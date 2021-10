Perseguido por la justicia, el príncipe Andrés es considerado una "amenaza" por su propia familia

El príncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la reina Isabel II, no podrá volver a la vida pública después de que sus hermanos -Carlos, Ana y Eduardo- cerraran la puerta a esa posibilidad. Mientras tanto, el príncipe Guillermo lo calificó como una “amenaza para la familia real”, según revelaciones de la prensa británica este domingo.

Desde hace años, el príncipe Andrés está en el centro de una controversia después de que se descubriera su amistad con el financista estadounidense Jeffery Epstein, líder de una extensa red de pedofilia, y por la demanda que Virginia Giuffre entabló contra él por abuso sexual cuando era menor de edad.

El duque de York, que no enfrenta ningún cargo penal, niega “categóricamente” las afirmaciones de Giuffre, que lo acusa de haber abusado de ella cuando era menor de edad. Por el contrario, Andrés se muestra confiado en que su costoso equipo de abogados lo librará del juicio, y está ansioso por regresar a la actividad pública como miembro de la familia real.

Giuffre, que ahora tiene 38 años, acusó al príncipe de haber abusado de ella hace 20 años cuando tenía 17 años, entonces menor de edad según la legislación estadounidense.

Andrés, de 61 años, considerado el hijo predilecto de Isabel II, niega las acusaciones y asegura que no conoce a la demandante pese a que hay fotos en las que aparecen juntos.

"Temía morir": denunciaron al príncipe Andrés de Inglaterra por abuso sexual de menores

Andrés, de 61 años, tiene la esperanza de que las acusaciones de Virginia Giuffre sean desestimadas por el tribunal de Nueva York, y tiene poco interés en demostrar su inocencia. Sin embargo, el hijo de la reina espera que el ‘Jubileo de Platino’ (es decir, las celebraciones por el 70 aniversario de reinado de su madre, en 2022) sean su momento para retornar triunfalmente a la escena pública.

Sin embargo, según personas conocedoras de los secretos del palacio, el príncipe Guillermo (duque de Cambridge) ve a su tío como una amenaza para la monarquía y no tiene la intención de dejarlo regresar a la vida pública. La prensa dominical dijo que el futuro rey, de 39 años, participó en las conversaciones con la reina Isabel II y el príncipe Carlos sobre la decisión de suspender al duque de York del servicio público y condenarlo al ostracismo.

“No hay forma en el mundo de que regrese, la familia nunca permitirá que suceda”, dijo una fuente real citada por el periódico The Sunday Times este domingo. “Guillermo no es un fan del tío Andrés”, dijo un amigo del duque de Cambridge. Una tercera persona dijo que Guillermo considera a Andrés “un riesgo” y una “amenaza” para la supervivencia de la familia.

El príncipe Guillermo (segundo en la línea de sucesión al trono) ve a su tío Andrés como una amenaza para la monarquía y no tiene la intención de dejarlo regresar a la vida pública.

Los hermanos de Andrés, Carlos (príncipe de Gales), la princesa Ana y el príncipe Eduardo, “descartaron” su regreso al servicio público en una reunión de emergencia que tuvo lugar en enero para abordar la crisis.

Caso Jeffrey Epstein: el Principe Andrés deberá responder a la demanda por abuso sexual

La prensa británica reveló además, este domingo, que los hermanos de Andrés, Carlos (príncipe de Gales), la princesa Ana y el príncipe Eduardo, “descartaron” su regreso al servicio público en una reunión de emergencia que tuvo lugar en enero para abordar la crisis. “Hace nueve meses, Carlos, Ana y Eduardo tuvieron una reunión, una cumbre, y acordaron que no había vuelta atrás para él”, dijo una fuente citada por el diario The Sun.

Entregada por Jeffrey Epstein a “hombres poderosos”

Virginia Giuffre, ahora de 39 años, denunció que Andrés es “uno de los hombres poderosos” a quien fue “entregada con fines sexuales” por Epstein y su socia, Ghislaine Maxwell. Los hechos habrían ocurrido entre 2000 y 2002, cuando la denunciante tenía 17 años, y se hicieron mediante la extensa red de tráfico sexual por la que Epstein fue encarcelado: “Durante este encuentro, Epstein, Maxwell y el príncipe Andrés obligaron a la demandante, una niña, a tener relaciones sexuales con el príncipe en contra de su voluntad”, afirma la denunciante.

Epstein, que era gerente de un fondo de inversión, fue hallado ahorcado en la prisión de máxima seguridad de Nueva York, en 2019, cuando esperaba ser llevado a juicio. Era dueño de la exhuberante isla de Little St. James, al este de Puerto Rico, adonde solía invitar a importantes personalidades que han sido acusadas de participar en su red de pedofilia. Fue amigo de innumerables celebridades a lo largo de los años, incluido el expresidente estadounidense Bill Clinton.

Según la denuncia de Giuffre, el príncipe Andrés es "uno de los hombres poderosos" a los que fue "entregada con fines sexuales" cuando fue víctima entre 2000 y 2002, desde los 16 años, del extenso tráfico sexual por el que fue acusado y encarcelado Jeffrey Epstein, quien se suicidó en una prisión de Manhattan en 2019.

En su demanda, Giuffre alega el príncipe abusó de ella en la casa londinense de la amiga de Epstein, Ghislaine Maxwell, y en la isla privada que aquél poseía en las Islas Vírgenes estadounidenses.

La cómplice de Jeffrey Epstein y su nueva estrategia para quedar libre bajo fianza

Andrés está acusado de haber “agredido sexualmente” a Giuffre, entonces menor de edad, en tres ocasiones: en Londres, en casa de Maxwell; en la propiedad de un empresario de Nueva York y en las Islas Vírgenes. Pero en una entrevista que concedió en noviembre de 2019 con la BBC negó categóricamente la inculpación y no expresó ningún arrepentimiento por su amistad con Epstein o empatía por sus víctimas.

A fines de septiembre, el príncipe británico reconoció haber sido correctamente notificado de la demanda entablada por Giuffre en Estados Unidos y tiene hasta el 29 de octubre para responder ante el tribunal neoyorkino. La policía británica habló con Giuffre sobre sus acusaciones después de que la comisionada de la Policía Metropolitana, Dame Cressida Dick, dijera en agosto que “nadie está por encima de la ley”.

Según The Daily Telegraph la reina Isabel ya destinó “millones de libras” de su fortuna privada a la defensa legal de su hijo, dinero proveniente de la finca del Ducado de Lancaster, que representa ingreso por unos 30 millones de dólares anuales. Se cree que el costo legal total sea de varios cientos de millones y que la demanda civil se prolongue durante meses o posiblemente años. ds