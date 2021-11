El abogado de la familia de Lautaro Rosé: "Lo de Santiago Maldonado tiene relación directa"

En el pasado miércoles encontraron el cuerpo sin vida de Lautaro Rosé, el chico de 18 años que se había arrojado al río Paraná cuando escapaba de una persecución policial junto a su amigo. Los policías involucrados fueron separados y se les inició una investigación, además de que se les abrió un sumario por accionar de mala manera y no alertar a sus superiores durante la noche de la desaparición de Rosé. La familia finalmente pudo reconocer el cuerpo de Lautaro y su abogado, Hermindo González, sostuvo que "lo de Santiago Maldonado tiene relación directa" con este caso.

Hallaron muerto al joven que se arrojó al río Paraná en una persecución policial

En conversación con Nobleza Hormiga de FM La Patriada, el abogado dio detalles de lo que está ocurriendo en el caso de Lautaro Rosé: "La causa de la muerte es asfixia por sumersión y acredita lo que venimos manifestando. Provocado por la policía, Lautaro termina en el agua sin saber nadar y no lo ayudan".

González aseguró que en la persecución ocurrida esa madrugada de lunes fue elección de los policías no intervenir: "A través de un operativo clandestino fueron perseguidos tanto Lautaro como un amigo de él, hasta la vera del río Paraná. Lautaro cae y comienza el pedido de auxilio, porque no sabía nadar. La policía, que provocó esta situación, lo escucha pero hizo caso omiso. No hay ningún acta del procedimiento ni del pedido de ayuda de Lautaro cuando comenzaba a ahogarse".



Hermindo González se refirió también a la situación actual del amigo de Rosé: "Se quedaron con el joven menor de edad que acompañaba a Lautaro, a quien esposaron y golpearon salvajemente. Se encuentra amenazado telefónicamente para que no preste declaración en la causa. A él lo habían llevado a la comisaría pero ahí no lo recibieron porque no tenía ninguna causa u orden de autoridad competente para la detención, entonces lo terminaron sacando a la vereda".

Según palabras del abogado fue el amigo de Lautaro el que se acercó a la familia del joven para informar sobre lo que les había ocurrido la noche anterior luego de la fiesta. Así fue que la familia llegó hasta la vera del río Paraná y comenzó a rastrear a Rosé. Luego de esto, la madre hizo la denuncia correspondiente aunque al principio no se la querían tomar pero la Fiscalía actuó 24 horas después: "Los familiares y amigos mantuvieron la búsqueda y ayer su tío lo encontró ya sin vida".

"Se han ensañado contra esos dos pibes (...) no tenemos acreditado si lo empujaron o si lo tiraron o si se cayó pero es indiferente a los fines de lo que se considera abandono de persona seguido de muerte (...) el accionar de desinteresarse por la vida de Lautaro teniendo el deber de garante como policía para hacerlo ya constituye el delito de abandono de persona. Si eso sumamos que ayer encontramos el cuerpo sin vida de Lautaro ya amplía la tipificación y más si tenemos en cuenta la autopsia de ayer, que probó que Lautaro murió por asfixia por sumersión" , agregó González.

Además, el abogado se refirió a la comparación hecha por Sergio Maldonado, quien sostuvo que había paralelismos entre ambos casos: "Tiene que ver con el accionar represivo que ocurre en muchas provincias o en gran parte de nuestro país hacia sectores vulnerables, donde la imposición de políticas públicas restrictivas por parte de los gobiernos es sostenido con la mano represiva de la policía y también de las fuerzas federales. En ese contexto, lo de Santiago Maldonado tiene una vinculación directa".

