Diego Santilli: "Se terminaron las grandes obras de infraestructura en la Ciudad"

"No vamos por ejemplo a poder elevar los trenes como lo hicimos... Se terminan las grandes obras en la Ciudad de Buenos Aires, al menos hasta que tengamos un fallo de la Corte Suprema que devuelva los recursos a la Ciudad de Buenos Aires", señaló este domingo 13 de diciembre el vicejefe de gobierno porteño Diego Santilli, en obvia alusión al severo impacto que tendrá las finanzas de la administración de Horacio Rodríguez Larreta la quita de coparticipación. El recorte impulsado por la Casa Rosada se aprobó luego por Diputados, con el aval de legisladores del oficialismo elegidos por la propia ciudadanía porteña, y finalmente este viernes quedó convertido en ley por la mayoría K del Senado.

“Este es un ataque a las autonomías, porque cuando uno quiere fomentar el federalismo lo primero que tiene que hacer es fomentar las autonomías provinciales, y acá tenemos que la Ciudad de Buenos Aires aporta el 22% de los ingresos de la República Argentina, y recibía hasta la sanción de esta ley el 3,5 por ciento, y dentro de ese 3,5 estaba el traspaso de la policia, que era el 2,1", señaló Santilli en diálogo con Sandra Borghi y Gonzalo Aziz en "Aire de Noticias", el ciclo matinal de los domingo por Radio Mitre.

"Así la Ciudad va a perder el año que viene 65 mil millones de pesos, es un impacto muy fuerte y hemos decidido con Horacio (Rodríguez Larreta) sostener con toda contundencia la inversión en educación, salud, seguridad y mantenimiento, que son los cuatro ejes que vamos a tener para los próximos 3 años, pero obviamente vamos a dejar de hacer un montón de obras de infraestructura, que todos estaban acostumbrados a ver en marcha en la Ciudad, para sostener y consolidar la baja de recursos que vamos a tener", señaló el funcionario porteño.

Axel Kicillof: "La necesidad de devolver recursos a la provincia es indiscutible"

Rechazó Santili que los recortes que se vienen vayan a impactar en la seguridad: "De ninguna manera vamos a tener una ciudad más insegura, nosotros vamos a sostener nuestro nivel de seguridad, el año pasado los delitos retrocedieron a niveles de 199, bajamos el robo, hurto, homicidios, motochoros, y este año seguimos a la baja, con 48% menos de delitos", puntualizó.

Finalmente, sobre los caminos que se planean en la administración porteña para paliar el ataque que el kirchnerismo duro impulsó a través del presidente Alberto Fernández, Santili contestó que "hay dos mecanismos de enfrentar ese recorte de fondos, un 68% lo vamos a hacer con menores obras de infraestructura, y un 32% será lo que tiene que ver con los mecanismos financieros", indicó.

El decreto presidencial que redujo la coparticipación porteña retrotrajo la suba que había dispuesto Mauricio Macri durante la gestión de Cambiemos, y ese tema es el que está ahora bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia.

El presidente Alberto Fernández se refirió este viernes a la quita de fondos a CABA y señaló que Rodríguez Larreta, "debería estar agradecido de que la Nación no le reclame lo que recibió por cuatro años y no le correspondía" por coparticipación. "Yo no estoy enojado, espero que entienda y se le pase", afirmó el mandatario nacional sobre su relación con el porteño en declaraciones a radio FM La Patriada.

