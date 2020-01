Masacre en La Plata: mataron con violencia a un hombre, una mujer y una nena

Los cuerpos sin vida de un hombre, una mujer y una nena fueron hallados en una vivienda de la localidad plantense de Melchor Romero el miércoles 1 de enero de 2020, en un escabroso triple homicidio que conmovió a la capital bonaerense.

La macabra escena tuvo lugar en una casa de ese distrito bonaerense y fue descubierta por efectivos de la Policía provincial. En el domicilio ubicado en la calle 523 entre 164 y 165 encontraron los restos de la menor en una bolsa y a pocos metros de ella, los del hombre que fue decapitado y envuelto en una frazada. Por último dieron con el cuerpo de una mujer que presentaba heridas de arma blanca.

Del operativo en cuestión también participó personal médico del SAME. Los investigadores ahora intentan recolectar la mayor cantidad de pruebas posibles en el lugar para poder esclarecer las circunstancias en las que se produjeron las muertes, según consignó el medio local El Día.

Investigación. Las primeras informaciones indican que la mujer y la menor eran madre y sobrina de un uniformado que se desempeña en la comisaría Nº 14. "Se trata de la madre y la sobrina de un efectivo de calle", aseguró una fuente al diario platense. Aún no trascendió ninguna información acerca de la identidad del hombre fallecido ni qué relación tenía con las mujeres. Se intenta determinar ahora si en los asesinatos participó más de una persona. El caso quedó en manos del fiscal Marcelo Martini.

Inseguridad. El 1 de enero también, a pocas cuadras de donde ocurrió este hecho, los vecinos aún siguen conmocionados por otro crimen. En este caso el de un jubilado de 76 años que recibió un disparo en el pecho cuando dos ladrones quisieron ingresar a su vivienda de la calle 37 entre 120 y 121 en el Barrio Hipódromo, para robarle.

La víctima fue identificada como Jorge Pecchiari. Tanto el autor del disparo como su cómplice fueron filmados por las cámaras de seguridad de la zona cuando se iban de la vivienda en cuestión. El mismo día por la tarde la Policía logró detener a dos personas por el hecho.

La viuda del hombre, que también resultó herida en el intento de asalto, contó a la prensa: "La macana ya está hecha, él no vuelve a vivir y ellos siguen haciendo cualquier cosa", precisó la viuda. agregó: "A mi esposo lo mataron y a mí casi, porque me apuntaron en la frente. Estaban dados vuelta. No hilvanaban palabras. Mi esposo se resistió y lo tiraron al piso. Lo tenían entre los dos y a mí me apuntaron en la frente", agregó

"Les dije 'chicos por qué no se van, sigan su camino. Acá somos dos personas grandes, qué van a conseguir', y uno no me arrancó la cadenita que tenía y salió. Mientras que el otro antes de irse, le disparó a mi marido que estaba en el piso", concluyó en su relato la mujer.

