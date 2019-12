Vecinos del barrio Escalante, en el norte de la ciudad de Santa Fe, decidieron a avanzar esta semana contra la inseguridad y colocaron un pasacalles con una dura advertencia para los delincuentes. "Rastrero: en esta zona no llamamos a la policía; si te enganchamos te cabe el plomo", expresa el texto de la tela, junto a dibujos de un ataúd, un arma de fuego y una lápida.

El pasacalles apareció colgado en la intersección de las calles Regis Martínez y Pasaje Rodríguez. Los vecinos señalan que el mensaje estaría relacionado con la actividad de una pareja de ladrones que protagonizó robos en el barrio, que quedaron registrados por las cámaras de seguridad.

"Me levanté a hacer el mandado y me encontré con el cartel. El barrio está bravísimo, muy inseguro, y aparentemente no hay vigilancia de la policía para nada", aseguró una vecina en declaraciones a la radio Cadena 3. "Me parece que la policía hace oídos sordos y mira para otro lado; los ladrones así como entran, se van. El barrio está muy bravo", afirmó.

Video | Un caso de gatillo fácil conmociona a Santa Fe

De acuerdo a información del medio local Aire de Santa Fe, los reclamos por los robos y hurtos en los distintos barrios de la capital provincial son moneda corriente por estos días, que se suman al centenar de homicidios en lo que va del año.

El mismo portal consignó días atrás que entre enero y septiembre de 2019, el departamento La Capital registró más crímenes que en todo 2017 y que en 10 meses de 2018. La mayoría de los homicidios ocurrieron en la ciudad de Santa Fe: 60 sobre 71. De esos 60, 23 se produjeron en los últimos 100 días y la mayor parte se localizaron en el norte de la ciudad.

En este sentido, los robos a comercios aumentaron su nivel de violencia en la ciudad y en las viviendas particulares son cada vez más los asaltos que tienen por objetivo a personas mayores, aunque no son la excepción: en estos 100 días, los ladrones se atrevieron, incluso, a ingresar a la casa de una jueza penal.

AB/FF