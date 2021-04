El vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, aseguró este sábado 10 de abril que si la ciudad de Buenos Aires consigue acordar la compra de vacunas contra el coronavirus "los recursos van a estar", aunque resaltó que "no es sencillo" encontrar laboratorios que puedan proveer la dosis de manera casi inmediata, ante la urgencia que demandan la vacunación en nuestro cuadro de pandemia.



"Los fondos son escasos, pero se trata de algo primordial. Si tenemos la posibilidad de compra directa con laboratorios, los recursos van a estar", afirmó Santilli en diálogo con CNN Radio Argentina.



En ese sentido, Santilli puntualizó que "podemos hacer el recorrido en la búsqueda de vacunas entendiendo que es un bien escaso", recalcando que "no es sencillo encontrar laboratorios que quieran o puedan proveer". En ese marco, expuso que para que un distrito negocie por su cuenta la adquisición de vacunas "podemos hacer variables y asociarse con provincias, pero no hay en el mundo, salvo en el caso de San Pablo, posibilidades de acceso subnacional".



El funcionario porteño agregó que La Ciudad tiene vacunas para inocular "hasta el jueves o viernes próximo", y dijo que "se supone que estarán llegando dosis chinas que nos permitirían terminar de inmunizar a los mayores de 70 años. Ya hemos aplicado casi el 90% de lo que recibimos".

En cuanto a las restricciones impuestas por el Gobierno nacional con el fin de mitigar la segunda ola de coronavirus en el país, Santilli subrayó que en territorio porteño "buscamos mantener un equilibrio entre evitar contagios y muertes y sostener los puestos de trabajo", al mismo tiempo que sopesó que "en este contexto de aumento de casos hemos logrado resultados".



En esa línea, explicó que "separamos al trabajador esencial del comercio minorista no esencial para privilegiar el transporte público", e informó que "en las últimas 48 horas hemos hecho una sola clausura, a un bar de Palermo que estaba abierto a las dos y media de la mañana, pero mayoritariamente se están cumpliendo las disposiciones".



Santilli confirmó que las funciones de teatro se pueden completar aun después de las 23, pero que las salas no pueden volver a abrir. Y en el caso de los locales gastronómicos, aclaró que "el que está cenando en el restaurant puede terminar de comer después de las 2, pero a esa hora ya no se autoriza el ingreso de más gente".

NA/HB