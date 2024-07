Luego de que el Gobierno Nacional anunciara esta semana que habilitaba a las asociaciones civiles como los clubes de fútbol a convertirse en sociedades anónimas, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió un comunicado informando que las instituciones son libres de hacerlo, pero no podrán disputar sus torneos. El exfutbolista de la selección argentina, Sergio "Kun" Agüero, se refirió al debate por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD) y habló de no querer habilitarlas "por beneficios propios".

En el texto que se conoció este viernes, AFA expresó que las modificaciones del Gobierno "no obligan ni inciden en forma alguna en el estatuto social de la AFA, continuando, siendo un requisito indispensable para ser miembro de AFA el ser una “Asociación Civil sin fines de lucro”, tal como lo decidieron libremente las entidades miembros de AFA".

Además, aclararon que la casa madre del fútbol argentino no está en contra de las SAD, aunque agregaron: "(...) ahora bien, a lo que sí se opone AFA y sus entidades miembros, puesto que es palmariamente inconstitucional, es que se quiera obligar a cualquier ente privado (la AFA y cualquier asociación civil, lo es) a asociar a entidades con diferente estructura jurídica a la de sus actuales miembros en clara oposición a sus estatutos conforme así lo establecieron sus socios". "Al efecto, la justicia federal ha dado principio de razón en este exclusivo punto. A modo gráfico de ejemplo, es como si a los accionistas de una sociedad comercial (ente privado) se los quiera obligar por medio de un decreto del poder ejecutivo a asociar a otros accionistas por intereses particulares del gobierno de turno", explicaron.

En otro apartado, citaron el caso de la Asamblea del Centro de Fomento Social y Deportivo José Hernández, que tenía la idea de pasar a manos de privados pero la Dirección Provincial de Personas Jurídicas declaró irregular e ineficaz su conformación. "En conclusión, las genéricas modificaciones introducidas por la IGJ para las asociaciones civiles radicadas exclusivamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no inciden ni modifican en absoluto los requisitos para los clubes miembros de la Asociación del Fútbol Argentino, que, conforme lo estableció su asamblea (órgano de gobierno máximo), deberán ser únicamente asociaciones civiles sin fines de lucro con personería reconocida", cierra el comunicado.

Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la institución, sostuvo en X: "En la AFA, sólo asociaciones civiles sin fines de lucro. Nos reunimos con el Comité Ejecutivo de la @afa y de la @LigaAFA en Ezeiza para, entre otros temas, aclarar la inalterabilidad del Estatuto frente a las SAD". Se trata de su primera manifestación desde que el Gobierno anunció la medida vía Boletín Oficial.

Antes que Tapia se había manifestado, también en redes sociales, el tesorero de AFA y su mano derecha, Pablo Toviggino. "Mamita Querida !! Que Cachivache este Ministro !!! De verdad van a seguir hablando de Dólares y las SAD ?? Van a poner Clubes de garantía para un préstamo ?? Mejor le anticipamos esta gran noticia @FMInoticias !! Quizás consiguen Verdes a Blue !! En Fin !", disparó contra el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.

La AFA y el Gobierno se sacan chispas luego del bicampeonato de la selección Argentina

El presidente Javier Milei ya había dejado clara su postura, durante la disputa de la Copa América, al referirse a los clubes de los jugadores de Argentina. “Pregunta Técnica: Si AFA se opone a las Sociedades Anónimas Deportivas ¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores?”. El ataque a la AFA se vio en la última oración: "No más pobrismo socialista en el fútbol".

Que dijo "Kun" Aguero sobre las SAD

En diálogo con el streamer e influencer Coscu, el exselección argentina y Manchester City volvió a manifestarse a favor de las SAD, pero con críticas similares a las de Milei, dejando entrever que hay intereses más allá del beneficio o no de los clubes.

"El capital privado va a beneficiar. Pero está mal explicado. Al final del cuento, los clubes para que sean privados, sí o sí tienen que votar los socios. Si los socios dicen que no, es no, y basta. Si dicen que sí, privado. Y se acabó, qué tanto bla bla bla, que yo no, que el club es mío... Listo. Pero dale la oportunidad a la gente que vaya a votar y decida", dijo.

"¿Qué pasa? ¿Tienen miedo? ¿Están cagados? ¿Qué está pasando? Están cagados porque hay beneficios propios", dijo el ex Independiente de Avellaneda, de acuerdo al video que dio a conocer el medio CORTA.La puja por las SAD recién comienza.

