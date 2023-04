Declaró la ex agente que descubrió la valija de Antonini Wilson: "Me decían que iba a aparecer flotando en el río"

María Luján Telpuk, la ex agente de la PSA que descubrió la valija con dinero de Antonini Wilson, declaró en el juicio oral los detalles del episodio y contó que recibió muchas amenazas. Recordó que cuando le tocó revisar las valijas de Wilson un agente aduanero le “insinuó” que no se revisen las valijas porque “era muy tarde”.

Telpuk está alejada de la exposición que tuvo cuando ocurrió todo en 2007, ahora vive en Santa Fe y es dueña de un salón de eventos. Según contó recibió durante dos años amenazas. “Me decían que iba a aparecer flotando en el río. Cambié de trabajo, renuncié a la PSA ... siempre conté la verdad de lo que viví en esos minutos. Yo cumplí con mi función”, afirmó.

Juicio por la causa Antonini Wilson: De Vido se desligó del hecho y dijo que no conocía al empresario

La abogada de Ricardo Echegaray, Yanina Nicoletti, le consultó por qué no había acudido a la Justicia por las amenazas, a lo que ella contestó: “No sabía de dónde provenían (las amenazas), ante el susto que tenía lo conté en los medios de comunicación”.

El avión en el que viajaba Antonini Wilson y otras siete personas aterrizó en Aeroparque el 7 de agosto de 2007 a la madrugada y los únicos testigos del control de la valija fueron el aduanero Jorge Félix Lamastra y Telpuk, pero sus versiones se contradicen por lo que el trinunal ordenó un careo.

Caso Antonini Wilson: la Justicia bloqueó un intento de De Vido y Echegaray para cerrar la causa

Telpuk volvió a contar lo que había dicho, que ella le había ordenado a Antonini Wilson abrir su valija, mientras que Lamastra asegura que fue él quien lo hizo. Pero incluso Telpuk asegura que su compañero le insinuó que no era necesario hacer ese control.

“Me insinuó que era muy tarde. Me dijo ‘No Luján, para qué vamos a trabajar a esta hora, es muy tarde’. Era mi función aunque no era mi obligación. El piloto me trajo un montón de valijas. Todo era normal hasta que en la ante última valija veía seis rectángulos, el scaner no me dejaba claro que había, parecían libros, el señor Lamastra me dijo lo mismo. Le dije al piloto que ubique al dueño de la valija y se acercó Antonini Wilson”, repasó.

Cuando ella le preguntó al venezolano dueño de las valijas lo que traía, él le dijo que eran “libros y unos papelitos”. Sin embargo, al abrir la valija y ver el dinero, le preguntó cuánto llevaba. “Habrá unos 60 mil dólares”, le contestó el venezolano. En realidad había 790.550 dólares.

Caso Antonini Wilson: ex jefe de Seguridad de PDVSA negocia colaborar con la Justicia de Estados Unidos

Cientos de miles de dólares en una valija

Cuando descubrió el dinero, la ex agente de la SPA salió corriendo a buscar a su jefe, Daniel Ingrosso. En el sector de control quedaron Antonini, Daniel David Uzcátegui Specht, y el empleado aduanero.

“Mi jefe llegó, observó la valija y llamó a nuestro superior. Creo que el señor de Aduana hizo lo mismo. Cuando llegan las camionetas de Aduana y PSA, suben a todos y se trasladan al sector comercial. Yo me quedé ahí. Después me llamaron para firmar el acta y me entero la cantidad de dinero que había en la valija”, declaró Telpuk.

Ingrosso, por entonces jefe de Telpuk, aclaró que durante el procedimiento tuvo un breve intercambio con el venezolano, que le contó que era “un empresario de la carne” que “venía a invertir”. Telpuk no participó del recuento y a las 8 de la mañana fue convocada para firmar el acta. Ante esto le preguntaron cómo sabía cuánto dinero había en la valija si no había estado en el recuento: “Yo firmé, no pregunté nada. Estaba muy cansada”, respondió.

rb / ds