Por fin termina 2021, el verdadero "annus horribilis" de la reina Isabel II de Inglaterra

En 1992, tras la escandalosa separación del príncipe Carlos y la princesa Diana y el desastroso incendio del Castillo de Windsor, la reina Isabel II de Inglaterra se lamentó en público diciendo que ese fue el "annus horribilis" ("año horrible" en latín) de su reinado. Hasta que llegó 2021.

Y es que el año que termina proporcionó a la anciana reina una interminable serie de malas noticias que lo transformaron en el verdadero "año horrible" de su vida: doce meses en los que un miembro de su familia fue acusado de racismo, uno de sus hijos fue acusado de abuso sexual de menores y el hombre que fue su esposo durante 73 años murió.

Isabel II enviudó del príncipe Felipe el 9 de abril. El duque de Edimburgo tenía 99 años y habían estado casados durante 73 años. Ella lo definió públicamente como su "roca y fortaleza".

El príncipe más longevo de la historia británica, Felipe, falleció el 9 de abril, semanas antes de cumplir 100 años. Su funeral reunió a una familia enfrentada por los escándalos y mostró a la reina, de 95 años, más frágil que nunca en la despedida al hombre del que se había enamorado a los 13 años

En su reciente mensaje de Navidad, Isabel II recordó al príncipe como su "amado Felipe" y se sinceró en lo que fue una de las declaraciones más sinceras de su largo reinado: "La Navidad puede ser difícil para las personas que han perdido a sus seres queridos. Este año entiendo por qué".

Debido a las restricciones del Covid, solo 30 personas pudieron asistir al entierro del príncipe Felipe. La imagen de la viuda sentada sola junto al féretro impactó en los medios de comunicación.

"El brillo travieso e inquisitivo de Felipe al final de su vida era tan brillante como cuando lo vi por primera vez. El sentido de servicio, la curiosidad intelectual y la capacidad de Felipe para encontrar el placer en cualquier situación eran incontenibles", recordó Isabel.

"La vida consiste tanto en las despedidas finales como en los primeros encuentros, y por mucho que mi familia y yo lo extrañamos, sé que le gustaría que disfrutáramos de la Navidad", agregó la reina, que por las restricciones sanitarias pasó su primera Navidad como viuda en la soledad del Castillo de Windsor.

Desde el inicio de la pandemia de Covid-19, Isabel II vive en el castillo de Windsor, unos 40 km al oeste de Londres, donde pasó los sucesivos confinamientos. Allí recibió este año al presidente de EEUU, Joe Biden.

Harry y Meghan dispararon munición pesada desde California

El año 2021 empezó con el príncipe Harry (nieto de Isabel II) intentando rehacer su vida en California con su esposa, la exactriz afroestadounidense Meghan Markle. Y en el marco de su ruptura con la familia, hizo una serie de dañinas acusaciones en uno de los programas más vistos de la TV estadounidense.

En una explosiva entrevista con la estrella de la televisión Oprah Winfrey en marzo, vista por unos 50 millones de personas en todo el mundo, Harry y la duquesa de Sussex afirmaron que un miembro de la familia real, al que no nombraron, se había "preocupado" por el color de piel que tendría su primer hijo.

Harry y Meghan sorprendieron a la monarquía británica cuando el año pasado anunciaron que renunciaban a su puestos como miembros de primera línea de la familia real.

Meghan contó a Oprah que se había informado a Harry de la existencia de "preocupaciones y conversaciones ... sobre lo oscura que sería su piel", en referencia a su hijo. La pareja dijo posteriormente que el autor no había sido ni la reina Isabel II ni su marido, el príncipe Felipe.

Solo unos meses después, el libro Brothers And Wives: Inside The Private Lives of William, Kate, Harry and Meghan relató una presunta conversación entre el príncipe Carlos y su esposa, Camilla (duquesa de Cornualles), que habría tenido lugar según el autor el 27 de noviembre de 2017, horas después de que se anunciara el compromiso de su hijo menor con Meghan.

Los duques de Sussex sacudieron a la familia real británica cuando en una explosiva entrevista con la estrella de la TV estadounidense Oprah Winfrey acusaron de racismo a uno de sus miembros, sin precisar quién.

"Me pregunto cómo serán sus hijos", habría dicho el príncipe Carlos, antes de que Camilla replicara: "Absolutamente preciosos, estoy segura". "Quiero decir, ¿qué tez crees que tendrán sus hijos?", habría agregado el príncipe en la presunta conversación, calificada como "una ficción que no merece más comentarios" por un portavoz real.

Los duques de Sussex también afirmaron que Meghan pensó en suicidarse durante el tiempo que fue parte de la familia real. Harry agregó que su padre dejó de atender sus llamadas telefónicas después de que él y Meghan abandonaron del Reino Unido y lamentó que él y su hermano, Guillermo, estuvieran "atrapados" por la monarquía y no puedan "escapar".

La recepción del primer ministro de Canadá, Juntin Trudeau, fue una de las actividades que Isabel II realizó en el marco de la Cumbre del G7 celebrada en el Reino Unido.

La caída en desgracia del príncipe Andrés

A lo largo de 2021, el escándalo que rodeaba al príncipe Andrés (tercer hijo de la reina) por su relación con el fallecido pedófilo Jeffrey Epstein escaló cuando una de las víctimas de la red de trata de personas del financista estadounidense acusó al príncipe de haber abusado sexualmente de ella en tres ocasiones cuando era menor de edad.

Virginia Giuffre, ahora de 38 años, acusó al hijo de la reina de violación en primer grado después de que Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell, la "prestaran" al príncipe y a otros personajes poderosos.

El príncipe Andrés fue demandado ante la Corte Federal de Manhattan por la estadounidense Virginia Giuffre, de 38 años, quien lo acusa de "agresión sexual" cuando era menor de edad, hace más de 20 años.

Epstein murió en una cárcel de Manhattan en 2019 mientras esperaba un juicio por tráfico de menores, en lo que las autoridades consideraron suicidio. En su denuncia, Giuffre asegura que Epstein la "entregó" al príncipe para que abuse de ella en Nueva York, en la mansión de su isla privada en las Islas Vírgenes y en la casa de Londres de Maxwell.

Andrés negó rotundamente todo lo dicho en su contra y sus abogados dijeron que las acusaciones de agresión sexual presentadas ante una corte de Nueva York como "infundadas, inviables y potencialmente ilegales", acusando a la víctima de buscar rédito económico con una demanda que calificaron de falsa.

El príncipe Andrés, borrado de la agenda pública de la familia real, negó las acusaciones de abuso sexuial y pidió a la justicia estadounidense que desestimara la denuncia al no haber "fundamento".

El juicio por abuso sexual contra el príncipe -quien todavía no fue inculpado criminalmente- podría celebrarse entre septiembre y diciembre de 2022, según anticipó el juez neoyorkino Lewis Kaplan. Maxwell, que es considerada una gran amiga de Andrés, es sometida a juicio desde el 29 de noviembre y se espera pronto el veredicto del jurado.

La "reina de hierro", obligada a descansar por problemas de salud

Isabel II cumplió 95 años en abril y se aproxima a celebrar sus 70 años de reinado en febrero de 2022, un "Jubileo de Platino" cuyas celebraciones ya están siendo organizadas. Considerada una "reina de hierro" por su fortaleza física y mental, el año 2021 sin embargo la vio decaer, especialmente después de la muerte del príncipe Felipe.

En octubre, por recomendación de sus médicos, la reina pasó una noche en un hospital – la primera vez en ocho años en octubre- para ser sometida a estudios preventivos. Horas antes, se había anunciado la cancelación de un importante viaje a Irlanda del Norte, lo que preocupó a los británicos.

2021 fue un año difícil para la longeva soberana, que perdió a su marido y tuvo que renunciar a muchos de sus compromisos por la baja forzada que le obligaron a tomar sus médicos.

Después de sufrir algunos problemas de salud en octubre, Isabel II también se vio obligada a cancelar su presencia de la ceremonia que rinde homenaje a los militares caídos en las dos guerras mundiales y en la cumbre del cambio climático en Belfast.

Instalada en el castillo de Windsor -a 40 kms. de Londres- desde el inicio de la pandemia, Isabel II ha salido poco en 2021, participando especialmente de audiencias por videollamada. Y fue precisamente esta residencia el escenario el último gran problema para la monarca, cuando se descubrió que un hombre quiso matarla.

Su mirada "traviesa", su "sonrisa familiar", su compromiso "pionero" con el medioambiente... En su mensaje de Navidad, la reina Isabel II confesó que extraña mucho a su difunto esposo.

Un hombre de 19 años, originario de Southampton, fue detenido el día de Navidad tras haberse infiltrado con una ballesta en el castillo. Según dijo un video publicado en la prensa británica, el hombre quería "asesinar a la reina", lo que encendió las alarmas por la seguridad de la reina y obligó a reforzar la presencia policial.

Con aparentes referencias a la saga de La Guerra de las Galaxias, se presenta como un indio sij y dice que busca "venganza" por una masacre cometida en 1919 por las tropas británicas contra manifestantes en la India. "Siento lo que he hecho y lo que voy a hacer. Intentaré asesinar a la reina Isabel", se lo oye decir.

"Eres tan viejo como te sientes", dijo este año la reina al rechazar un premio destinado a ancianos destacados del Reino Unido.

El próximo 7 de febrero, Isabel II cumplirá 70 años de reinado, un récord histórico para la monarquía británica. Ella es ahora la jefa de Estado más antigua y longeva del mundo y, aunque los preparativos para su funeral ya están organizados y ensayados minuciosamente, todavía espera vivir un mejor 2022: "Siempre hay un nuevo amanecer con un potencial infinito".

Unos meses atrás. la reina rechazó un premio reservado a las personas ancianas destacadas del Reino Unido que otorga la revista The Oldie. Y el palacio explicó la razón por la que Isabel II no quería el premio "Oldie of the Year" ("viejito del año"). "Su majestad cree que eres tan viejo como te sientes".

