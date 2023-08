Escucharon todos los himnos del mundo y eligieron al argentino como el más lindo

El himno argentino quedó rankeado como el mejor del mundo en una lista creada para el Central Times, un periódico estudiantil de la ciudad Naperville, en Illinois, Estados Unidos. El autor, Braden Hajer, contó que la creación argentina los dejó “boquiabiertos”.

“En el transcurso de dos meses, dos amigos y yo escuchamos y luego clasificamos cada himno nacional y algo más”, contó Hajer, quien explicó que la idea era escuchar el himno de Nigeria para un trabajo, pero que dos de sus amigos le propusieron escucharlos todos.

“Esta puede ser legítimamente la descripción general más completa de los himnos nacionales jamás creada”, anticipó en el artículo que ubicó al argentino en el número uno como único ganador, mientras que en los puestos dos, tres, cuatro y cinco se agrupan varios países.

Otra coronación de gloria: los memes

“Tres chabones se tomaron dos meses para escuchar todos los himnos del mundo y hacer un ranking ¿Adivinen cuál salió el mejor himno del mundo? Muchaaaachoooos”, celebró en sus redes sociales el periodista Lautaro (@LautaroFyM).

El autor del ranking aclaró que fue una selección “arbitraria”, pero que discutieron entre los tres qué les parecía cada tema y los ubicaron en una lista de niveles.

En relación al himno argentino, Hajen fue contundente: “No teníamos ningún tipo de expectativas cuando lo escuchamos, así que al hacerlo, quedamos literalmente boquiabiertos”. “Es el único que está orgullosamente en el tope de la lista. Esta pieza es una total obra maestra y da mucha alegría escucharla. Es un himno de varios movimientos en los que se entretejen ambientes, emociones y tempos. No están preparados para esto”, destacó el estadounidense.

“Para ser claros, esta lista no es un reflejo de nuestros pensamientos sobre ningún país de ninguna manera, se trata exclusivamente de la música del himno en sí”, detallaron.

Rusia quedó en segundo lugar y Japón quedó entre los peores

El himno ruso quedó en segundo lugar, pero los “evaluadores” aclararon: “Entramos en esta lista esperando que Rusia encabezara la lista. Es un himno tan poderoso que tiene la rara habilidad de hacerte sentir patriótico por un país en el que nunca has estado. Sabes por el acorde de apertura que tienes algo especial en tus manos, y Rusia no defrauda”.

En el extremo opuesto de la lista están los considerados peores: Japón y Bután. “El himno de Japón tiene más de 1000 años, que es aproximadamente lo que se siente la canción. Es... taaaan... lento”, opina el autor del artículo.

Sobre el tema nacional de Bután escribe “Este himno me entristece mucho. Es aturdidor de una manera dolorosa y muy divertida, pero no lo escuches”. “Una vez que esté en tu cabeza, querrás desesperadamente sacarlo y te darás cuenta de que no valió la pena. Solo confía en mí”, advierten.

