Aerolíneas Argentinas: pese al retiro de la oposición, el oficialismo dictaminó el proyecto "anti privatización"

Los legisladores de Juntos por el Cambio se retiraron este martes de la comisión de la Cámara de Diputados de la Nación que debatió y dictaminó el proyecto presentado por Máximo Kirchner para prohibir la transferencia de las acciones de Aerolíneas Argentinas sin la autorización del Congreso nacional, con el fin de "bloquear" una eventual privatización de la empresa.

La iniciativa del hijo de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue rechazada por el bloque de la mayor coalición opositora, que adelantó que presentará un dictamen de minoría para no tratar el proyecto. Por su parte, el oficialismo continuó con el debate, en el cual expuso el director de Comunicaciones y Relaciones Institucionales de la aerolínea estatal, Carlos Figueroa.

Los diputados Ana Clara Carrizo, de Evolución Radical, y Pablo Tonelli, del PRO, fueron los portavoces de la postura opositora. "Establecer una mayoría absoluta para la venta de Aerolíneas es tan exigente como la que se necesita para reformar la Constitución Nacional”, comentó la legisladora, al mismo tiempo que calificó el tratamiento de la idea como "exprés".

“La iniciativa no fue discutida previamente por los asesores y nos avisan anoche que vendrían funcionarios a respaldar el proyecto”, agregó Carrizo.

Por su parte, Tonelli lo tildó de "antidemocrático y poco republicano" y señaló que condicionará "al Congreso que viene". "Hoy podemos aprobar un proyecto de ley con una mayoría simple, pero el Congreso que viene necesita mayorías agravadas", consideró al entender que "carece de sentido pretender limitar por ley la posibilidad" de que los congresistas en el futuro puedan decidir,

Máximo Kirchner busca blindar la aerolínea a través de una modificación de la Ley 26.466.

Desde Unión por la Patria, el diputado Germán Martínez, titular del bloque, criticó el planteo de la oposición y los acusó de no "parecer muy democráticos" por no querer escuchar los argumentos del oficialismo”. "No les interesa ni las formas ni los modos, están con una posición política establecida que tiene que ver con una posible privatización”, manifestó.

“Es tan llamativo lo que acaban de hacer en una comisión asesora. No les preocupa la vocación de diálogo; lo que no quieren es proteger Aerolíneas", dijo el dirigente santafesino.

Qué dice el proyecto presentado por Máximo Kirchner

En los fundamentos, se señala que "si bien la Ley 26.466 declara la utilidad pública de las acciones de Aerolíneas Argentinas S.A., no previó un mecanismo que limite la transferencia de aquellas acciones, por lo que es necesario establecer el alcance de dicha utilidad y plasmar una de las voluntades de la ley – o el espíritu o finalidad".

También explica que en el marco de la campaña electoral para los comicios de octubre de 2023, los candidatos presidenciales opositores, Javier Milei (La Libertad Avanza) y Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) "han dejado en claro sus pretensiones privatizadoras, de ajuste y quita de subsidios en relación con Aerolíneas Argentinas. Se trata de discursos irresponsables, alejados de la mirada estratégica y de la realidad de la empresa".

En este marco, el proyecto impulsado por Kirchner pretende proteger la empresa, "ahuyentar a los fantasmas privatizadores" y "poner límites a quienes disfrazados de eficientes gestionadores privados lo único que han hecho es utilizar al Estado como la fuente de financiamiento de pingües negocios personales en detrimento de nuestro país y de los argentinos y argentinas".

"Una vez más, pretenden convencer a los argentinos y argentinas con falacias basadas en argumentos que ya esgrimieron durante los años ’90 y que permitieron la privatización de empresas que gestionadas por el sector privado no obtuvieron resultados y generaron desempleo, falta de conectividad, vaciamiento y el abandono de recursos estratégicos para el desarrollo", remarca la iniciativa.

En otra sección del texto, se señalan datos sobre la importancia estratégica de la empresa estatal en términos de expansión del mercado local. "Solo en materia de conectividad, la aerolínea de bandera es el principal motor de la expansión del mercado local, pasando de transportar 5.700.000 en 2008 pasajeros a 11.685.000 en 2022 y con expectativa de superar en 2023 los 13.500.000 pasajeros, cifra que sería récord para la compañía", destaca.

En cuanto al impulso que el transporte aéreo genera en la economía, subraya que "en 2022 Aerolíneas Argentinas aportó 6000 millones dólares al PBI nacional, y perdió 246 millones de dólares, la cifra más baja desde la reestatización". También indica que durante este año los aportes del Estado a la empresa fueron de 353 millones de dólares, lo que representa el 50% de lo recibido en 2021. Aerolíneas Argentinas recibió solo el 65% del presupuesto proyectado (47 mil millones de 72 mil millones de pesos presupuestados, girando al Tesoro 83.000 millones de pesos en impuestos pagados).

"De los 43 tramos entre provincias, hay 38 tramos que no son ofrecidos por ninguna línea aérea privada. Si hablamos de federalismo en serio, de conectar al país con mirada productiva, nuestra aerolínea de bandera estatal resulta fundamental", resaltó Kirchner.

"El transporte aerocomercial privado, por una cuestión lógica, solo realiza vuelos rentables, mientras que el objetivo de Aerolíneas Argentinas es mayor, es estratégico y está al servicio del desarrollo nacional. Los gestores privados de Aerolíneas Argentinas nunca habían ofrecido vuelos regulares en tantas ciudades nacionales como hoy lo hace la administración estatal", concluye el proyecto.

