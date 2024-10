El diputado nacional del PRO Diego Santilli confirmé este domingo que acompañará el veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, aunque aclaró que "esa no es la postura del Bloque en su conjunto", algo que se sabía porque otras voces, como Alvaro González, anticiparon que se opondrán a la motosierra del presidente Javier Milei.

"Hay que ser coherentes, si perdemos la coherencia tenemos un problema con la sociedad y con lo que representamos", planteó Santilli en un mensaje a la interna del PRO, dividida como nunca y ya con Patricia Bullrich casi formando parte de las huestes libertarias.

"Tengo la posición de apoyar el veto porque uno no puede perder la coherencia de lo que dice", sostuvo en una entrevista con el programa "Si pasa, pasa", el ciclo político que conduce el periodista Ignacio Ortelli por Radio Rivadavia.

Diputados promete una semana volcánica con el apoyo o el rechazo al veto al mayor financiamiento universitario.

Para el exacompañante de Horacio Rodríguez Larreta, el tema de las universidades contrapone el equilibrio fiscal con la defensa de la educación pública, una ecuación que pone en problemas a PRO.

"A este tema había que discutirlo el Presupuesto 2025 para lograr la mejora de la educación pública y el equilibrio fiscal. Lo habíamos planteado antes de escucharlo al Presidente en el Congreso", intentó defenderse Santilli, de las críticas que seguramente le llegaran desde el lado de quienes consideran que Milei con su política "quiere terminar con la educación pública".

"Tengo la misma posición que tuve hace dos meses. No puedo borrar con el codo lo que escribí con la mano. Hace dos meses votamos algo, ¿qué cambió?", planteó respecto a la sesión en la que se votó declarar la esencialidad de la educación.

"No es fácil desarticular años de destrucción, pero está en ese camino el Presidente y a los 9 meses le empiezan a poner la traba", dijo Santilli.

Para Santilli, la postura está fijada desde "hace dos meses", por lo que "el espacio no puede perder la coherencia de lo que se dice" y debe pararse "en el lugar de la coherencia, la responsabilidad y la educación pública".

En otro pasaje de la entrevista, el diputado aseguró que "no se siente destratado" por la dureza del discurso de la administración libertaria, como si lo hace otro segmento del PRO, especialmente el más cercano al expresidente Mauricio Macri.

"No me siento destratado porque no estoy buscando nada. Tuvimos una elección y nos tocó salir terceros, y el presidente de nuestro partido y todos nosotros hemos apostado al cambio a cambio de nada. Cualquiera piensa que debiéramos converger", precisó Santilli, reafirmando con esas palabras su alineamiento con el oficialismo.

"No es fácil desarticular años y años de destrucción, pero está en ese camino el Presidente y a los 9 meses le empiezan a poner la traba. ¿Tienen miedo de las elecciones del año que viene o quien volver al pasado de los que nos quieren destruir?", se preguntó en obvia crítica al kirchnerismo.

Por último, en relación a las elecciones legislativas de 2025, Santilli planteó converger en una lista conjunta con la La Libertad Avanza, aunque aclaró que de no cerrar acuerdos se competirá electoralmente.

HB