Video | Un caso de gatillo fácil conmociona a Santa Fe

Un caso de gatillo fácil conmociona a la localidad santafesina de Rafaela, donde un policía asesinó a un adolescente que le había intentado robar a una mujer en plena calle. El hecho ocurrió el martes 29 de octubre y quedó registrado por dos cámaras de seguridad de la zona. El agente le pidió disculpas a la familia del chico.

En una de las filmaciones se observa el momento en que el agente Francisco Olivares, quien prestaba servicios en la Unidad Regional V, mata por la espalda y sin dar la voz de alto a un joven de 17 años identificado como Lautaro Saucedo​, según consignó el medio local Aire de Santa Fe.

En la secuencia se muestra al menor sorprender a una mujer a plena luz del día en la calle Risso al 2200 del barrio Guadalupe. En ese momento, intenta robarle sus pertenencias pero parece no lograrlo y se retira, sin embargo, luego de un intercambio de palabras con la señora se ve como él regresa y finalmente se lleva algo.

Luego, la asaltada continúa por la vereda y ahí es cuando un oficial alerta la situación saca su arma reglamentaria y persigue al delincuente, al que mata de un balazo que terminó en la segunda vértebra lumbar de la columna del chico, que murió horas más tarde en el hospital José María Cullen.

En ese marco, Olivares declaró que ese día trabajaba como seguridad en un reparto de gaseosas y que un compañero suyo lo alertó de la situación: “Le pregunto a la señora si la habían asaltado, me dijo que sí, le pregunté si estaba bien, me dijo que sí; entonces hago dos o tres pasos y efectué el disparo, pero no para que falleciera sino para que no se vaya”, declaró el ahora imputado en el caso caratulado como homicidio triplemente calificado, por haber sido perpetrado con un arma de fuego, con alevosía y por abuso de su condición de policía.

Asimismo, agregó: "No fue mi intención, estoy muy apenado de lo que pasó. Quise proceder como personal policial, estoy profundamente mal por lo ocurrido, no era lo que yo quería. A los familiares les pido perdón, es algo irreparable”.

Los fiscales de la causa, Ezequiel Hernández y Martín Torres, señalaron que el agente tiró por la espalda y sin dar la voz de alto. “Actuó sobre seguro y a traición”, precisaron ante la jueza de la Sala I, Rosana Carrara.

La magistrada ante esto, ordenó que el oficial quede detenido con prisión preventiva hasta que la causa llegue a juicio oral o concluya en un acuerdo abreviado.

F.D.S./FeL