"El daño que me hizo es grande": difunden imágenes de un ataque sexual en Rosario para ubicar al agresor

El Ministerio Público de la Acusación (MPA) difundió un video para dar con la identidad de un hombre que atacó, abusó y robó a una mujer en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe. La grabación fue registrada por una cámara de seguridad y muestra el momento en que el agresor intenta besarla y luego la golpea para sacarle sus pertenencias. La difusión de las imágenes habría sido con autorización de la víctima y busca solicitar la colaboración de la población para identificar al sujeto.

El hecho ocurrió el 7 de julio a la medianoche cuando la mujer fue interceptada en la zona de la calle Maipú al 2200 y golpeada en reiteradas oportunidades, según difundió el sitio Rosario3. En las imágenes se puede ver al hombre retener a la sobreviviente, quien tambalea y cae en el palier de un edificio. Tras esto, el hombre abusa de ella: la besa por la fuerza y le toca un seno.

El agresor luego la levanta, pero cuando ella intenta huir, él la arroja contra el piso y la joven se golpea la cabeza contra una pared. Una vez en el suelo, el atacante le pega una patada en la cabeza y le roba un reloj, el DNI, celular y su tarjeta de débito. El abusador escapó y hasta el día de hoy es buscado por la Justicia. En tanto, la víctima fue encontrada inconsciente por un vecino que llamó al 911 y trasladada al hospital provincial. Tras el ataque, tuvo lesiones en la cabeza y el tabique nasal quebrado. Poco después, fue derivada al Hospital Español donde permaneció internada hasta el 11 de julio.

Esta semana, la joven, identificada como Gimena, dio declaraciones a la prensa y manifestó que la difusión del video es "lo único que queda hoy para encontrar a esta persona". Sobre este punto, recalcó: "No es por mí, es para evitar que este tipo se lo haga a otra persona. El daño es muy grande. A mí me pasó esto en julio y aún no pude volver a trabajar, casi no puedo salir a la calle sola. La idea de difundir imágenes es que se lo encuentre".

"Me acuerdo de ponerme el abrigo para salir del bar donde estaba y después abrir los ojos en una camilla de hospital", contó sobre lo que sucedió esa noche. "Estoy casi segura que alguien me puso una droga. No tengo constancia porque no me hicieron examen", dijo.

En declaraciones a la radio cordobesa Cadena 3, la joven contó que además de los brutales golpes que recibió esa noche, tuvo un trato "muy feo" en el primer hospital en el que fue atendida. "No me hicieron examen toxicológico y se ve claramente en el video que estoy drogada. Hay otro video -que no se difundió donde salgo caminando normal del bar y el que ven estoy que me caigo. Estaba drogada con alguna sustancia que no consumí porque no consumo drogas", aclaró.

La causa quedó a cargo de la fiscal Alejandra Raigal. Por datos o información del victimario, comunicarse al 911 o presentarse en el Centro de Justicia Penal en calle Sarmiento 2850, en la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, planta baja, de Rosario.

AB/FF