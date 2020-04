Diego Brancatelli difundió este viernes 18 de abril el recibo del sueldo que percibe por su trabajo como coordinador en la Secretaría de la Municipalidad de Pilar, y aseguró que mientras dure la pandemia va a gastar ese dinero "en mercadería" que "repartirá en clubes que funcionan de forma solidaria". La aclaración del panelista tuvo lugar tras el intenso cruce que mantuvo esta semana con su compañero de Intratables Ceferino Reato, un altercado verbal que incluyó menciones a su remuneración como funcionario, insultos como "ñoqui" y "mafioso" y hasta una invitación a "arreglar las cosas afuera del aire".

Brancatelli fue nombrado funcionario politico en el municipio de Pilar por su afinidad con el nuevo intendente, y, al mismo tiempo, sigue desempeñandose como periodista en Intratables.

"Anoche, como tantas otras veces, fui víctima de la mentira, la calumnia y el odio. A eso se lo vence con amor y la verdad. Las mentiras agotan. Pero duran poco. Por eso decidí ponerle fin. Comparto con ustedes cuánto cobro en Pilar y qué decidí hacer con el sueldo mientras dure la pandemia", expresó el periodista en Twitter. "Mi mayor fortuna es la familia hermosa que tengo. Para estar donde estoy nadie me regaló nada. Todo lo que tengo me lo gané con esfuerzo y mucho sacrificio. No hace falta que lo aclare para quienes me conocen: familia, compañeros, amigos, conocidos. Pero va para el resto", agregó.

"Creo en el compromiso con la verdad. La de cada uno. Por eso no voy a aceptar que me digan mafioso. Mi arma es el amor. Nunca el odio ni el cinismo. Menos ñoqui. Laburo los 7 días de la semana. Pero lo tomo como de quien viene. La miserabilidad todavía en Argentina no se puede medir", expresó el integrante de Intratables en referencia a Reato, tras la repercusión de la discusión en el ciclo que se emite por América.

"Volviendo al tema Pilar. No gano $145.000 ni $200.000 Sino $60.000 Y me pareció bueno que se sepa. Se acabó la mentira, la difamación. ¿De dónde habrá sacado eso? Pescado podrido ¿Con cuantas cosas más hará lo mismo?", afirmó el periodista sobre su colega. "Ahora les propongo a todos: COLEGAS, empresarios, a todos aquellos que estamos en una posición mejor, ser solidarios con los que menos tienen. Nosotros que podemos. Yo mientras dure esta pandemia voy a comprar $60.000 en mercadería y la alcanzaré a Clubes que hoy funcionan solidariamente", concluyó-

Tensión en vivo. La pelea con Reato se desencadenó durante la emisión del miércoles 15 de abril de Intratables, mientras debatían la iniciativa del oficialismo que buscará cobrar un impuesto a las grandes fortunas del país. "¿Vos decís que el 1% a los megamillonarios les mueve la aguja, por única vez?", preguntó Brancatelli ante los presentes. "Si hacen esto por única vez y de modo extraordinario, aunque para mí debería ser permanente y mensual, ¿le mueve la aguja a los empresarios multimillonarios?", insistió.

Reato cruzó a su compañero y planteó: "Che, pero si bajan el 20% del sueldo a los empleados públicos ¿vos estás en contra?". A lo que Brancatelli replicó: "¿Pero te parece que a la que atiende el teléfono en la Legislatura tendrían que bajarle el sueldo y no a los megamillonarios?". Entonces, el editor ejecutivo de la revista Fortuna respondió: "Estoy a favor de todo, de un millón de dólares para arriba así los Kirchner y la chica esta de los cuatro millones pagan. Lo que me parece mal es que tenés que tener legitimidad, entonces la clase política tiene que hacer su ajuste y que lo hagan también los de más de un millón de dólares".

"Pero, ¿todos? ¿Tu mujer también?", retrucó Brancatelli, en referencia a la pareja del periodista, quien hasta diciembre del año pasado se desempeñó en el Ministerio de Cultura con Pablo Avelluto, como Directora Nacional de Acción Federal. Reato aclaró: "Mi mujer renunció el 9 de diciembre, como debe ser". Y luego contraatacó por el cargo de su colega como coordinador ejecutivo de la Secretaría General del municipio bonaerense de Pilar: "Yo quisiera saber vos cuánto ganás y cuánto trabajás porque estás en cuarentena. ¿$145 mil pesos de qué? De nada ¡Vos no tenés el culo limpio!".

En un momento, Brancatelli invito, al aire, a solucionar las diferencias "a la salida". Reato le contesto que "las diferencias se solucionan aca, con debate de ideas". "Quiero decir que tengo el culo muy bien limpio, que trabajo como tengo que trabajar, que mentís con las cifras, que te molesta la política y que sos un maleducado", completó Brancatelli mientras el conductor del ciclo, Fabián Doman intentaba desactivar la disputa.

AB/FF