Jorge Macri: “El control de precios suena lindo para la tribuna, pero no ocurre"

El ministro de Gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, confirmó que para Juntos por el Cambio "la prioridad es volver a ser Gobierno en 2023". “En este espacio nadie empuja al otro al abismo”, señaló el ex intendente de Vicente López.

En otro momento de la entrevista en CNN Radio, en el programa que conduce María Laura Santillán, el funcionario porteño se refirió a la interna que atraviesa el Frente de Todos: “Sin dudas hay una tensión en la pseudopareja del Presidente y la Vice". “Yo por autoestima si llamo a alguien y no me contesta no lo haría público”, comentó.

Jorge Macri en la Editorial Perfil

En ese sentido, remarcó: "Mi prioridad, la de Horacio y la de Mauricio está en que en 2023 tenemos que volver al Gobierno”. "En este camino nadie empuja la otro al abismo", subrayó el primo del ex presidente en la entrevista radial.

Jorge Macri sobre la interna del Gobierno

Asimismo se refirió a la situación económica y destacó que la gente "no encuentra confianza en quien gobierna”. En contrapunto dijo que “el PRO ha tomado una responsabilidad muy grande en aprobar el acuerdo con el FMI”.

“En el kirchnerismo se meten codazos y se empujan”, insistió sobre la situación que atraviesa la coalición de Gobierno. “Cuando se asumen compromisos de gobierno que no se cumplen se afecta la credibilidad”, remarcó el ex intendente de Vicente López.

Frente a la situación del aumento de los alimentos, el funcionario de la Ciudad señaló que el “control de precios suena lindo para la tribuna, pero no ocurre”.

