El campo y las alimenticias enojados con los dichos de Feletti al acusarlos de especuladores

Ayer a última hora la Coordinadora de las Industrias de Productos de Alimenticios (COPAL) no se hizo esperar y salió con los tapones de punta a rechazar las acusaciones que hiciera unas horas antes el secretario de Comercio, Roberto Feletti, acerca de que son los responsables de "ataques especulativos".

"Lejos de continuar con el espíritu de diálogo de las reuniones que tuvieron lugar esta semana, se ha dejado en evidencia la insistencia por mostrar a la Industria de Alimentos y Bebidas como única culpable, a pesar de que el mismo Gobierno reconozca a la inflación como un fenómeno multicausal", indicó la entidad en un comunicado que se distribuyó bien entrada la noche del 23 de marzo.

Además, la entidad indicó que "las acusaciones emitidas por el secretario de Comercio Interior no se condicen con el compromiso acordado entre las partes ni con la realidad del sector".

A su vez, la entidad que dirige Daniel Funes de Rioja apuntó hacia el sector supermercadista al señalar que "Contrariamente a lo que se afirmó, los incumplimientos mencionados no son responsabilidad de las empresas proveedoras dado que la evidencia indica que los aumentos del sector fueron mayores en el canal comercial que en el precio de salida de fábrica", argumentaron.

En el comunicado oficial, El presidente de COPAL, Daniel Funes de Rioja, recordó que "hace 48 horas estuvimos reunidos y a disposición para atender la preocupación de la secretaría en relación al monitoreo de precios. El camino comprometido era que los supermercados retrotraigan sus listas y que las empresas amplíen con información determinada", indicó.

En esta "guerra" que emprende el gobierno contra la inflación, no son pocos los enojados. El campo también viene mostrando su descontento y lo ha expresado en varias oportunidades.

Por caso, el presidente de la Sociedad Rural, Nicolás Pino, dijo hoy en "Esta Mañana" por Rivadavia que “La estupidez que dijo Feletti no vale la pena ni ser contestada”, al referirse a los dichos de ayer del secretario de Comercio Interior, quien acusó al campo de especular “para comprarse 4x4 y más departamentos en Miami”.

Nicolás Pino. titular de la Sociedad Rural Argentina: "Pasaron 14 años y esta gente sigue sin entender nada", señaló.

Durante el diálogo con Pablo Rossi, el titular de una de las entidades que integran la mesa de enlace hizo referencia al año 2008, cuando la entonces presidente Cristina Fernández, se refería a los levantamientos del campo contra las retenciones como "los piquetes de la abundancia". "Pasaron 14 años y esta gente sigue sin entender nada", aseguró.

Para el titular de la SRA "Esta es la manera que tiene de gestionar 'algunos' de los dirigentes que están en el gobierno. Este tipo de dirigentes como Feletti, lo que hacen es sacarse la culpa de la ineptitud de ellos y pone culpa en el panadero o en no se quien", comentó en la entrevista radial.

Sin embargo, aprovechó sus aclaraciones para diferenciar a Julián Domínguez, titular del ministerio de Agricultura. "Esto no quiere decir que esté de acuerdo con Domínguez, con el cual muchas veces discutimos, pero no existe una agresión hacia el productor, tratándolo de avaro o de especulador", señaló. "Me da hasta vergüenza tener que aclararlo porque los productores no ponemos precio, ponemos producción", refrendó y volvió a agregar "El precio lo pone el mercado, nosotros ponemos producción".

En cuanto a qué va a pasar con los productores en el campo, Pino recordó que "esta no es la situación del 2008 en todo sentido". "Socialmente en 2008 no estaban estos números de vergüenza de pobreza o de trabajo, o la miseria que tiene el BCRA en sus arcas. Se han gastado todo lo que había", dijo. También señaló diferencias con la composición del Congreso y aseguró que ahora "hay diversidad". "Tenemos que trabajar de otra manera", argumentó.

"Hay otra forma de enfrentar los problemas más allá del paro y la manifestación"; señaló de acuerdo a su criterio.

Pero no dudó en asegurar que podrían cambiar la estrategia. "Si esto sigue así, estos focos de manifestaciones y movilizaciones (de productores) van a convenir en una gran movilización que veremos cómo se va a generar", concluyó.

LR