Polémica: para homenajear a la reina Isabel, Boris Johnson podría convertir Puerto Argentino en una ciudad del Reino Unido

En el marco de los festejos por el Jubileo de Platino de la Reina Isabel II por sus 70 años en la Corona, el gobierno del Reino Unido comandado por el primer ministro Boris Johnson propuso un concurso que puede llegar a designar a Puerto Argentino como la ganadora del título honorífico de Ciudad, tal como informó la Oficina de Gabinete.

La tradicional Competencia de Honores Cívicos, que contará con la participación de 39 pueblos, en su mayoría dependencias del Reino Unido y Territorios Británicos de Ultramar, enfrentará a todos ellos por el título honorífico de convertirse en Ciudad del Reino Unido. Uno de los aspirantes de esta oportunidad es Puerto Argentino, capital de las Islas Malvinas.

Puerto Argentino o "Stanley" puede ser designada Ciudad de Gran Bretaña si triunfa en el concurso en honor a la Reina Isabel II.

Lo que indica el comunicado oficial es que estos pueblos no compiten por ser declaradas ciudades por "orgullo local", sino que con ese nuevo estatus se alcanzan mayores beneficios económicos y comerciales, que pueden incluso consistir en subsidios. Y en el caso de los ganadores anteriores, Perth y Preston, incluso una mejor posición a nivel nacional y global.

El director ejecutivo de las Islas Malvinas, Andy Keeling, aseguró: "Recibir este reconocimiento como parte del Jubileo de Platino de la Reina sería realmente un honor increíble. No somos únicamente una nación de pingüinos y servidores públicos, sino un país que tiene un rol que jugar dentro de la comunidad global como destino de negocios, paraíso para turistas internacionales y un socio ambiental".

No se afectan los reclamos de soberanía nacionales

Ante esto, la Cancillería explicó a Infobae que el concurso "no tiene ninguna consecuencia formal" porque no implica un reconocimiento internacional de soberanía: "Para Argentina no tiene un valor distinto a cualquier otra decisión del gobierno británico. Solo tiene una finalidad propagandística. Es otro acto unilateral en violación a las resoluciones de la ONU", y por el momento no planea realizar ninguna acción en concreto, pero que esto puede cambiar si hay decisiones radicales del Reino Unido.

Diego Guelar, ex embajador de China, reconoció que Puerto Argentino es una ciudad importante para el Continente Americano, pero que la “reiterada incapacidad de generar credibilidad internacional” del gobierno nacional impide que la Argentina alcance las metas diplomáticas por las que viene trabajando hace años.

Argentina pedirá "explicaciones del Reino Unido" por la presencia de armas nucleares en Malvinas durante la guerra

En qué consiste la competencia

Según explicó la Oficina de Gabinete "se pidió a los solicitantes que hablaran sobre la identidad de la comunidad que, en su opinión, significaba que su área merecía convertirse en una ciudad, así como sobre las asociaciones reales de su área". El panel de expertos puede recomendar pero la decisión final solo es aprobada por la reina. El ganador será anunciado en primavera, dentro del período de tiempo de 21 de marzo y el 23 de junio de este año.

MM cp