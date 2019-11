Mendoza: una anciana que padece Alzheimer durmió 15 días junto al cadáver de su marido

Una anciana que padece Alzheimer fue rescatada por la Policía de Mendoza luego de haber permanecido 15 días junto al cadáver de su esposo en su casa. Los efectivos fueron alertados por los vecinos del matrimonio, quienes manifestaron sentir un olor nauseabundo proveniente de la vivienda. En el operativo, uno de los efectivos fue denunciado por robarle dinero a la mujer.

Todo comenzó el miércoles 27 de noviembre cuando la Policía recibió un alerta porque una mujer había ido a visitar a su tío en reiteradas oportunidades, desde hacía unos días, pero nadie la atendía. Ante esto, los agentes acudieron al lugar y se encontraron con la escena de la anciana junto a su marido, quien llevaba fallecido más de dos semanas.

Un vecino de la pareja relató que el olor que sentían era muy llamativo pero no podían saber de dónde provenía. “Una sobrina de ella vino, no la atendían pero le dije que yo me iba al banco que cualquier cosa llamara a la policía. También le dije que en el gabinete había olor, no sabía si había un gato muerto, pero nadie se imaginó que podía ser este hombre”, manifestó el hombre según consignó el medio local Los Andes. El hecho ocurrió en la manzana 2 del barrio Estanzuela de Godoy Cruz, y allí presenciaron el operativo los vecinos del lugar.

Indignante. En pleno operativo, sucedió otro episodio que despertó la indignación de todos: uno de los agentes que participó del operativo se habría llevado una suma de dinero que tenía el anciano. El hombre fue descubierto por sus propios compañeros quienes lo delataron.

El uniformado, que quedó detenido e imputado por hurto agravado por su condición de policía, se encuentra alojado en la comisaría de Godoy Cruz y se le inició un sumario para determinar cómo sucedieron los hechos.

En detalle. Los efectivos de la Policía Científica manifestaron que cuando se encontraban en el procedimiento para realizar las pericias, advirtieron la presencia de un policía y que faltaba dinero que ellos habían visto allí. Si bien el monto no está contabilizado, se estima que el policía se había guardado unos 5 mil pesos.

F.D.S./F.F.