El Fantasma de la ópera, la obra que más tiempo lleva en cartel en la historia de Broadway respira hondo y pelea por cumplir 35 años en escena, si es que logra seguir ocupando su media teatral en el Majestic Theatre el próximo 9 de enero. Allí se estrenó el 9 de enero de 1988.

Con todo, el productor de la puesta, Cameron MacKintosh confirmó que el 18 de febrero 2023 será la última función. “Como productor, sueñas que un programa dure para siempre”, casi lagrimeó en un comunicado en la cuenta oficial, pero él mismo, que también pegó su nombre a Cats, sabe que todo tiene un final.

Hoy sólo se venden entradas de El Fantasma de la Ópera hasta el 21 de enero y aunque a muchos les llueve la nostalgia, este clásico del terror gótico dejó de ser un buen negocio. Lo fue y no hay nada que reprocharle.

La producción intentará estirar la despedida definitiva hasta el 18 de febrero. Para entonces se retirará con el premio mayor de haber cumplido 35 años en cartelera y se irá de Broadway con un récord absoluto de 13.925 funciones, siempre en el mismo teatro.

El Fantasma de la Ópera. En 35 años se emplearon 7.040 metros de tela para construir los 230 disfraces que se lucen en el escenario del Majestic Theatre.

El Fantasma de la Ópera. Para las manzanas utilizadas en la escena de Don Juan (teatro dentro del teatro), se habrán comprado seis toneladas de manzanas en 35 años de la obra en cartel.

El personaje del Fantasma requiere 90 minutos de colocación de la máscara de látex antes de cada show.

Desde que los productores anunciaron que el 18 de febrero 2023 será la última función, la venta de entradas se disparó inusitadamente. ¿Postergarán la lenta agonía de El fantasma de la ópera?

El Fantasma de la ópera, éxito mayor

Hasta ahora, la ficción del fantasma que aterroriza París vendió 19,8 millones de entradas y recaudó US $ 1,3 mil millones.

Sin embargo, la pandemia no perdonó y aun cuando Broadway recuperó movimiento el año pasado, tras 18 meses de telones cerrados, El Fantasma no logra revivir.

Desde que el Majestic volvió a la carga con El Fantasma, pierde US$ 3 millones al mes (según la Liga de Broadway). Mientras un espectáculo realmente rentable debería dejar en las boleterías US$ 3 millones por semana, El Fantasma de la Ópera sólo recauda US$ 800.000.

Los responsables cayeron en la cuenta de que la gran mayoría de los estadounidenses que van al teatro ya la habían visto y que el turismo internacional no puede sostener a solas los costos altísimos del musical icónico, una pieza que fue cara cuando se estrenó (US$ 8 millones) y sigue siéndolo (supera los US$ 12 millones) en un país que también tiene inflación, y en donde no sólo los costos aumentan sino también los sueldos.

El Fantasma de la Ópera y el oro de Broadway

La perfección que busca Broadway cuesta mucho dinero. En el caso concreto de El Fantasma de la ópera, los maquilladores y expertos en efectos especiales demoran 90 minutos para preparar el rostro del fantasma.

Al cabo de la misma rutina de 35 años, se habrán utilizado 102.000 cajas de espuma de látex para lograr ese rostro deforme, según cálculos elaborados por la propia productora. Si se cuentan las balas de utilería de ese mismo lapso, le habrán disparado 29.400 veces sobre el escenario al pobre fantasma deforme que tuvo la desdicha de enamorarse.

Por sólo citar algunas cifras disponibles en producción, se han utilizado 7040 metros de tela para confeccionar 230 diseños de disfraces. Y, en 35 años, se habrán comprado 42.200.000 bombitas eléctricas de destellos para los candelabros que aparecen en escena.

El anunció de que El Fantasma ya tiene firmado su certificado de defunción, hizo disparar las ventas en los últimos días (se recaudaron inesperados US$ 2 millones en entradas anticipadas) cuando se despabilaron los nostálgicos de la última hora. Sin embargo, la decisión está tomada. Se baja de cartel.

Esta obra del británico Andrew Lloyd Weber ganó siete premios Tony en 1988, apenas salió del horno, y nació a partir de una novela de terror de 1910, escrita por el francés Gaston Leroux. Cuenta la historia de un presunto fantasma que hace de las suyas en la Ópera de París hasta que se enamora de una soprano joven y hermosa. Evidentemente, pasaron cien años, pero no hay nada para reprocharle a las historias de amor, que siempre rindieron muy bien en la taquilla.

Además de la puesta de Broadway, la productora del Fantasma tuvo tres compañías que recorrieron todo Estados Unidos ofreciendo la obra por 48 ciudades, sin considerar las compañías internacionales que compraron los derechos de representación, incluso en Argentina.

Exitos en Broadway: M.J. The Musical, el show bio de Michael Jackson está en cartel desde el 6 de diciembre; entrada más barata, US$ 59 más gastos de envío.

Broadway, la avenida de los huevos de oro

Broadway no es mucho más que una avenida en Manhattan. Sin embargo, es uno de los dos distritos teatrales de habla inglesa más famosos del mundo. El otro está en Londres.

Poco importa qué obra está en cartel en Broadway, porque lo que deslumbra en el metraje cuadrado más iluminado de Nueva York no son los nombres propios que anuncian las carteleras –la mayoría desconocidos para los argentinos- sino la calidad sin fisuras de cada propuesta.

Se trate de un thriller o de una reconstrucción de época, ambas tendrán actores profesionales, las mejores voces, vestuario impecable hasta en el más ínfimo detalle, escenografía generosa, maquinaria dinámica y precisa, juego de luces envolventes, efectos sonoros y lumínicos incesantes, utilería de primer nivel y un resultado que siempre idéntico: salas llenas aplaudiendo de pie la magia que acaba de desplegarse delante de sus ojos.

Esto siempre funciona así, tanto en los musicales, las obras sesudas y las puestas líricas. No importa si se elige El Rey León, El Fantasma de la Ópera, Michael Jackson o La Bohème. Cualquier obra de Broadway valdrá cada dólar que se pague por ella, al menos en cuanto a puesta y dirección escénica; capítulo aparte merecerían los textos, pero sobre gustos hasta ahora no hay nada escrito.

Para que el negocio funcione, cada año, cada una de las 40 salas de Broadway debería vender sus 500 asientos por función (la media que permite el pasaje del off al on Broadway) y en conjunto recaudar un mínimo total de US$ 1.000 millones anuales.

Si lo logran, impesiona como un tremendo negocio, pero en realidad quien más gana es el espectador, al llevarse algo inolvidable a cambio.

Para los gestores, en cambio, estar en Broadway es caminar sobre la cornisa, una inversión arriesgadísima.

Broadway, la canasta de los huevos de oro: Tina, The Tina Turner musical, igualitas, ¿no? La obra del on Broadway ahora está de gira por Estados Unidos, un recurso muy rentable para la producción.

Broadway, grandes éxitos. La tercera obra con mayor permanencia en Broadway fue Chicago, que subió a escena en 1975 y todavía sigue en cartel.

Chicago nació a partir de las crónicas policiales de una periodista del Chicago Tribune; cuestiona el exitismo de algunos presos.

Broadway, éxitos que valen oro

En 1960, la mayoría de los espectáculos de Broadway podían montarse por un máximo de inversión de $250.000. Ya no.

A valores actuales, montar un show musical en Broadway no debería costar más de US$ 5 millones, sin embargo, el precio escandaloso de US$ 10 millones ya se desmadró.

Con un ring de box de tamaño real que se elevaba sobre la audiencia, Rocky (2013) costó US$ 16.5 millones; Shrek the Musical (2008), US$ 25 millones; El Rey León, US$ 20 millones; La Bella y la Bestia, US$ 17,4 millones, pero en este caso puntual rindieron ya que el espectáculo permaneció 13 años en escena.

Wicked, la precuela de El mago de Oz, debía costar US$ 14 millones, pero en 2003 terminó saliendo US$ 40 millones y a pesar de que al Nerón de la crítica teatral, Ben Brantley, especialista en The New York Times, no le pareció gran cosa, a la obra le fue bien y en 14 meses logró recuperar la inversión inicial. Igualmente, fue una excepción, no la norma, y sigue en cartel.

“Los costos se están saliendo de control en Broadway”, se sinceró Sonia Friedman durante una entrevista concedida a The New York Times hace … ¡once años! Una de las productoras más veteranas de Broadway vivía el problema en carne propia: “En Broadway en estos días, incluso con una estrella de cine, es muy difícil sobrevivir”.

Más Broadway. Ballet Cascanueces

Broadway cool. Toda la cartelera del New York City Ballet es también una propuesta de Broadway.

Más Cascanueces en Broadway.

Pérdidas en Broadway

Para comenzar a darse una idea de la billetera que requiere ser productor de Broadway, el alquiler de una sala cuesta por noche, un promedio de US$ 20.000; el mismo precio hay que pagar por cada día que se va a armar decorados y durante los ensayos, meses antes del estreno, cuando todavía no ingresó un solo dólar.

El trabajo de carpintería que implica un decorado, ronda entre US$ 250.000 y 500.000. Un actor principal, si es desconocido, querrá cobrar US$ 10.000 por semana; y US$ 3.500, uno secundario. Un músico de orquesta, US$ 75 la hora, cada vez que toma el metro y le piden ir al teatro. Los utileros y operarios de una obra ganan un poco más, US$ 100 la hora, incluyendo el seguro de salud y aportes a su sindicato.

Según un informe publicado por Bloomberg BusinessWeek, un director cobraba US$ 25.000 la semana a principios de la década del 80; pero su salario actual se multiplicó por cuatro. Estos precios inflados se reflejaron desde luego en las entradas, que también fueron aumentando y seguirán haciéndolo, mientras Broadway funcione y el público siga enganchado en la vorágine de los éxitos de taquilla.

Hoy, la obra que tiene los tickets más caros es The Book of Mormon: por un asiento con buena ubicación pide US$ 475. Y la gente los paga.

Broadway y las estrellas de Hollywood. Hugh Jackman es una de las mayores revelaciones de los últimos tiempos.

Broadway full. Hugh Jackman canta, baila y es lindo; ¿qué más se puede pedir?

Hugh Jackman es el archi-elogiado protagonista de The Music Man, el musical en cartel desde el 12 de diciembre del año pasado, un revival de la obra que ya había sido estrenada en Broadway, en 1957.

Estrellas en Broadway

La presencia de estrellas puede dejar mucho dinero –o poco, sobre todo si los críticos más leídos –generalmente los del The New York Times- la destrozan con un comentario.

Betrayal, protagonizada por Daniel Craig y Rachel Weisz, tuvo mucha suerte y vendió asientos Premium por US $423 más costos de envío.

Cuando Hugh Jackman se presentó con H.J. Back on Broadway solo hizo ocho funciones, pero la boletería recaudó un récord de US$ 1,468,189.

La mejor tajada se la llevaron el comediante Nathan Lane y Matthew Broderick –el marido de Sarah Jessica Parker- cuando hicieron The Producers y, gracias a su poder de convocatoria, las entradas llegaron a costar US$ 600. En una sola noche llegaron a recaudar US$ 3,5 millones.

Broadway obras perdurables

La avenida Broadway es la columna vertebral de Manhattan, 33 km de longitud que dividen todo en Este y Oeste. Pero a la altura de Times Square, cuando Broadway se cruza con la 42nd Street parece que los planetas se alinearan y el universo estalla en colores. Estamos en el corazón del “circuito de Broadway” donde están los teatros “on Broadway”.

El Off Broadway, en cambio, está conformado por los teatros que tienen menos de 500 butacas y presentan puestas más experimentales o intimistas. Algunas obras, sin embargo, nacieron en el Off y llegaron a las primeras ligas de Broadway. Así sucedió con Hair, La Tiendita del horror, Spring Awakening, Next to Normal, Rent, Avenue Q, In the Heights, etc.

Más Broadway: Harry Potter y el legado maldito, en cartelera desde marzo de 2018; entradas desde US$ 49 más gastos de envío -las salas prefirieron que no se retiren tickets en las boleterías.

Más Harry Potter.

En otras décadas, era habitual que los grandes actores pasaran cada tanto por algún escenario de Broadway para cimentar su prestigio de “actores de carácter”. Cada tanto siguen apareciendo grandes figuras que todavía tienen su corazoncito puesto en el vivo teatral, pero hoy esos Quijotes no abundan; no porque su ego se haya apaciguado sino porque aunque Broadway pague bien, Hollywood y la televisión pagan mejor.

Entre las excepciones está Hugh Jackman, archi-celebrado protagonista de The Music Man, el musical en cartel desde el 12 de diciembre del año pasado, un revival de la obra que ya había sido estrenada en Broadway, en 1957 y había acumulado 1.375 representaciones y 5 Tony Awards.

Lo más interesante de la puesta actual es que, para The Smithsonian Institution, esta obra es una de las “mayores glorias” de la cultura popular americana y se deshizo en elogios para el ex X-Men “ya que su interpretación del Profesor Harold Hill fue ampliamente considerada el mejor rol alguna vez creado para un actor en la historia del teatro musical” Guau…

Por eso, cuando una estrella asoma en Broadway ya no cerrará un contrato de un año sino en el más generoso de los casos, por 6 meses; a veces ni siquiera superan las 13 semanas en cartel y hubo mucho menos.

Como lo hacen los supermercados, todos los dueños de salas de Broadway, y los productores de espectáculos, se unieron en la Liga de Broadway, que negocia salarios y contratos con los sindicatos y administra los Premios Tony, el auto-premio.

Algunas empresas que tienen peso propio retuvieron su voz y su voto para hacer contrataciones por fuera de la Liga. Disney, por ejemplo.

El Rey León, en Broadway, un éxito inoxidable desde octubre de 1997; las entradas cuestan entre US$ 89 y US$ 384, más gastos de envío.

Disney trabaja con sus propias puestas, por fuera de la Liga de Broadway, pero respetando las reglas consensuadas.

Aladdin está en la cartelera de Broadway desde febrero de 2014; dura 2 horas y media, como la mayoría de los musicales.

Broadway. En el teatro se replican efectos cinematográficos, por eso las obras tienen tan alto costo de montaje.

El lado oculto de Broadway

En Broadway, los dueños de las salas no son los dueños de las obras en cartel. Sólo alquilan su espacio y ganan lo mismo que se pautó antes del estreno, sea la obra un éxito o resulte un fracaso. Hubo veces, incluso, en que cobraron menos o prestaron plata para que la obra siguiera adelante y el teatro no se viera obligado a cerrar sus puertas hasta el siguiente estreno. Igual, no lo hacen por solidaridad, sino por prestigio y por seguir abonados al riñón del capitalismo, inconcebible sin deudas.

“Alrededor del 21 % de los espectáculos musicales recuperaron sus costos en Broadway, mientras que el 79 % no lo hizo”, se sinceró una vez el empresario Ken Davenport, dueño de Davenport Theatrical Enterprises al New York Post.

También hay organizaciones culturales como el Lincoln Center, Roundabout Theatre Company y Manhattan Theatre Club, que son centros culturales ya fuera del circuito comercial, pero cuyo prestigio los ayudó a contar con salas permanentes donde hacer sus presentaciones de temporada. Ellas también son Broadway.

Broadway en el Lincoln Center

Por caso el New York City Ballet, creado en 1948 por George Balanchine y Lincoln Kirstein, también es una propuesta de Broadway y sus entradas se venden como las de cualquier otro espectáculo.

En el Lincoln Center también funciona “el Met”, el alias de la prestigiosa casa lírica neoyorkina, Metropolitan Ópera House, parte también de los colosales 60.000 metros cuadrados del Lincoln Center Plaza.

El Met está a más de 20 cuadras de Times Square y esa lejanía, sin embargo, no los frustra: desde septiembre hasta mayo, es una vívida usina cultural que ofrece diversas combinaciones de un repertorio rotativo de una treintena de óperas, con siete representaciones semanales de cuatro títulos diferentes.

En lo inmediato, el Met ya tiene programados los estrenos de Aída (2 dic.), cantada en italiano, pero con títulos en inglés, alemán, italiano y español, como la mayoría de las obras; La flauta mágica (16 dic y su retorno planeado para el 19 de mayo); Fedora (31 dic.). Y el 2023, sólo para darnos una idea, arrancará con El elixir de amor (10 enero); Diálogos de las Carmelitas (15 enero); Falstaff (12 marzo); La Bohéme (21 abril); Don Giovanni (5 May); y El Holandés errante (30 mayo).

La tiendita del horror ("Little shop of horrors"), en cartel desde 2019; las buenas ubicaciones no son tan caras en relación a otras obras de Broadway y tiene innumerables efectos visuales y sonoros sobre el escenario.

La Tiendita del Horror es uno de las obras que comenzó en el off y, debido a su éxito, llegó al on Broadway.

Tickets con venta anticipada

Cualquier ópera cuesta entre US $25 y US $ 279, según la ubicación y los tickets pueden comprarse con un año de anticipación en www.broadwayinbound .com o www. broadwaycollection.com .

Ambos sitios permiten comprar on-line con buenos precios para grupos, y ofrecen tickets más baratos para las funciones durante los días de semana. Tras la pandemia, los teatros de Broadway son cada vez más reacios a las ventas en boletería y se pliegan al sistema de ventas anticipadas, para evitar amontonamientos antes de la función (los tickets se envían al hotel o donde se indique).

También Broadway Inbound y Broadway Collection hacen descuentos a estudiantes y son permeables a pedir la reprogramación de tickets hasta dos horas antes de comenzar el show, o incluso en ciertos casos solicitar reembolso en el extrañísimo caso de que una persona no pueda llegar a horario por cuestiones meteorológicas u otras que se evaluaran.

Cómo llegar a Nueva York

Desde Córdoba, la compañía Copa Airlines tiene 4 vuelos semanales a Panamá; desde Mendoza, 7 semanales; desde Buenos Aires, 3 vuelos diarios; y 5 más desde Rosario. La aerolínea de bandera panameña anunciará en breve cuándo retomará la ruta aérea desde Salta, como sucedía antes de la pandemia.

Para llegar a Nueva York desde la ciudad de Panamá hay 3 conexiones diarias hacia el aeropuerto JFK.

Todas las combinaciones desde Argentina tienen la opción de stop over por un plazo de siete días, sin cargos adicionales.

Cada pasajero puede reservar, comprar y administrar su pasaje desde la sección “Mis viajes” del sitio web de la compañía. Varios días antes del vuelo se puede reservar asiento desplegando el mapa de los lugares disponibles en la cabina; 24 hs antes de la partida se evitan largas colas haciendo el check in digital; solicitando comidas especiales y, si se quiere, incluso contratar hotel, alquilar auto o pedir un traslado desde el aeropuerto.

