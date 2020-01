Año Nuevo de horror en La Plata por el brutal asesinato de un anciano de 76 años

Un jubilado fue asesinado en la mañana de este miércoles en el Barrio Hipódromo de La Plata por dos jóvenes que habrían ingresado a la casa con fines de robo y que fueron detenidos horas más tarde por la policía en villa Catela. Tanto el autor del disparo homicida como su cómplice habían sido filmados huyendo de la escena del crimen, y durante el operativo policial se secuestraron la moto en la que se movilizaba el dúo y un arma con la que presuntamente cometieron el crimen.

Este miércoles, 1 de enero, pasadas las 9:00, la víctima, identificada como Jorge Pecchiari, 76 años, salió a atender la puerta de su casa en 37 entre 120 y 121 y aparentemente les franqueó el acceso a los dos sujetos ya que los conocía. Su esposa, también jubilada, resultó herida por un disparo que le rozó una pierna, y debió ser atendida por el SAME. "La macana ya está hecha, él no vuelve a vivir y ellos siguen haciendo cualquier cosa", se lamentó la viuda a la prensa.

"A mi esposo lo mataron y a mí casi, porque me apuntaron en la frente", relató la mujer. Estaban dados vuelta. No hilvanaban palabras. Mi esposo se resistió y lo tiraron al piso. Lo tenían entre los dos y a mí me apuntaron en la frente", relató angustiada la víctima. Y todavía en estado de shock agregó: "Les dije chicos por qué no se van, sigan su camino. Acá somos dos personas grandes, qué van a conseguir. Uno me arrancó la cadenita que tenía y salió. Mientras que el otro antes de irse, le disparó a mi marido que estaba en el piso".

María Inés, hija del matrimonio de jubilados indicó que su padre conocía a los atacantes ya que solía ayudarlos y les regalaba cosas: "Le pegaron un tiro en medio del pecho sin mediar palabra", dijo la mujer, quien pasó el Año Nuevo con su padres y se retiró de la casa a la 1.30. "Hay un liberalismo total con quienes tienen que estar presos", lamentó. "Si la justicia no funciona y es corrupta, no vamos a pretender que por un tema como este hagan justicia, van a ir presos pero van a seguir matando porque no se condicen el crimen y la pena".

Al parecer, cuando los delincuentes ingresaron a la vivienda revelaron sus fines de robo y en esas circunstancias se produjo un forcejeo en el que Pecchiari recibió un balazo en el pecho que le provocó la muerte, mientras su mujer, María Ester, resultó herido en una pierna. Tras hacerse de las filmaciones de las cámaras de seguridad de la zona, la policía logró identificar a los atacantes y seguir sus pasos con la moto hasta una casa de Villa Catela, partido de Ensenada.

Fuentes policiales citadas por el diario platense El Día indicaron que uno de los detenidos "estaba vestido tal cual al momento del hecho y sería el que tiró". En la vivienda allanada, la policía halló un arma de fuego que será sometida a peritajes ya que se estima que se trataría de la que se utilizó para cometer el crimen.

D.S.