Horacio Rodríguez Larreta: "No es el miedo lo que va hacer cambiar nuestras costumbres"

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció en la mañana de este jueves 8 de abril que los bares, restaurantes, cines y teatros de Capital Federal cerrarán sus puertas a las 23:00, pero quienes estén adentro podrán permanecer hasta las 24:00. A su vez, dijo que los comercios que no son esenciales deberán abrir sus puertas a partir de las 10:00.

Tras el anuncio de nuevas restricciones por parte de Alberto Fernández, el Ejecutivo porteño realizó una conferencia de prensa, a partir de las 8:30. Además de Rodríguez Larreta, participaron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Méndez.

“Con respecto a la restricción a la circulación, ya expresamos que no estamos de acuerdo porque está comprobado que circular al aire libre y con tapabocas no genera contagio”, advirtió el funcionario porteño, aunque aclaró: “Como toda norma, la vamos a respetar de acuerdo con el espíritu que nos manifestó el Gobierno nacional de que esta medida apunta a evitar las concentraciones de gente y no a quienes están volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial”.

Estas son las restricciones que aplicará el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

En ese contexto, Rodríguez Larreta explicó que el comunicado firmado días atrás por dirigentes de Juntos por el Cambio “en ningún momento puso en duda el cumplimiento de las medidas” que implementaría el gobierno nacional: “Las normas están para ser cumplidas”, aseveró.

En otro tramo, confirmó que se aumentarán los testeos en La Rural y Costa Salguero, donde podrán concurrir aquellos que son contacto estrecho de casos positivos, pero sin síntomas, a la vez que expuso que en la Ciudad “se están realizando alrededor de 15 mil testeos por día”.

En relación a las escuelas, el jefe de Gobierno porteño garantizó la "presencialidad en las escuelas siempre que la situación sanitaria lo permita".

Luego, afirmó que "ya vacunamos a todos los mayores de 80 que se empadronaron", es decir, a más de 127.000 personas. “Y de acá al fin de semana que viene vamos a vacunar a todos los mayores de 70 si se cumplen con las vacunas que nos prometieron”, agregó Larreta, quien además detalló que "hoy estamos en los 1900 casos por día".

Por último, destacó que se van a reforzar los controles en el espacio público, en las zonas comerciales y gastronómicas, en el transporte público y en los centros de trasbordo, para garantizar el cumplimiento de los protocolos. Sobre este último punto, llamó a "la responsabilidad individual para cumplir las medidas".

Estas son las restricciones que se aplicarán en la ciudad de Buenos Aires



▪️Nocturnidad: tal como lo estableció el Gobierno nacional, en los bares, restaurantes, cines y teatros se van a cerrar las puertas a las 11 y no se va a poder entrar. Quienes para esa hora todavía se encuentren dentro, pueden quedarse a terminar su comida o su función y retirarse antes de las 12 de la noche. Los negocios gastronómicos pueden reabrir a las 6.

▪️Restricción a la circulación: según manifestó el Gobierno nacional esta medida no apunta a quien está volviendo a su casa o cumpliendo una función esencial, sino a evitar las concentraciones de gente.

▪️Movilidad: los comercios no esenciales abrirán a partir de las 10 de la mañana con el fin de escalonar la movilidad de la mañana y evitar que se generen aglomeraciones de trabajadores, estudiantes y docentes.

▪️Los espectáculos masivos se van a reprogramar y van a cerrar los casinos y los bingos, según manifestó el Gobierno nacional.

▪️Teletrabajo: se recomienda reducir al máximo posible la cantidad de personas en los lugares cerrados. Gran parte del equipo de Gobierno se encuentra abocado a tareas vinculadas al COVID-19 y en atención al público: en centros de testeos, vacunatorios, hoteles, aeropuertos y call center. Todo el resto va a trabajar de forma remota y la Ciudad le pide al sector privado que acompañe la medida.

▪️Libre estacionamiento: se va a liberar el estacionamiento en la Ciudad para que todos aquellos que deban movilizarse puedan usar el auto y eviten el uso del transporte público, que se encuentra especialmente destinado para trabajadores esenciales, como también dispuso el Gobierno nacional.

▪️Fiscalización y controles: se van a reforzar los controles en el espacio público, en las zonas comerciales y gastronómicas, en el transporte público y en los centros de trasbordo, para garantizar el cumplimiento de los protocolos y que las distintas actividades puedan seguir funcionando de manera segura.