Dominique Metzger protagonizó un insólito blooper durante su cobertura televisiva del Mundial de Qatar 2022. En concreto, la periodista se encontró con Claudio "Bichi" Borghi, sin embargo, nunca se dio cuenta de que estaba tratando con el exfutbolista y lo entrevistó como a cualquier otro hincha.

"Cuanta emoción, ¿o no?", le consultó la notera de TN, a lo que el ex entrenador de Boca y Argentinos Juniors le respondió expectante: "Vamos a ver cómo le va, espero que le vaya bien". Acto seguido, Metzger continuó haciéndole preguntas típicas como "de dónde venía", a lo que él contestó que había llegado desde Morón.

La breve entrevista como si se tratase de cualquier otro fanático de la albiceleste, sin ella percatarse de que se trataba de Borghi, quien fue campeón del mundo con Argentina en el Mundial de México de 1986. Incluso se animó a decirle que lo no veía emocionado, a lo que este aclaró: "Estoy contento. Vengo a trabajar, no vengo como hincha".

Segundos después fue el exfutbolista quien tomó la iniciativa y le preguntó a la comunicadora si había logrado recuperar la billetera con el dinero que le robaron en Doha. A lo que ella le respondió que aún no había recuperado nada y él bromeó: "Sos la única persona que robaron en Qatar".

Tras la breve conversación, Borghi se retiró en una camioneta perteneciente a la cadena de televisión extranjera Telemundo, con la cual está trabajando sobre la cobertura del Mundial 2022. A lo que Metzger se despidió y le envió "saludos a los colegas".

Una vez finalizada la entrevista, la periodista se disponía a continuar la cobertura junto a un hincha mexicano, pero desde el estudio se tomaron un momento para informarle de lo sucedido. "Creo que era Claudio Borghi", le dijeron. "No chicos, no me hagan esto porque no puedo", lamentó entre risas.

AS./fl