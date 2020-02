Otra foto importante de Guzmán, con Steve Mnuchin, secretario del Tesoro de EE.UU.

En la crucial carrera en busca de apoyos que permitan lograr mejores condiciones en el proceso de renegociación de la deuda externa argentina, el ministro de Economía, Martín Guzmán, se reunió este domingo 23 de febrero con el secretario de Tesoro estadounidense, Steve Mnuchin, y ambos funcionarios destacaron la importancia de ese encuentro, calificándolo como "una productiva reunión". Fue en el marco de la primera sesión de la Cumbre de Ministros de Finanzas y Presidentes de Bancos Centrales del Grupo de los 20 (G20), que se lleva adelante en Riad, Arabia Saudita.

"Gracias Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steve Mnuchin, por el productivo encuentro. Es por demás alentador encontrar coincidencias", señaló el titular del Palacio de Hacienda por medio de su cuenta en Twitter.



En el mismo sentido y devolviendo gentilezas, un rato más tarde Mnuchin envió un mensaje similar por la misma red social: "Productiva primera discusión con el ministro de Hacienda argentino, Martín Guzmán. Discutimos sobre los planes del gobierno argentino para implementar políticas económicas".

Productive first discussion with Argentinian Finance Minister Martin Guzman @Martin_M_Guzman. We discussed his government’s plans to implement economic policies.