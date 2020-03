La historia de amor de dos diputados que trabajan juntos en el Congreso y fueron papás

Nicolás Rodríguez Saá y Carolina Gaillard fueron electos como diputados nacionales del Frente de Todos por la Provincia de Buenos Aires y Entre Ríos respectivamente. Ambos se hicieron conocidos meses atrás cuando formalizaron e hicieron pública su relación en la jura para su cargo en el Congreso de la Nación.

"Estoy muy contento de jurar con ella. Me sigue enamorando que es es una dirigenta talentosa, trabajadora y que se preocupa por los demás, en especial a la familia, le pone cuerpo y alma", dijo el 19 de diciembre Rodríguez Saá ante los medios.

Ese día, los fotógrafos y la prensa los retrataron mientras se besaban con alegría en el recinto de la Cámara de Diputados en la antesala del debate de la Ley de Solidaridad Social. El hecho no pasó desapercibido ya que no suele darse que parejas de legisladores formalicen en terreno parlamentario. Pero la historia no quedó ahí, ya que Gaillard dio a luz este miércoles a su primer hijo, al que llamaron Felipe.

Felipe nos diste el amor más lindo de todos ♥️ ser tu papá con mamá @CaroGaillard te amamos 3,800 kg 17:05 nació para darnos y darle amor ♥️♥️♥️ pic.twitter.com/nM4RE1kgdk — Nico Rodriguez Saa ☀️🇦🇷 (@RodriguezSaaN) March 4, 2020

Así lo anunció el feliz padre en sus redes sociales: "Felipe nos diste el amor más lindo de todos: ser tu papá con mamá @CaroGaillard". Según contó, el bebé nació a las 17.05 de este miércoles y pesó 3 kilos 800 gramos.



Este miércoles, ante la noticia, el bebé recibió el saludo de diferentes funcionarios y políticos. "La llegada de un recién nacido es una alegría. Hoy esa felicidad es doble porque llega al hogar de dos hermosos compañeros. ¡Felicitaciones @CaroGaillard y @RodriguezSaaN ! Palo de corazones", dedicó en sus redes la diputada diputada nacional Mara Brawer.

Bienvenido Felipe!

Felicitaciones para ambos! ♥️♥️♥️ — Cristina Alvarez Rodríguez (@CrisAlvarezRod) March 4, 2020

"Bienvenido Felipe! Felicitaciones @CaroGaillard y @RodriguezSaaN disfrútenlo", escribió por su cuenta la titular del Inadi, Voctoria Donda. "Bienvenido Felipe! Felicitaciones para ambos!", expresó también la diputada Cristina Alvarez Rodríguez.

De acuerdo a información del sitio El Parlamentario, la funcionaria cumplió sus funciones hasta último momento. El jueves de la semana se la pudo ver en el recinto con su panza, ante las necesidad del Frente de Todos ante un quórum ajustado.

