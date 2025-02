El incendio en El Bolsón se intensifica y detienen a un hombre por iniciar fuego en el bosque

El fuego que azota la localidad de El Bolsón sigue fuera de control y representa una grave amenaza para los habitantes, la fauna y las viviendas de la región. En medio del operativo para contener el incendio, se produjo la detención de un hombre que había encendido una fogata en una zona boscosa.

El arresto ocurrió luego de que un video se hiciera viral en redes sociales, donde se observa a un individuo iniciando el fuego. Personal de la Comisaría 12° realizó un rastrillaje en la zona de Campo de Cola y localizó al sospechoso en su domicilio.

Se trata de Jorge Hermosilla, de 49 años, quien al momento de su identificación vestía la misma ropa que en el video y coincidía con la descripción brindada. En el lugar de los hechos, los efectivos hallaron restos de la fogata ya extinguida y una gorra negra. Además, se secuestraron pertenencias del detenido.

En este año ya se quemaron más de 25 mil hectáreas de bosques

El gobernador Alberto Weretilneck condenó el acto a través de sus redes sociales y exigió medidas ejemplares contra los responsables. “No fue un descuido, fue un acto criminal (...) No vamos a permitir que nadie ponga en riesgo la vida de nuestra gente, el trabajo de los bomberos y la naturaleza que tanto nos duele ver destruida”, escribió en X (ex Twitter), y aseguró que habrá "consecuencias".

La Fiscalía a cargo del Dr. Francisco Arrien dispuso que Hermosilla permanezca demorado y ordenó su traslado a otra unidad policial por razones de seguridad.

Crece el fuego en El Bolsón y aumentaron los evacuados

Mientras tanto, el incendio forestal sigue su avance y ya consumió más de 3.000 hectáreas. Al menos 700 familias fueron evacuadas este sábado, mientras los brigadistas redoblan esfuerzos para frenar la propagación de las llamas. Las autoridades informaron que "la cabeza del incendio se encuentra detenida y los medios aéreos comenzarán a operar a primera hora del sábado, si las condiciones climáticas lo permiten".

Asimismo, indicaron que se reforzaron los trabajos en los flancos del incendio y se sumaron brigadistas de Bariloche.

Este viernes, en un comunicado oficial, se anunció la evacuación preventiva, gradual y ordenada de varias zonas: Las Perlas del Azul, desde Paraíso y Hue Nain hacia el norte, Dulcería, Cascada Escondida, Loma del Medio, Doña Rosa, Camping Los Alerces, Campo Base y Camping del Río Azul hasta el Paralelo.

El Bolsón: hay detenidos por la reavivación de focos de incendio

Se hizo hincapié en la importancia de circular "con extrema precaución", además de "seguir las indicaciones de las autoridades, mantener la calma y actuar con responsabilidad".

Orlando Báez, titular del Servicio de Prevención y Lucha contra Incendios Forestales (SPLIF), confirmó que las fuertes ráfagas de viento de la jornada anterior contribuyeron a la expansión del fuego. “Lo que estamos tratando de hacer es defender las casas, porque el incendio tomó mucha fuerza en este momento. También tenemos gente apostada en el colegio CET 23, donde se estaban recibiendo donaciones para los afectados”, explicó en declaraciones al diario Río Negro. Además, señaló que el sector de la Cascada Escondida ya se encuentra afectado, por lo que el acceso a la zona permanece cerrado.

En las tareas de contención del incendio participan, además del SPLIF, bomberos voluntarios de El Bolsón y Bariloche, brigadistas de Buenos Aires y San Luis, y equipos de Vialidad Provincial, entre otros organismos.

El gobernador Alberto Weretilneck visitó a los bomberos de El Bolsón

En medio del feroz incendio, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, visitó en la mañana de este sábado a los Bomberos Voluntarios para reconocer su incansable labor en la contención de las llamas. A través de la red social X, destacó el esfuerzo y la entrega de quienes arriesgan su vida para proteger a la comunidad.

Tragedia en Campana: cuatro hermanos murieron al incendiarse su casa

“Pasé a saludar a los Bomberos Voluntarios de El Bolsón en otro día más de esta lucha que no da tregua. No hay descanso, no hay feriados ni fines de semana cuando el fuego amenaza todo a su paso”, expresó el mandatario, subrayando el compromiso inquebrantable de los brigadistas.

En su mensaje, también remarcó el sacrificio físico y emocional que conlleva enfrentar un incendio de estas dimensiones. “Les reconocemos el sacrificio, el cansancio acumulado, las horas sin dormir y el dolor de ver la tierra ardiendo”, señaló.

A pesar de la devastación que deja el fuego a su paso, Weretilneck destacó la importancia de su labor: “Sin ellos, la tragedia sería aún mayor. Seguimos con ustedes, acompañando cada batalla”.

