Retiran chocolates Kinder del mercado europeo por casos de salmonella

Después de que varias decenas de casos de salmonelosis fueran registrados en diferentes países de Europa, la empresa Ferrero decidió retirar del mercado diversos productos de la marca Kinder fabricados en Bélgica ante la sospecha de ser los responsables de causar la intoxicación. La medida fue impulsada por reguladores sanitarios de Reino Unido y Francia para prevenir nuevas infecciones.

Según la información oficial, la edad media de los principales afectados por esta bacteria es de niños de cuatro años, ya que varias de las piezas retiradas apuntan a la población infantil. "Ferrero ha retirado lotes seleccionados de huevos Kinder Sorpresa debido a la posible presencia de salmonella", anunció a través de sus canales de comunicación la Agencia de Seguridad Sanitaria británica.

"Si ha comprado el siguiente producto, no lo coma. En su lugar, comuníquese con Ferrero para obtener un reembolso completo", añade la publicación. En tanto, el fabricante italiano confirmó en un comunicado la "posible relación" con la serie de casos detectados y sus productos, al mismo tiempo que pidió disculpas y manifestó que la decisión es "por precaución".

