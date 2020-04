La situación económica en Argentina ya era delicada antes de que se desatara la pandemia del coronavirus, pero la cuarentena obligatoria profundizó los problemas: las empresas presentan dificultades para poder pagar los salarios y una encuesta muestra que muchas familias no soportarían una extensión del aislamiento. En ese contexto, el economista Gabriel Rubinstein propuso que el Gobierno "pague los sueldos de las empresas privadas" para "garantizar que siga el aparato productivo para que, cuando termine la crisis, siga intacto". Como alternativa, propuso un recorte de 30% en los salarios de los empleados públicos. "Si le pagás el 100% (a los trabajadores) lo van a ahorrar", sostuvo.

"¿Por qué vas a endeudar a una empresa por una decisión que vos tomás obligando a que no trabaje? Es una crisis mucho más profunda que la de 2001, porque es una decisión del Estado parar la economía", reflexionó el economista en diálogo con Todo Noticias. En ese sentido, con el objetivo de "garantizar que siga el aparato productivo" y para que, "cuando termine la crisis, siga intacto", planteó una serie de medidas que debería encarar el Estado.

Para Rubinstein, "tendrían que bajar 30% los salarios públicos también, porque la gente tampoco tiene mucho en que gastar. Si le pagás el 100%, lo va a ahorrar. Y en realidad, si le bajas el sueldo hoy, que no se transporta, no sale a la calle, no va al cine, tiene menos gastos. Si el Estado bajara los sueldos, que lo debería hacer, el problema fiscal no sería grande", en cambio, "al empresario no le podes cargar que pague impuestos y salarios como si no pasara nada, cuando vos como Estado le decís que tiene que cerrar".

Más del 80% de las pymes no pueden pagar salarios en abril

Para justificar su idea puso el ejemplo de Racing Club, que redujo un 30% los sueldos de su plantel profesional y cuerpo técnico: "Las empresas deberían bajar los salarios, ya sea por el mecanismo de suspensiones o porque el Estado lo propicia, mientras dure la cuarentena".

Además, consideró que "no hay que tenerle miedo a la emisión monetaria que tenés que hacer para que se preserve el aparato productivo argentino, para que cuando termine todo esto sea parecido a como era antes. A lo mejor tenemos que convivir con inflaciones más altas más tiempo, porque es una manera de ir licuando la emisión monetaria que vamos a tener en esta etapa", finalizó.

DR/FF