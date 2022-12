Qatar 2022: quién es Ivana Knöll, la influencer croata que rompe los protocolos en Arabia Saudita

La hincha croata Ivana Knöll es uno de los personajes llamativos en esta Copa del Mundo de Qatar 2022. Se trata de una influencer de 30 años que no se dejó intimidar por los códigos conservadores de vestimenta en Doha y luce sus curvas con vestimenta entallada estampada con los cuadrados rojos y blanco de su equipo.

La imagen de Knöll se volvió viral por sus pantalones y tops ajustados, lucidos con total desfachatez frente a los qataríes que visten sus túnicas y que, por el momento, no la cuestionaron. Ante las fotos que la muestran en el estadio Ahmed bin Alí algunos señalaron la “doble moral” manejada en ese país, ya que a los árabes se los ve sonrientes en la platea con el celular en la mano sacándole fotos.

La influencer es además una emprendedora, tiene su propia marca de ropa que incluye diseños con los colores croatas. “Nadie me dijo nada por mi ropa. Nunca tuve problemas por la forma en la que me visto en Qatar”, contó a La Nación.

“Los lugareños me confirmaron que puedo usar lo que quiera (…). Nunca tuve miedo de que me arrestaran por ser lo que soy, y no creo que pueda lastimar alguien que usa un bikini. Y, si eso merece ser arrestada, entonces arréstenme”, había declarado al portal TMZ Sports.

Ahora su presencia no pasa desapercibida en los partidos y cuando llega a los estadios los hinchas quieren sacarse selfies con ella y le piden autógrafos. Los fotógrafos también la invitan a posar para seguir mostrando sus llamativos vestuarios. Mientras Croacia siga en carrera, Knöll seguirá sorprendiendo en las canchas.

Croacia venció en los penales a Japón 3 a 1 luego de haber empatado 1 a 1 en los 120 minutos de juego y logró meterse entre los ocho mejores equipos del mundial.

Daizen Maeda fue el encargado de meter el primer gol de Japón a los 43 minutos del primer tiempo, pero Croacia logró el empate con un certero cabezazo de Ivan Perisic a los 10 minutos. Finalmente el vencedor se definió en los penales y Croacia será quien deba competir contra Brasil que eliminó a Corea del Sur por los octavos de final. Los europeos y la Verdeamarelha jugarán el viernes 9 de diciembre a las 12 del mediodía.

