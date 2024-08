El fútbol argentino y las SAD: "Javier Milei no respeta la libertad de decir que no"

Hay una frase popular que dice “Dime de que te jactas y te diré de que careces”. Al asumir la Presidencia de la Nación, el 10 de diciembre de 2023 y en ocasión de la inauguración de las Sesiones Ordinarias del Congreso Nacional, el 01 de Marzo de 2024, el Presidente de la Nación, Javier Milei, antes de la firma colocó su frase de cabecera “VIVA LA LIBERTAD CARAJO”

Ese latiguillo, utilizado durante los discursos de la campaña electoral, especialmente en el cierre de los mismos, aún hoy lo repite, en forma desaforada y como un disco rayado.

En un reportaje televisivo, fue aún más ambicioso, retornó al país luego de uno de sus insólitos y excéntricos viajes al exterior (en ese caso el destino fue España para la presentación de un libro y de paso participar de la Cumbre del partido de ultraderecha “Vox”) y declamó "Soy el máximo exponente de la libertad a nivel mundial, le guste a quien le guste"

Ante afirmaciones tan rutilantes, resulta paradójica y contradictoria su posición, cuando intenta imponer “un nuevo orden” a los clubes de fútbol profesional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Su intención es doblegar “a como de lugar” , la voluntad de las autoridades de la Asociación del Fútbol Argentino, que se expresaron sobre la cuestión en varias oportunidades, la más reciente fue a través de un comunicado de su Comité Ejecutivo el 19 de julio de 2024 (luego de la Resolución 15/2024 de la IGJ, que permite a partir del 1 de noviembre de 2024 la transformación de las Asociaciones Civiles en Sociedades Anónimas Deportivas), en el texto difundido, por la entidad que preside Claudio Tapia, entre otros conceptos se aseveró que “ni AFA ni sus entidades miembros se encuentran en oposición a las llamadas SAD (Sociedades Anónimas Deportivas) pero a lo que si se oponen es a que se la quiera obligar a tener que asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros."



"En la AFA, sólo asociaciones civiles sin fines de lucro": Tapia escala la pelea por las SAD y "Kun" Agüero habló de "beneficios propios"

Las Comisiones Directivas, de la inmensa mayoría, de los miles de clubes que integran la AFA sean directamente afiliados o los que participan a través del Consejo Federal , en el Torneo Federal o el Regional Amateur donde participan todas las Ligas del Interior de nuestro país, se expresaron en el mismo sentido, que no es otra cosa que evitar el ingreso del zorro en el gallinero y habilitar una competencia desleal.

Que entidades privadas, como los clubes, y organizaciones autónomas como la AFA, deban modificar los estatutos “por la fuerza”, para permitir la opción de las Sociedades Anónimas Deportivas y el ingreso de capitales de dudoso origen, resulta una intromisión del Estado (Sí, el Estado ese mismo que Milei sostiene que es “una organización criminal”) que debe respetar la independencia del fútbol argentino para organizarse bajo la forma jurídica que considere más apropiada.

Lejos de significar un avance de la libertad, el proyecto implica un avance del mercado, recuerden que el Presidente (que no resiste archivos) en videos de hace algunos años afirmaba que “el mercado de órganos, era un mercado más.. para luego preguntar ¿Por qué no puedo decidir sobre mi cuerpo?” o en otra oportunidad habló de un “mercado libre de bebés”, claro que algunos creemos que existen límites morales, y no todo se puede colocar a la venta ni estar regulado por el criterio de la oferta y la demanda, pero en su lógica si contemplaba la posibilidad de venta de riñones y niños, porque no permitir la venta de clubes.

No se trata de nada nuevo bajo el sol, desde hace por lo menos un cuarto de siglo, se dieron distintas iniciativas en nuestro país, para que los clubes pasen a tener el cartelito “en venta” , Mauricio Macri lo intentó primero como Presidente de Boca Juniors y luego como Presidente de la Nación, fracasó en ambas oportunidades. Ahora se reedita este clásico: “Asociación Civil vs SAD” de la mano de Javier Milei quien intentará concretar ese viejo anhelo, y se presenta como una versión 2.0 de Mauricio Macri.

En su cruzada se sumaron algunos legisladores libertarios, y Daniel Scioli, que como buen converso, en los noventa utilizaba una camiseta riojana y estaba a favor de los clubes como SAD, durante los años que jugó para el kirchnerismo estuvo en contra de su desembarco y ahora en el ocaso de su carrera, con la transferencia al “equipo violeta”, desde su cargo de Secretario de Turismo y Deportes de la Nación, se muestra otra vez a favor de las SAD, seguramente en su despacho tiene un cartelito con la frase que se le atribuye a Groucho Marx “estos son mis principios y si no les gustan tengo otros“



Incluir la habilitación de las SAD en el DNU 70/2023, no obedece a ninguna razón de necesidad ni urgencia

1) Estamos refiriéndonos a entidades, en muchos casos con más de 100 años de vida (cuando las Sociedades Anónimas por estatuto tienen una duración máxima de 99 años)

2) En Argentina los clubes organizados a través del modelo asociativo con mayores o menores dificultades, sortearon todas las crisis económicas que tuvo nuestro país, mientras miles de Sociedades Anónimas terminaron en la quiebra.-

3) Por último y una cuestión no menor, cuando en nuestro país “las urnas estuvieron bien guardadas” , en los clubes se mantuvo la democracia y fueron un ámbito de militancia y resistencia, un lugar donde se mantuvo viva la oposición a las dictaduras militares.-

Los que defendemos a los clubes organizados como Asociación Civil revindicamos el fin social del club y su organización democrática, donde los dueños son los socios , donde se gobierna a través del voto , se reinvierten los resultados positivos, para construir más y mejores instalaciones, para invertir en el deporte competitivo o el recreativo, para realizar actividades sociales, culturales y campañas solidarias.



Otro paso del Gobierno para la llegada de las SAD en el fútbol: las habilitó la IGJ

Los que pretenden la apertura a las Sociedades Anónimas Deportivas, promueven un modelo donde lo único importante es el fin es el lucro y son entidades que se organizan en forma corporativa, claro que no se vota, porque son los dueños los que poseen el mayor porcentaje del paquete accionario y los que toman las decisiones.

Entiendo que algunos no puedan tolerar la idea, de que alguien que paga una cuota de diez o quince mil pesos mensuales se considere dueño (los socios son los dueños de sus clubes) Que descaro, deben pensar, miles de “crotos" que se autoproclaman dueños, hay que quitarles esa dignidad no pueden ser dueños de nada!!

Menos en el fútbol profesional, con las cifras que se manejan y donde muchas veces el negocio le gana por goleada al Deporte y tenemos mundiales en Qatar o en Estados Unidos.

Hace 400 años, Francisco Quevedo escribía su poema “Poderoso Caballero es Don Dinero”

Seguramente para los “Adoradores de Astiz”, la democracia no es un valor importante y tampoco les preocupa demasiado si el dinero proviene del narcotráfico, la trata de personas, la venta de armas, solo se habla de blanqueo de una gran oportunidad, de lluvia de inversiones y de miles de millones de dólares

Desde el Foro Social del Deporte, nunca vamos a avalar un modelo donde el socio es despojado de su carácter de tal y pasa a ser un mero espectador que solo participa (si sus ingresos se lo permiten) comprando camisetas y entradas.



Obviamente, en una SAD, no hay socios becados, ni vitalicios, si quieren ir a un Estadio y no les alcanza la plata que lo miren por TV y si tampoco pueden contratar el pack fútbol, que escuchen el relato con las tribunas de fondo.

Cuando se rescindió el contrato de Fútbol para Todos, Marcelo Bombau, por entonces Presidente de TYC estableció su máxima "lo más democrático es que el que quiera ver fútbol, pague", seguramente para él, como para muchos funcionarios del actual gobierno, términos como inclusión e igualdad son los verdaderos insultos y no los que pronuncia Javier Milei, para referirse a periodistas, políticos y todo tipo de personas que piensen distinto.

Claro, que el modelo Asociativo, no siempre es perfecto, hay malas gestiones, dirigentes que no cuentan con la idoneidad requerida o peor aún casos de corrupción.

También en muchas instituciones, hay cuentas pendientes, actualizar estatutos (no para habilitar las SAD sino para el voto joven, la participación de mujeres y minorías, colocar límites a la reelección indefinida,etc ), transparentar padrones y balances, regularizar algunos casos de clubes donde existe un “Gerenciamiento de hecho”, pero todo eso de ninguna manera implica suponer que las SAD serían todas más eficientes o ignorar todos los casos que existen en el mundo, donde tomaron un club y lo llevaron a la ruina deportiva y económica.

Un nuevo capítulo de la guerra entre la AFA y el Gobierno por las SAD

Una vez que en un club ingresa un grupo inversor, y aún en el hipotético caso que se lo “obligue” a mantener el nombre, los colores y la ubicación del estadio, en los hechos se entrega el control a un dueño, y no se vota nunca más y ya sabemos lo que pasó en nuestro país cuando no se pudo votar.

La tentación por copiar y pegar, lo que sucede en varias ligas Europeas, es en el mejor de los casos desconocer el rol que tienen los clubes en Argentina, donde son mucho más que un club de fútbol que abre las puertas de su estadio cada 14 días.

No solo existen deportes amateur (que una Sociedad Anónima que busca el lucro no tendría porque mantener y por eso entre otros motivos no sería justo que convivan clubes con dos regimenes distintos en un mismo campeonato) se relacionan con la identidad, la comunidad, la cultura, el amor, la solidaridad, los clubes son sus socios, sus historias, su pasión, por eso no hay nada menos anónimo que un club.

Y más grave aún no tener en cuenta que las experiencias en Latinoamérica demuestran que

Las SAD no son la mejor forma de organización en los países periféricos No mejoraron el nivel de ligas como las de Chile, Uruguay, Paraguay, Perú , Ecuador o México donde se habilitaron las SAD lejos de retener futbolistas o que vengan figuras de otras latitudes, donde se pagan otro tipo de salarios en dólares, implican en la práctica colocar “fábricas de jugadores de fútbol profesional” y que los inversores se lleven la materia prima (futbolistas) sin tener que desembolsar por los pases, las cifras que se abonan en la actualidad.

Al iniciar este texto, escribía sobre la libertad, y es necesario recordar que ese concepto también incluye la libertad de decir que no, la AFA y los clubes tienen todo el derecho a rechazar el Modelo de las SAD para la organización de sus competencias, y que solo participen clubes organizados como Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro.

De lo contrario el Presidente de la Nación (que seguramente tiene temas más importantes para resolver) si insiste con esta avanzada, se convertirá en un teórico de la libertad (en especial referido a la libertad económica) que una vez en el Poder, no respeta una de las más elementales libertades, la libertad de decir que no, la que permite poner límites y distinguir entre lo que es aceptable y lo que no lo es.

(*) Presidente Foro Social del Deporte, Ex Presidente y Vicepresidente Club Atlético Atlanta