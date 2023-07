20 de julio: cuál es la canción que es el himno del Día del Amigo

La canción “Amigos” es sin dudas una de las que más suena en las radios todos los 20 de julio para la celebración del Día del Amigo.



La balada es interpretada por el grupo “Los enanitos verdes” junto a Alejandro Lerner, que también toca el piano en el tema.



“Amigos” es una canción compuesta por el líder del grupo, Horacio “Marciano” Cantero, quien falleció el 8 de septiembre de 2022. La obra está incluida en el disco “Igual que ayer” del año 1992.

Dedicatoria

“Fue algo muy bonito el origen de esta canción porque acababa de ser padre de mi hijo Javier, y era un bebé y el sentimiento que tenía era muy puro, y el objetivo de la canción fue que conforme pasaran los años siguiéramos siendo amigos, más allá de padre e hijo, siempre fuéramos amigos”, contó Cantero en 2021 al canal Nueve Tele Vida de Mendoza.

“Cuando empecé a escribir la canción me di cuenta que era un atrevimiento, me estaba metiendo con la amistad que es un bien absoluto, afortunadamente como la motivación era mi hijo, la pureza, los sentimientos están, y nunca me imaginé que se iba a transformar en una suerte de himno a la amistad”, precisó en declaraciones a ese medio citadas por Infobae.

La balada trascendió a varias generaciones y sus estrofas suenan cada vez que se celebra la amistad.