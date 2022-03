El directorio del FMI aprobó el acuerdo con Argentina y habilitó un desembolso de U$S 9.650 millones

El Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó hoy un programa con la Argentina para la refinanciación de U$S 45.000 millones tomados por el país en 2018 en un crédito stand by y habilitó un desembolso de U$S 9.650 millones.

El acuerdo de Facilidades Extendidas votado favorablemente es a 30 meses de plazo, con metas a cumplir en el plano fiscal, monetario y de reducción de la tasa de inflación, entre los ítems más relevantes.

El giro "inmediato" que autorizó el board del organismo multilateral es equivalente a 7.000 Degs (la moneda del FMI) y se utilizará para fortalecer las reservas del Banco Central y financiar parte del déficit público.

En desarrollo

