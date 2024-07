Gustavo González: "Los ataques del Gobierno a los que piensan distinto irán en aumento"

Gustavo González criticó la posición del Gobierno para con la libertad de expresión y cómo esto contradice su retórica libertaria. Además, analizó las internas con la vicepresidenta, y sugirió que quiebre no es algo que les resulte beneficioso en este momento. “La vicepresidenta es lo suficientemente inteligente para saber que hoy ese quiebre no se puede hacer más profundo de lo que es, porque cree que sería malo para ambos”, expresó en Modo Fontevecchia, por Net TV, Radio Perfil (AM 1190) y Radio Amadeus (FM 91.1).

Alejandro Gomel: Hubo una novedad, que es que se había dejado fuera de las acreditaciones de Casa de Gobierno a Silvia Mercado, una periodista que hace diez años estaba acreditada. Presentaron un amparo en la Justicia y se habilitó la feria para tratar el caso. La respuesta del Gobierno fue, hoy mismo, acreditarla nuevamente. Fue toda una novedad y el Gobierno tuvo que ceder...

Tuvo que ceder con cierta dificultad y a regañadientes. Recordemos que ella tuvo que iniciar una acción de amparo y que todos los medios y periodistas reclamamos para que a una profesional que hace 10 años que está acreditada en la Casa Rosada no se le quite el derecho de participar en las conferencias. Recordemos que hay 50 acreditados que ya no están más, y que el vocero presidencial quiere hacer una sala de prensa de élite para estar a tono con las calificaciones del presidente y con las de él mismo.

En estos días me viene el recuerdo de aquel dicho de las abuelitas que decían, “dime de qué te jactas y te diré de qué careces”. Yo no sé por qué este Gobierno le tiene tanto miedo a la libertad, a pesar de que sus dichos parecen ir en contra de eso. Porque recordemos que el problema con Silvia Mercado había arrancado cuando ella dijo que los perros de Milei ya estaban en Olivos, cuando el Presidente dijo que no estaban. Quizás tuviera razón, los perros llegaban 10 días después. A partir de ahí, ella fue relegada de los medios que solía frecuentar y llegó a esta situación donde se le había pedido al vocero que no se la vuelva a acreditar. Ahora sabemos que después de estas presiones judiciales y mediáticas se pudo revertir esta situación.

Pero no es sólo Silvia Mercado, son cantidad infinita de periodistas, de intelectuales, de economistas, de políticos, de cualquiera que ose pensar distinto a lo que piensa la autoridad política de este país. Por eso me pregunto, ¿por qué le tiene tanto miedo Milei a la libertad? ¿Qué cosas terribles podrían pasar si él aceptara que hay gente que piensa distinto a él? ¿O que se equivoquen y que él simplemente tenga que corregir, como puede corregir cualquiera, o criticar incluso? Él dice que los periodistas tienen que acostumbrarse a que también pueden ser criticados. Obviamente.

En la cabeza de él algo debe significar la palabra "crítica" distinto a lo que nos parece a las personas normales, a los periodistas o a cualquiera. Claro, todos podemos criticar y ser criticados en la medida que se lo haga con corrección, que se aclaren cosas, que se respete al otro, no en la medida en que se lo insulte, se le grite y se lo denigre con nombre y apellido, especialmente viniendo de quien en la Argentina acapara los poderes ejecutivos, los poderes de inteligencia del Estado, los poderes de las Fuerzas Armadas, el poder de policía, etcétera. No hay que temerle a la libertad, eso es lo que le digo al Presidente: no le tema.

Elizabeth Peger: Por un lado, en el caso de la crítica a los periodistas, hay un empeño con las mujeres que es bastante notorio. Por otro lado, en cuanto a los funcionarios que para el Gobierno no funcionan, hay una especie de "operativo cuestionamiento" a través de las redes de algunas figuras militantes o trolls libertarios. Hay una cuestión de instalación primero en las redes que se traduce en una decisión efectiva por parte del Gobierno.

Sí. En algún momento se va a saber cuánto dinero "invierte", entre comillas, el Estado en la difusión a través de personas pagas, de las medidas y del fervor libertario en las redes sociales. Algo ya se empieza a saber, como el tema de los pagos a través de criptomonedas para que no queden registros, pero todo se sabe en algún momento.

Parte del problema del miedo a la libertad de Milei pasó esta semana como decía, con economistas, con empresarios, con cualquiera aún cercano al Gobierno, que tiene ideas cercanas y que apoyan casi todo lo que hace el Gobierno, ante la menor disidencia se lo echa. Es un Gobierno que tiene récord de despidos. Hasta hace unas semanas íbamos por dos despidos por semana, y creo que eso se debe haber ido acrecentando a través de lo que pasó en los últimos días.

AG: Hay más de dos despidos por semana, pero hay alguien a quien no puede despedir el presidente y es la vicepresidenta. Adorni en conferencia dijo que fue desafortunado lo del Villarruel con el tuit contra Francia y, ayer, Karina Milei fue a pedir disculpas a la Embajada. ¿Estamos ante otro quiebre, como los que ya hubo en Argentina, de presidente y vice?

Creo que la vicepresidenta es lo suficientemente inteligente para saber que hoy ese quiebre no se puede hacer más profundo de lo que es, porque cree que sería malo para ambos. Yo coincido en que sería malo para el presidente y para la vicepresidenta.

Las diferencias son históricas y enormes, son dos corrientes históricamente enfrentadas, pero que también en el mundo, y acá, han tenido alguna vez algún tipo de alianzas, el ultranacionalismo con el ultralibertarismo, lo que hace este Gobierno no tiene nada que ver con el liberalismo, sí con un modelo nuevo como el anarcocapitalismo. Son dos corrientes tan contrarias como la del Partido Republicano con Trump y Milei.

En estas horas se supo que la nueva plataforma del partido impulsada por Trump, el Partido Republicano, va más allá incluso de lo que hizo en su gestión anterior, y de ser elegido, el proteccionismo va a ser mucho mayor, que es lo habitual en general en Estados Unidos. Pero refuerza la idea de las diferencias ideológicas que hay entre Javier Milei y, yo diría, y la mayoría del universo, porque es el único país del mundo donde se intenta aplicar una fórmula anarquista donde la persona que fue elegida para conducir el Estado declara públicamente que va a tratar de destruirlo. No sé si hay alguna figura legal para eso, lo que sí sé es que si alguna persona normal dijera eso tendría algún problema, no solamente mediático, sino judicial, como estar a favor de los que evaden impuestos o estar a favor de los monopolios cuando son todas figuras penalizadas por la normativa vigente.

Claudio Mardones: Cerramos esta semana con la reconfiguración de la SIDE, antes AFI. Algunos periodistas mencionaron que volvió a la carga Antonio Horacio Stiuso, otros mencionan a José Luis Vila, una figura importante en materia de inteligencia para el radicalismo. ¿Qué ve usted ahí? ¿Una acuerdo entre partes para reconfigurar la estructura de Inteligencia, o un rediseño como para poder garantizar la estructura que depende de la Presidencia y que siga con las mismas prácticas del espionaje estatal pero respondiendo a Miei?

Lo que sé es que, más allá de lo que uno podría imaginar por los antecedentes de lo que maneja habitualmente un presidente, yo no creo que Milei maneje nada de esto. Un poco él lo dice. Él está en lo macro y tratando de generar relacionamiento personal con los grandes líderes empresariales del mundo, y ojalá que sea para beneficio de la Argentina y genere inversiones en el futuro para el país, pero él no está en las minucias que sí lo pueden llegar a afectar a él directamente y nos pueden llegar a afectar a todos.

Creo que hay que recordar ahí, es una hipótesis, que estamos manejados por un triunvirato, hacía muchas décadas que no pasaba esto. Uno es Milei que claramente no está en la micro, la otra es la hermana que está en la micro en cuanto a la contención personal de su hermano y en cuanto a la construcción política de lo que es La Libertad Avanza, y está el estratega, como lo llama Javier Milei a Santiago Caputo, que sí se dedica a estas cosas, a intervenir en temas que creen que son esenciales para llevar adelante un modelo anarcocapitalista y para que el Estado cuente con herramientas para destruir al Estado, porque aparentemente, y en los hechos hay una contradicción, los ideólogos anarquistas de Milei plantean exactamente lo contrario que está haciendo este Gobierno con respecto al tema de seguridad interna y seguridad en general.

Recordemos que el modelo en los manuales libertarios que siempre repite el Presidente de la Nación, la seguridad debería estar en manos de particulares, obviamente no debería haber una inteligencia estatal vinculada a cualquier tipo de resguardo del Estado, porque lo que se pretende es desguazar al Estado, no fomentarlo.

Puede ser que el estratega piense que en el mientras tanto para destruir al Estado hay que tener las herramientas vinculadas con la seguridad, que es la forma de generar esa destrucción, eso no lo sabemos, lo que sí sabemos es que ya sea por Patricia Bullrich con una mano muy sólida en cuanto a la defensa del Estado, en materia de seguridad con un protagonismo que no le dio, creo yo, ninguno de los anteriores gobiernos que decían defender al Estado y darle protagonismo al Estado, nadie le dio importancia a la seguridad que le da Patricia Bullrich. Dejó de haber una nomía, para bien o para mal, es opinable, pero hay una decisión intervencionista del Estado con el Gobierno de Milei como nunca había habido, que yo recuerde, desde la dictadura para acá, en la seguridad pública. Y creo que también eso es lo que se contempla con el tema de la inteligencia estatal.

AG: Muy interesante la tapa de Noticias que se viene. “El cruzado anti periodistas” con una foto de Adorni.

Sí, él es cruzado de parte de. Seguramente si el presidente de la nación fuera otro, él quizás sería también otro. Él es un hombre que trata de manejarse con las herramientas que puede para contener discursivamente a un hombre que le teme mucho a las críticas que puede recibir del resto.

Esto recién empieza con el periodismo y en general con cualquiera que piense distinto. Estamos en una situación donde todavía no hay mucha repercusión, creo, como debiera haber política, mediática, a través de determinados partidos políticos o políticos que hasta hace un ratito atrás si eran muy enfáticos en la defensa de la libertad de expresión o muy críticos frente a administraciones que también trataban de avanzar sobre los derechos de expresión. Hoy todavía no se siente tanto. Algunos porque pasaron a formar parte del Gobierno y quizás no recuerden ese pasado y otros porque quizás no consideran que sea el momento oportuno. Pero van a seguir los ataques, van a ir in crescendo y creo que la respuesta a esos ataques va a ir en aumento también.

