Sanofi Pasteur, D. Thomas Triomphe, Sra. CEO de Veolia, Da. Estelle Brachlianoff; y participación en la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Olímpicos Paris 2024.

Javier Milei con Emanuel Macron

El traslado se efectuó en Vuelo privado. El costo total erogado por este SAF 301 del viaje requerido tanto del Presidente

de la Nación como de la comitiva oficial, de apoyo y acompañantes —de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales— ascendió a la

suma de PESOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON 66/100 ($ 25.278.668,66.-) y

DOLARES ESTADOUNIDENSES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS (U$D 343.600)

Regalos

Una (1) Botella de Cognac "Hennessy X.O". Obsequiado por Emmanuel Macron- Presidente de la República Francesa y Sra. Brigitte Macron.

19. VIAJE OFICIAL A REPÚBLICA DE CHILE:

Visitó la ciudad de Santiago de Chile, República de Chile, el día 8 de agosto de 2024. Participó en el “Acto Conmemorativo del Primer TFC (Trillon Cubic Feet) de Gas Natural Transportado por GasAndes”.

El traslado se efectuó en una aeronave de la Presidencia de la Nación. El costo total erogado por este SAF 301 del viaje requerido tanto del Presidente de la Nación como de la comitiva oficial, de apoyo y acompañantes —de acuerdo a lo informado por la Subsecretaría de Asuntos Presidenciales— ascendió a la suma de PESOS NUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE CON 51/100 ($ 9.955.839,51.-) y DOLARES ESTADOUNIDENSES UN MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UNO CON 67/100 (U$D 1.741,67)

Regalos

Los obsequios recibidos fueron: • Un (1) libro: "The privatization of everything". Obsequiado por Sr. Sergio Alejandro Hinojosa.