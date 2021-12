El príncipe del "Lolita Express": Andrés viajó en el jet de Epstein y su amiga controlaba todo

El príncipe Andrés de Inglaterra viajó al menos cuatro veces en el "Lolita Express", el avión privado del fallecido pedófilo estadounidense Jeffrey Epstein, según The Mail on Sunday, que publicó este domingo registros de viaje.

La publicación llega días después de que, en el marco del juicio contra Ghislaine Maxwell, exsocia de Epstein, el piloto del avión dijera que transportó asiduamente a amigos poderosos del financista.

Según los documentos publicados por The Mail on Sunday, el príncipe Andrés –de 61 años– visitó la isla de Epstein, Little Saint James, el 9 de febrero de 1999. A bordo viajaron Epstein, Maxwell, y los oficiales de protección personal del duque de York.

Maxwell, la hija de 59 años del que fuera magnate de la prensa británica Robert Maxwell, está acusada de tráfico sexual de menores para Epstein, quien se suicidó en una cárcel de Nueva York en agosto de 2019 cuando aguardaba juicio por abuso de menores.



El hijo de la reina Isabel II pasó tres noches en la llamada "Isla de los Pedófilos" antes de abordar el jet por segunda vez para regresar a West Palm Beach, Florida, donde el financiero tenía una mansión, dijo el citado periódico.

La tercera vez que el príncipe Andrés supuestamente viajó en el jet privado de Epstein fue el 12 de mayo de 2000, cuando viajó de Nueva Jersey a West Palm Beach, mientras que el cuarto vuelo (de Londres a Edimburgo) ocurrió el 1 de septiembre de 2006 durante el primer caso penal de Epstein.

En ese entonces, el amigo de Andrés ya había sido condenado por solicitar la prostitución a una menor y pasó 18 meses en la cárcel. También se le ordenó registrarse como delincuente sexual.

El ex piloto David Rogers contó que había trasladado en el mismo a celebridades como Donald Trump, Bill Clinton, el actor Kevin Spacey, la modelo Naomi Campbell y el príncipe Andrés, aunque sin acusarlos.

The Mail dijo, sin embargo, que el número exacto puede ser mucho mayor, apuntando al testimonio de David Rogers, piloto de Epstein durante 30 años, en el juicio que empezó esta semana en un tribunal de Nueva York.

Rogers dijo que anotó el nombre del príncipe Andrés con las siglas "AP" en un "número desconocido" de ocasiones, aunque según The Mail "AP aparece registrado en varios vuelos de Epstein más de 100 veces.

Ghislaine Maxwell, amiga íntima del príncipe Andrés, junto al actor Kevin Spacey en el Palacio de Buckingham. Spacey fue mencionado junto a Trump y Clinton como los pasajeros del jet privado de Epstein, "Lolita Express".

Larry Visoski, que trabajó como piloto de Epstein desde 1991 a 2019, también fue interrogado: dijo que a veces veía subir al avión a pasajeros pero no recuerda que hubiera visto a menores de 18 a 20 años con excepción de las jóvenes que viajaban con sus familias.

Visoski diría ante el juez que cuando había personas importantes a bordo le pedían que se "asegurara de que todo estaba bien" y recordó haber visto a Clinton, Trump, Spacey y Andrés. No obstante, Visoski aseguró que nunca vio actividad sexual en esos viajes, aunque la puerta de la cabina siempre estaba cerrada durante el vuelo.

El piloto también declaró que consideraba a Maxwell como la "número dos" de Epstein, que a menudo llamaba para programar los vuelos. El interrogatorio se centró en el papel de ésta en la organización de la vida de Epstein.

Según declaró una testigo durante el juicio, Ghislaine Maxwell reclutaba a las menores y les explicaba "cómo le gustaban los masajes a Jeffrey" Epstein.

La "señora de la casa" lo controlaba todo

Ghislaine Maxwell controlaba hasta el más mínimo detalle en la mansión de Jeffrey Epstein en Palm Beach como "dama de la casa", según testificó un exempleado el jueves durante el juicio a la británica por tráfico sexual.

Juan Alessi, quien trabajó como administrador de la casa del multimillonario Epstein durante la década de 1990, dijo al jurado en el juicio que se lleva a cabo en Manhattan que Maxwell instituyó una cantidad "tremenda" de reglas, incluida la advertencia de evitar el contacto visual con Epstein.

"'Nunca lo mires a los ojos, mira a otra parte de la habitación y respóndele'", fue la orden que Alessi de parte de Maxwell. "Recuerde que no ves nada, no escuchas nada, no dices nada, excepto para responder una pregunta que le dirijan a usted", constaba en un manual de instrucciones para el personal que fue exhibido en la audiencia.

El folleto de 58 páginas estaba fechado después de la partida de Alessi, en 2002, pero el exempleado recordaba haber visto una versión anterior con contenido similar. "NUNCA revele a nadie las actividades o el paradero del señor Epstein o de la señora Maxwell", decía el manual.

Antes de la llegada de Epstein a la mansión los empleados debían cumplir con una serie de instrucciones, por ejemplo asegurarse de que se colocara un arma en el cajón de una mesa auxiliar en el dormitorio del financiero fallecido.

Alessi también recordó haber visto a dos niñas que parecían menores de edad, de 14 o 15 años, según dijo, incluida una que testificó a principios de esta semana bajo el seudónimo de "Jane", a quien conoció en 1994.

La mujer, que ahora es una adulta, detalló al jurado cómo Epstein la sometió a abuso sexual durante años, desde que ella tenía 14 y dijo que Ghislaine Maxwell estaba casi siempre presente y a veces participaba en los actos sexuales.

Jane dijo que conoció a Epstein y a Maxwell en un campamento artístico de verano en Michigan, en 1994, cuando tenía 14 años. "Pensé que estaban casados" o que "ella trabajaba para él", declaró.

Con la voz quebrada, aseguró que la primera vez que tuvo sexo con Epstein fue a los 14 años: relató que el multimillonario la llevó a una casa con piscina, la puso encima de él y "empezó a masturbarse contra mí", explicó.

"Estaba paralizada de miedo. Nunca había visto un pene antes", dijo, antes de precisar que nunca se lo dijo a nadie porque estaba "avergonzada". A partir de ahí los encuentros sexuales se hicieron frecuentes y Maxwell estaba presente algunas veces. Ella le explicaba "cómo le gustaban los masajes a Jeffrey".

Maxwell, de 59 años, escuchó todos los testimonio durante el proceso en el que se declaró inocente de seis cargos de instigar y transportar a menores para tener relaciones sexuales. Si es declarada culpable, enfrenta una sentencia de cadena perpetua efectiva.