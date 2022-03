Llegan los dólares del FMI: ¿Qué inversiones se vuelven atractivas?

Llegarán los dólares del Fondo Monetario Internacional, subirán las reservas y se calmarán las aguas. Aparecen en el horizonte interesantes inversiones para analizar, acciones y bonos. El campo no está apurado por vender y, el próximo año, la soja será la reina del mercado.



Cómo resultado del feriado ayer vemos fuertes subas de las acciones argentinas en el exterior. Hoy se aprueba el acuerdo con el FMI, van a remesar U$S 9.800 millones que van a engrosar nuestras reservas.

El FMI se reúne para analizar la aprobación del acuerdo con la Argentina

A esto hay que sumarle el ingreso de dólares para inversión en sector energético y petrolero. Si bien Argentina no es un petroestado ni tampoco un electroestado, el mundo demanda energía y minerales a precios muy elevados, podemos proveer todo lo que el mundo desea.



¿Hay que realizar inversiones?



Están en marcha gasoductos y tenemos una oportunidad única, también hay que ser conscientes que probablemente haya que racionalizar energía este año. Lo mejor sería tomarlo a tiempo y tratar de que el problema no nos sorprenda.



¿Argentina necesitaría más dólares para pagar la importación de energía?



No podemos hacer una cuenta cierta, todo depende del valor que compremos el gas, pero se esperaría un mayor desembolso de dólares para la importación de gas, que podría ubicarse entre los U$S 4.000 y U$S 6.000 millones.



¿Será compensado por las mayores exportaciones de materias primas?



No sería tan optimista, creo que exportaremos más dólares en el rubro materias primas agrícolas, pero tenemos que recordar que importamos fertilizantes y están mucho más caros que años anteriores. La cuenta entre lo que exportemos e importemos no está tan clara, creo que tendremos una sorpresa en este rubro.



El campo y qué pasará con la cosecha

Este año venderá lo justo y necesario, primero venderá el stock de trigo, luego maíz y por último la soja que es el producto que más puede conservar. Los precios actuales son muy elevados, y creo que estamos en las puertas de una toma de ganancias. Sin embargo, la intriga de cómo será el clima en Estados Unidos frente a la próxima campaña abre un gran interrogante en el productor. Una sequía en Estados Unidos pondría el precio de la soja y el maíz en valores más altos que los actuales.

"Este año el productor venderá lo justo y necesario, primero venderá el stock de trigo, luego maíz y por último la soja", dice Salvador Di Stéfano.



¿Cómo ves la campaña 2022/23 para el campo?



Para la próxima campaña el hombre de campo ganará menos dinero sembrando maíz y trigo, tendrá que poner mucho dinero en inversión y recogerá pocos frutos. Lo ideal para la campaña próxima es sembrar soja, la inversión es menor y la rentabilidad es mucho más elevada que en los dos primeros productos. Argentina va rumbo a una mayor sojización.

El campo y las alimenticias repudiaron a Roberto Feletti, que los acusó de "especuladores"



¿Qué hará el gobierno?



El gobierno desconoce por completo los problemas del campo. El ministerio de Agricultura no es tenido en cuenta en las decisiones. El ministro aquí es Roberto Feletti, por ende, no hay posibilidades de generar ningún intercambio con una persona que agrede y no desea tener dialogo con el sector.



¿Está muy equivocado?



En lugar de generar condiciones para que el campo siembre más trigo y maíz, está en las antípodas de este pensamiento, desea ponerles más retenciones, habla con odio y desconoce al sector. Es la misma persona que presiona para cerrar las exportaciones de carne, generando menos producción de carne, caída en exportaciones y consumo en el mercado interno. Con el cierre de las exportaciones de carne perdimos todos los argentinos, desde los que producen hasta los que consumimos.



Qué pasará con las acciones y los bonos luego del acuerdo con el FMI

Creo que las acciones tienen un gran recorrido alcista, en especial las empresas ligadas a la energía. Habrá muchas inversiones en el sector y los precios seguirán estando muy firmes. Por otro lado, el precio de las acciones que cotizan en bolsa está muy atrasado. Con datos al 28 de febrero de 2022, en los últimos 60 meses, el dólar blue subió 12 veces y el Índice Merval subió 3,6 veces. Una de las acciones que menos subió en los últimos 5 años fue YPF que creció 1,7 veces. Hay acciones que pegarán un gran salto, otras mantendrán su buen recorrido como el caso de Ternium que subió 11 veces en los últimos 5 años.



¿Bonos?



Aquí tenemos 3 tipos de bonos:



1) Bonos en pesos ajustados por inflación. Son los bonos más buscados, los de corto plazo tienen tasa de interés negativa, te protegen frente a la inflación, el plazo fijo ajustado por inflación es más recomendable si querés colocarte en un período corto de tiempo.



2) Bonos en pesos ajustados por dólar linked. Son bonos en pesos ajustados por la evolución del dólar mayorista, el dólar de exportación. Este bono será el más buscado, en especial si vence en el año 2024, ya que los inversores buscan protegerse en el valor del dólar, esperando que un próximo gobierno achique la brecha entre el dólar mayorista y los dólares alternativos.



3) Bonos en dólares soberanos. Están a precio de regalo, con tasas de retornos superiores al 20% anual, son una gran oportunidad, Argentina no corre riesgos de no pagarlos en el corto plazo y, ante una reestructuración de deuda, también tendrían que subir porque su paridad es muy baja. El mejor el AE38D.



¿Te comprarías todos?



Los más atractivos son los bonos que ajustan por el dólar linked, pero compraría los bonos en dólares, caucionaría y colocaría el producido en plazo fijo ajustado por inflación a 90 días.

* Economista y consultor de negocios.