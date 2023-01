Dos hombres murieron por comer asado en mal estado en Berazategui

Dos hombres de 48 y 36 años murieron en Berazategui tras comer asado y achuras en mal estado. Ambos llegaron al Hospital Evita Pueblo con un cuadro de diarrea y vómitos y luego corroboraron que tenían shigella y salmonella, dos bacterias que generan intoxicaciones graves.

A través de un comunicado, la Municipalidad de Berazategui comandada por Juan José Mussi, detalló: “Fallecieron en el hospital los días 12 y 17 de enero”. “Ambos ingresaron con un cuadro de diarrea y vómitos, con posterior evolución desfavorable. Los cultivos de materia fecal arrojaron la presencia de shigella y salmonella. Los dos afirmaron haber consumido carne y achuras días previos a la aparición de los síntomas”, detalla el texto.

Tras conocerse el resultado, dese el hospital notificaron a la Dirección de Bromatología de la municipalidad, cuyo personal tomó muestras de mercadería de los comercios donde los fallecidos habían comprado. Estas pruebas fueron enviadas para su análisis al Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (Senasa) y al Instituto Nacional de Alimentos (INAL). Asimismo, el municipio decidió clausurar una de las carnicerías por falta de medidas de higiene.

Por su parte, la Secretaría de Salud Pública de Berazategui aclaró que no se registró un aumento de casos de diarrea en los centros de atención primaria y que tampoco hubo un aumento de pacientes ingresados con estos síntomas en el Hospital Evita Pueblo. De todos modos, recordaron a la población la importancia de respetar las medidas de limpieza y de cuidado durante la manipulación de los alimentos, la conservación de su cadena de frío, y el correcto y frecuente lavado de manos.

El dolor y la advertencia de la sobrina de las víctimas

Alin Serena, quien dijo ser sobrina de los hombres que murieron, contó en sus redes sociales: “Mi tío tenía 48 años. Se juntó a comer con otro de mis tíos un asado y consumió achuras. Al otro día, comenzó con vómitos, diarrea y mucho dolor en los intestinos”.

“A las horas comenzó a convulsionar, tuvo que ser trasladado de urgencia a la guardia del Hospital Evita Pueblo, donde llegó casi óbito con un cuadro de deshidratación e insuficiencia renal”, continuó.

“Lo asistieron y trataron de estabilizarlo, pero sus riñones ya casi no funcionaban. Al segundo día ingresó en una terapia farmacológica. Tenía una falla multiorgánica, hizo un paro y falleció el 12 de enero, en el hospital de Berazategui. No tenía ninguna enfermedad de base, no pudieron salvarlo”, lamentó la joven.

Shigella y salmonella: las bacterias mortales

En ambos casos se detectó la presencia de shigella y salmonella, la primera a través de la ruta fecal-oral. Puede contraerse por su presencia en el agua o alimentos contaminados.

La salmonella también es una bacteria que se transmite a través de una gran variedad de alimentos, pero que sobre todo está asociada a las carnes y derivados. “Los pies, el pelo y la piel de los animales pueden contaminarse mientras caminan o yacen sobre tierra contaminada con heces y, de allí, en la faena podrían llegar a la carne. Los manipuladores de alimentos y las personas a cargo del cuidado en granjas y criaderos también pueden, por prácticas higiénicas pobres, contaminar sus manos”, detalla la ANMAT.

